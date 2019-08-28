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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ГПУ (9305) Рябошапка Руслан (76) Болтон (65)

 Болтон поддерживает кандидатуру Рябошапки на должность генпрокурора

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон встретился в Киеве с заместителем главы Офиса президента Русланом Рябошапкой.

Об этом Болтон сказал на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он сообщил, что во время визита в Киев общался с заместителем главы Офиса президента Русланом Рябошапкой, которого могут назначить на должность генпрокурора.

"Я сказал ему как коллеге-юристу, что я надеюсь, что его утвердят на должность, и что я убежден, что у него будут отличные отношения с генеральным прокурором США Уильямом Барром", - сказал Болтон.

Читайте на Цензор.НЕТ: Я не буду чувствовать себя не на своем месте, - Рябошапка ответил, готов ли стать Генпрокурором

Ранее поддержку кандидатуры Рябошапки выразил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. "Рябошапка имеет уважение к себе. Мы его тоже уважаем", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3145110
 
   
 Топ комментарии
 
Хватит перекручивать.
Богатырева вернулась сама и была арестована.
Шуфрич трудоустроен депутатом благодаря голосованию за Зажиття
Портнов вернулся сам так как у генпрокурора как оказалось нет к нему претензий.
Партию Шария финансируют благодаря принятому петиной шоблой закону о набраных процентах на выборах.
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Хотели закончить войну,а вернули Богатыреву.
Хотели понизить тарифы,а трудоустроили шуфрича.
Хотели вернуть пацанов,а вернули портнова.
Хотели увеличть пенсии,а решили финансировать партию шария и израильских пенсионеров.
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а беня? беня поддерживает?? )))
а то Болтон далеко...а бене здесь...хозяйничать ))))
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А гидрант уже посадил трех своих друзей? Нет? А почему?
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Щоб там не говорив Болтон, Україна не відмовиться від співпраці з Китаєм у виробництві військових авіадвигунів 5 покоління АІ-222-25Ф, які створені в Україні для китайського унікального літака - винищувача-бомбардувальника-штурмовика L-15.
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Якщо Україна має вавку в голові, як ось ти, то вона продовжить підтримувати Китай, який запросто завтра може підтримати *****. Чому? Бо ***** з участю Китаю задумав збудувати в Африці низку АЕС. В Африці, яка до цього не готова і де вони не потрібні, адже є колосальний сонячний ресурс та пустелі, де можна встановлювати сонячні батареї будь-якої потужності.
Звичайно, за цим криється інше: ***** хоче поширити атомну зброю, замаскувавши під поширення атомної енергетики...
Навіть якщо буде збудовано одну АЕС, то вистачить єдиного ядерного інциденту, аварії, щоб мільйони африканців побігли в Європу, створили неймовірні проблеми в США. Ні, Штати і Європа витримають - у них є великий запас людяності і толерантності. Проте можливості надавати Україні допомогу не буде. Що станеться з Україною без допомоги - можна додуматись самому.
Співпраця з Китаєм у військовій сфері має бути виключена.
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І навпаки. Китайцям і африканцям треба пояснити, що їх сонячні батареї більш потрібні Африці, ніж ********** чорнобилі.
Рашку і її плани треба перекреслювати, бо жоден з цих планів ніколи не був на користь людству.
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КНР це супердержава з якою потрібно вибудовувати партнерські відносини! Відносини з США не дозволили нам ані унеможливити війну проти України, ані отримати військову допомогу, ані отримати ударну зброю - ракети, літаки, кораблі, ударні безпілотники! Підтримка США існує тільки на словах, а на ділі тільки КНР вкладає гроші в нашу оборонку, вкладає довгостроково і мільярдами! Тому з ким і як будувати відносини це велике питання! КНР зможе воювати з путіним на стороні України, а США не зможе, ось і вся відповідь! Тому відносини з КНР для України більш важливі ніж відносини з США! США просто взяли і подарували Узбекістану 328 MRAP бронемашин в 2015 році, а Україні в 2015 році дали тільки обрізані контрбатарейні радари! Ось і все що потрібно знати про україно-американські відносини!
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Про вавку в твоїй голові я вже сказав. Тому хто, де, чого і чому - це все не для тебе.
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Двигатель бьіл спроектирован под российский учебно-боевой Як-130 , китайцьі вьіпускают его клон. Пиши короче и без спама...
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Спеціально для китайців Мотор-Січ з партнерами створили авіадвигун з форсажною камерою і це став двигун 5 покоління, якого в росіян немає і ніколи не буде. Цей двигун 5 покоління дозволяє літаку L-15 виконувати всі види завдань в небі - перехват, штурмові дії, бомбардування, акробатичні номери.
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Спамер , закрой фонтан ! Все авиационньіе ТРД имеют форсажную камеру...
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Цей новий мотор АІ-222-25Ф має форсажний режим, якого немає в інших двигунах АІ-222-25
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а беня? беня поддерживает?? )))
а то Болтон далеко...а бене здесь...хозяйничать ))))
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Беня его и назначил....
Читайте газеты...
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У нас новый дворник вчера на работу устроился Болтон поддерживают эту кандидатуру?
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Хотели закончить войну,а вернули Богатыреву.
Хотели понизить тарифы,а трудоустроили шуфрича.
Хотели вернуть пацанов,а вернули портнова.
Хотели увеличть пенсии,а решили финансировать партию шария и израильских пенсионеров.
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Хватит перекручивать.
Богатырева вернулась сама и была арестована.
Шуфрич трудоустроен депутатом благодаря голосованию за Зажиття
Портнов вернулся сам так как у генпрокурора как оказалось нет к нему претензий.
Партию Шария финансируют благодаря принятому петиной шоблой закону о набраных процентах на выборах.
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Порося був Головнокомандувачем,а хто такий богдан?Папуга на плечі у Зелі?Поросячі кортежи вбили дідуся та хлопчика,безкарно.
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Кого там Петя раком ставил а ну напомни как он там нагибал после котлом и захвата моряков, вот не помню хоть тресни. И не надо сравнивать чинушу из АП и главнокомандующего который в военное время позволяет себе неделю отдыхать на островах.))
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А склади з ************ зірвали НЛО... Зірвали й втекли... й раком ставити було вже нікого Болтон підтримує кандидатуру Рябошапки на посаду генпрокурора - Цензор.НЕТ 561
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Похоже что кое-кого уже ведут на бойню, а американцы любезно открывают мясникам двери. Болтон поддерживает кандидатуру Рябошапки на должность генпрокурора - Цензор.НЕТ 2592
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Не соромтесь, назначайте прямо у білому домі, постановупо факсу щоб кошти на пальне не витрачати.
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рябошапку низзя, плохо начинает - приврал, что у мвд нет данных реестра ввезенных евроблях... нефедов опроверг это..штрафовать можно
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Теперь надо ссать кипятком всем миром?
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Джони, всё это очень интересно (шапки-рябошапки), но не слышно главного:
сколько денег, Дони, дает на национализацию "Мотор Сичи", Богуслаеву нужно будет компенсировать, а там ценник от 500 лям вечно зеленых стартует и что Дони, как "истинный друг" и заинтересованное лицо в том, что бы технологии авиадвигателей и крылатых ракет не попали к китайцам, может предложить для работы "Мотор Сичи" не на китайцев и россиян, не говоря уже о компенсации морального ущерба от побитых горшков с Поднебесной, они такие фокусы не прощают?
Джони, или вы тупо озвучили свои пожелания не подкрепленные баблом, а "арлекин" теперь будет ёрзать, как уж на сковородке?
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Американцы прагматики. Думаю пожелания были подкреплены чем полагается. Сейчас наверное дали время на рассмотрение предложения. Тактически может и выгодно было бы продать китайцам "Мотор Сич", но стратегически больше проиграша будет и потерь от этого. С китайцами в отношениях нужно быть крайне осторожными. Восток и его политика дело ооооочень тонкое.
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За Богуслаева просить не нужно , он патриот и не в деньгах счастье , а в отсутствии следствия и суда...
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за Богуслаева не знаю кто просил чего,
тут за Державу разговор идет ...
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Николай , поди , полай ! Про "500 лямов" Пушкин писал ?
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Оказывается Болтон приехал формировать правительство. Как к открытию сессии ВР
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Я только за, чтобы нами управляли американцы, чем кацапы.
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А шо думає Петро Поросєнко?На Ростов ,чи інкогніто на Мальдіви?
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Бігове Порося на допити ходив,доки Югік ще рулив,тепер побіжить))
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Да Болтон одобрит любого, его цель приезда убедить отказаться продавать китайцам МоторСич.
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Надеюсь что убедит. С китайцами нужно быть крайне осторожными. И уж тем более не усложнять отношения с американцами из за китайцев. Нам это крайне не выгодно.
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не пощастило Луценку велику рибу спіймати, Нічого, в камері на пар..ші пощастить більше.
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Луценко конфіскував в бюджет $1,5 млрд. "золотих батонив" януковичів, яких зебіло-ватна погань знову повертає в Україну
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А...генерального прокурора Украины утверждают в Белом доме?...
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Это только рекомендации... от которых нельзя отказаться.
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Болтон встретился с Рябошапкой. Мило посетовал, как тяжело жить человеку вдалеке от семьи. (Семья Рябошапки живет во Франции и имеет французское гражданство).(с)
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Болтон пояснил, США своими вливаниями в Украину, уже оплатили "Мотор Сичи" ..... стратегические предприятия не должны продаваться ..
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