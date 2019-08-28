 Болтон поддерживает кандидатуру Рябошапки на должность генпрокурора

Об этом Болтон сказал на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он сообщил, что во время визита в Киев общался с заместителем главы Офиса президента Русланом Рябошапкой, которого могут назначить на должность генпрокурора.

"Я сказал ему как коллеге-юристу, что я надеюсь, что его утвердят на должность, и что я убежден, что у него будут отличные отношения с генеральным прокурором США Уильямом Барром", - сказал Болтон.

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Ранее поддержку кандидатуры Рябошапки выразил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. "Рябошапка имеет уважение к себе. Мы его тоже уважаем", - сказал он.