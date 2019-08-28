 Преодоление коррупции в Украине поспособствует дипломатическому решению проблемы на Донбассе и в Крыму, - Болтон

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Решающее значение имеет повестка дня по преодолению коррупции, усилий в антикоррупционном направлении. И тут повестка дня является достаточно амбициозной, потому что решение этой проблемы должны повлиять на состояние безопасности Украины", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Болтон отметил, что преодоление коррупции даст Украине больше возможностей для привлечения инвестиций, развития бизнеса, а политически это укрепит позицию президента Украины Владимира Зеленского на международной арене.

"И это даст возможность для дальнейшего дипломатического решения проблемы на Донбассе и в Крыму ", - убежден он.

Напомним, 27 августа советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев.

Джон Болтон уже провел встречу с секретарем Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Александром Данилюком и обсудил вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США.

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

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