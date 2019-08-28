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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:коррупция (7483) Крым (21785) Донбасс (19239) Болтон (65)

 Преодоление коррупции в Украине поспособствует дипломатическому решению проблемы на Донбассе и в Крыму, - Болтон

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает, что успех в борьбе с коррупцией в Украине и привлечение инвестиций поможет стране стать сильнее на международной арене и решить проблемы с войной на Донбассе и оккупацией Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Решающее значение имеет повестка дня по преодолению коррупции, усилий в антикоррупционном направлении. И тут повестка дня является достаточно амбициозной, потому что решение этой проблемы должны повлиять на состояние безопасности Украины", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Болтон отметил, что преодоление коррупции даст Украине больше возможностей для привлечения инвестиций, развития бизнеса, а политически это укрепит позицию президента Украины Владимира Зеленского на международной арене.

"И это даст возможность для дальнейшего дипломатического решения проблемы на Донбассе и в Крыму ", - убежден он.

Напомним, 27 августа советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев.

Джон Болтон уже провел встречу с секретарем Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Александром Данилюком и обсудил вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США.

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США готовы любым способом присоединяться к усилиям по прекращению войны в Украине, - советник Трампа Болтон

Источник: https://censor.net.ua/n3145111
 
 
 Топ комментарии
 
Я не фанат Зєлі, однак реальна влада у нього появиться на початку вересня.
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Болтон говорит ерунду, причем преднамеренно. Но для зебилов его слова - что-то вроде бальзама. Но реальность другая: причины конфликта с Россией не коррупционные, а политические. В первую очередь. Все остальное - вторично. Есть коррупция или нет - ситуации это не изменит.
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Американец охренел, у нас нет коррупции. Петя её победил.
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Американец охренел, у нас нет коррупции. Петя её победил.
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ЇЇ нікчемні залишки важче перемогти ніж взяти Мацкву.
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так уже! не-не?
а 100 дней...что коту под хвост?
вроде ж всех поувольнял...повыганял...наорал...поменял местами...
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Я не фанат Зєлі, однак реальна влада у нього появиться на початку вересня.
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я також ...
але чогось мені здається що у нього буде тільки номінальна влада (як у англійської Королеви))) картинка... бо за його спиною таки гравці, що йому не дадуть поворохнуть і вухом
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Болтон майже прямим текстом каже,що треба саджати Порося та його банду))
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Відроджене кумовство, портновщина, переолігархізація і богданізм - нова форма корупції. Преодоление коррупции в Украине поспособствует дипломатическому решению проблемы на Донбассе и в Крыму, - Болтон - Цензор.НЕТ 9433
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Болтон говорит ерунду, причем преднамеренно. Но для зебилов его слова - что-то вроде бальзама. Но реальность другая: причины конфликта с Россией не коррупционные, а политические. В первую очередь. Все остальное - вторично. Есть коррупция или нет - ситуации это не изменит.
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Власть ворует деньги для того, чтобы бороться с российским президентом Владимиром Путиным
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Усатый дэбил тупо повторил придуманную кацапами мантру. Европа коррумпирована не в меньшей степени.
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Myroslavh Hrabovsky
Усатый дэбил тупо повторил придуманную кацапами мантру. Европа коррумпирована не в меньшей степени.

Тижня 2 тому булав інтернеті інформація про високий рівень корупції у тих же Німеччині та Франції... Подолання корупції в Україні посприяє дипломатичному вирішенню проблеми на Донбасі і в Криму, - Болтон - Цензор.НЕТ 409
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Чекайте. Яка корупція?
Вже 100 днів як про неї нема і згадки то.
Наш улюблений слуга народу її же переміг одним потужним і нищівним ударом.
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