 Болтон поддерживает кандидатуру Рябошапки на должность генпрокурора

Об этом Болтон сказал на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Он сообщил, что во время визита в Киев общался с заместителем главы Офиса президента Русланом Рябошапкой, которого могут назначить на должность генпрокурора.
"Я сказал ему как коллеге-юристу, что я надеюсь, что его утвердят на должность, и что я убежден, что у него будут отличные отношения с генеральным прокурором США Уильямом Барром", - сказал Болтон.
Читайте на Цензор.НЕТ: Я не буду чувствовать себя не на своем месте, - Рябошапка ответил, готов ли стать Генпрокурором
Ранее поддержку кандидатуры Рябошапки выразил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. "Рябошапка имеет уважение к себе. Мы его тоже уважаем", - сказал он.
Звичайно, за цим криється інше: ***** хоче поширити атомну зброю, замаскувавши під поширення атомної енергетики...
Навіть якщо буде збудовано одну АЕС, то вистачить єдиного ядерного інциденту, аварії, щоб мільйони африканців побігли в Європу, створили неймовірні проблеми в США. Ні, Штати і Європа витримають - у них є великий запас людяності і толерантності. Проте можливості надавати Україні допомогу не буде. Що станеться з Україною без допомоги - можна додуматись самому.
Співпраця з Китаєм у військовій сфері має бути виключена.
Рашку і її плани треба перекреслювати, бо жоден з цих планів ніколи не був на користь людству.
а то Болтон далеко...а бене здесь...хозяйничать ))))
Читайте газеты...
Хотели понизить тарифы,а трудоустроили шуфрича.
Хотели вернуть пацанов,а вернули портнова.
Хотели увеличть пенсии,а решили финансировать партию шария и израильских пенсионеров.
Богатырева вернулась сама и была арестована.
Шуфрич трудоустроен депутатом благодаря голосованию за Зажиття
Портнов вернулся сам так как у генпрокурора как оказалось нет к нему претензий.
Партию Шария финансируют благодаря принятому петиной шоблой закону о набраных процентах на выборах.
сколько денег, Дони, дает на национализацию "Мотор Сичи", Богуслаеву нужно будет компенсировать, а там ценник от 500 лям вечно зеленых стартует и что Дони, как "истинный друг" и заинтересованное лицо в том, что бы технологии авиадвигателей и крылатых ракет не попали к китайцам, может предложить для работы "Мотор Сичи" не на китайцев и россиян, не говоря уже о компенсации морального ущерба от побитых горшков с Поднебесной, они такие фокусы не прощают?
Джони, или вы тупо озвучили свои пожелания не подкрепленные баблом, а "арлекин" теперь будет ёрзать, как уж на сковородке?
тут за Державу разговор идет ...