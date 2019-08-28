EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  2345  47
Все про:Дрогобыч (21) Зеленский (2569)

 Зеленский о трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране"

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию по трагедии в Дрогобыче.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Этой ночью в Дрогобыче под завалами подъезда четырехэтажного дома оборвалась жизнь двух людей. В работах на месте трагедии задействованы все необходимые силы местных спасателей, несколько человек уже освободили из-под завалов, с другими держат связь мобильными телефонами. Очень надеюсь, что всех удастся спасти. Версий пока две: взрыв бытового газа и изношенность деревянных перекрытий. К сожалению, жилищный фонд, особенно в небольших городах, находится преимущественно в неудовлетворительном состоянии - о капитальном ремонте там не слышали еще с советских времен. Невозможно строить новую страну, не строя или хотя бы капитально не восстанавливая дома украинцев. Поэтому задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых. Сочувствую родственникам погибших и надеюсь, что дома украинцев ни днем, ни ночью не будут разрушатся по каким-либо причинам".

Напомним, сегодня, 28 августа, около 2:50 на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч произошло разрушение подъезда жилого дома с первого по четвертый этаж.

На месте обрушения были обнаружены тела двух погибших. По данным ГСЧС, под завалами могут находиться еще 5 человек.

Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За несколько дней до обрушения подъезда в Дрогобыче жители жаловались на трещину в стене, - "Обозреватель". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3145108
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский о трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране"

Вот это размахнулся чувак. По нашим меркам, это, как на Луне высадиться. А проверять же, наверное, ЖЭКи будут? Зеленский о трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране" - Цензор.НЕТ 9995
 показать весь комментарий
 
Зеленский о трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране" - Цензор.НЕТ 7029 Оно даже не представляет себе...сколько на это потребуется времени...и людей...
 показать весь комментарий
 
ВЫ ДУМАЛИ ЧТО ВЫБРАЛИ ПРЕЗИДЕНТА??? А ОН ВСЕГО ЛИШЬ МАКСИМУМ МИНИСТР ЖКХ! На большее его мозгов не хватает! ПОЗДРАВЛЯЮ ЗЕленеких
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Парахоботы отремонтируют все дома в стране за деньги соевого мародера!
 показать весь комментарий
 
 
Ситуація з житловим фондом дійсно жахлива, постійні перепланування квартир без відповідних проектів, знесення несучих стін, підтоплення слабких фундаментів, відсутність технічного нагляду за існуючими будівлями, відсутність контролю цілісності конструкцій навіть мостів!!!!!! не кажучи вже про будинки - це ******* Україна, яку грабували та знищували 28 років безвладдя! Зараз потрібно приймати екстренні рішення, застосовувати виключні заходи - відновлювати проектні та експлуатаційні організації які будуть перевіряти всі існуючі будівлі та приймати рішення про можливість подальшої експлуатації цих будівель! Але на цьому буде миттєво створена корупційна схема місцевої мафії, яка буде визнавати аварійними житлові будинки і яка буде будувати на цих місцях нові 25-поверхові хмарочоси! Для уникнення спекуляцій та махінацій структура яка приймає рішення про технічний стан будинків має підпорядковуватись центральному органу влади - уряду і не мати корупційних зв'язків з місцевою владою та мафією!
 показать весь комментарий
 
 
вазелин - трепло.. решает что делать правительству.. и совсем не говорит чем сам занимается.. ну, кроме поедания шаурмы, плескания в фонтане и 3 разового отдыха за 100 дней...
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский о трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране"

Вот это размахнулся чувак. По нашим меркам, это, как на Луне высадиться. А проверять же, наверное, ЖЭКи будут? Зеленский о трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране" - Цензор.НЕТ 9995
 показать весь комментарий
 
 
Аудит или ремонт - вот в чём вопрос.
 показать весь комментарий
 
 
Аудит, сказал же... Ремонт -- то для наступников.
 показать весь комментарий
 
Система ЖКГ є страшнішою за радянську владу. Остання вже покійник, а її дитя ще живе і конає Зеленський про трагедію в Дрогобичі: "Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні" - Цензор.НЕТ 6546
 показать весь комментарий
 
проведение аудита всех жилых домов по всей стране"

Какой там аудит- жэк- государственный бандит...
 показать весь комментарий
 
ЖЭКи не отвечают за дома где уже созданы товарищества собственников жилья,эта затея с аудитом просто товарищ не понимает о чем говорит, это не Укроборонпром где можно аудит провести
 показать весь комментарий
 
 
Работу по определению аварийности жилого фонда по Украине можно сделать не более, чем за 2 месяца.
Для этого:
1. Разрабатывается приложение для смартфона;
2. Проводится массовая информационная кампания этого бесплатного продукта;
3. Пользователи загружают приложение в свои гаджеты;
4. Пользователь заполняет форму, где указывает адрес дома, парадное, а также выбрать из списка проблему (или несколько проблем), которые нужно решить, или указать свою. Возможность загрузить фото и видео проблемы.
Пользователь может отправлять информацию через приложение по неограниченному количеству адресов.
Пользователи, отправляющие заведомо ложную информацию отключаются от приложения.
Информация будет поступать, обрабатываться автоматически и можно параллельно начинать решать проблемы по определённой системе.
Что там тебе ещё разжевать, непонимающий ты наш??
 показать весь комментарий
 
всех - хорошо... но нереально... и потом...что с этим аудитом ( кстати за чей счет?) делать???
ну признают старым...или полуаварийным и что?
по-моему и так есть данные о старых и разрушающихся домах...да только на фиг кому это надо... наоборот ухандохивают-палят старье (даже архитектурное наследие) чтоб выгрести и возвести как не многоэтажный скворечник так торговый центр... чем ближе к центру...тем активнее выгребают и пригребают (и всякие комиссии бессильны как и жильцы)
 показать весь комментарий
 
 
по-моему и так есть данные о старых и разрушающихся домах...да только на фиг кому это надо...

Золотые слова!
 показать весь комментарий
 
 
Оно даже не представляет себе...сколько на это потребуется времени...и людей...
 показать весь комментарий
 
 
И не зебобиков обученных в Трускавце...а именно специалистов... с соответствующим образованием...и опытом....
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво, а чим закінчився аудит оборонпрому і Роттердам+? Винні покарані? Зеленський про трагедію в Дрогобичі: "Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні" - Цензор.НЕТ 7158
 показать весь комментарий
 
 
А где и кого наказывали? ЗЕ только шоу делает, много шуму и все ...
 показать весь комментарий
 
 
ВЫ ДУМАЛИ ЧТО ВЫБРАЛИ ПРЕЗИДЕНТА??? А ОН ВСЕГО ЛИШЬ МАКСИМУМ МИНИСТР ЖКХ! На большее его мозгов не хватает! ПОЗДРАВЛЯЮ ЗЕленеких
 показать весь комментарий
 
 
Створення ОСББ - це перекладання проблем в комунальному секторі, які накопичила держава за десятиліття, на плечі мешканців багатоквартирних будинків. Сама процедура передачі будинкового господарства ЖРЕРами ОСББ - чистої води формальність і шахрайство !!! Жоден ЖРЕР, жодна міскрада не виплатила ОСББ кошти за не проведені ремонти, за невідремонтовані дахи, які течуть, за жалюгідну каналізаційну мережу і мережу водопостачання ... Хто за це відповість ? Знову народ за свої кошти робити має те, що десятиліттями повинна бала робити держава. Як це називати ?
 показать весь комментарий
 
 
м.Вінниця
утеплення (реальне) хрущовок іде 50 на 50 (мерія / ОСББ). Мова не про одну-дві, а про десятки п'ятиповерхівок. Так що не пиши про що не знаєш
 показать весь комментарий
 
Утеплять, а потім він від тисячі дірочок розвалиться. Повинен бути проведеноий перед передачею кап ремонт, а не 50 на 50, хоча і то добре, грошей все одно немає, всі вони розкрадені, а графа така є. Також не зрозуміло, чому мерія вашому будинку допомогає, а іншим , приватному сектору, не допомогає, гроші ж то вона стягує з усих ??
 показать весь комментарий
 
Фантастично не адекватний. Я навіть не думав що таке може бути
 показать весь комментарий
 
 
ну аудит - это потом... в перспективе (если сказано не для красного словца... хотя... )
а сегодня, сейчас чем помочь конкретно этим людям? все упадет на местную власть?
а чем помочь именно таким ветхим и аварийным строениям? ибо до аудита они могут не устоять... а их же ж... не сто и не тысяча...
 показать весь комментарий
 
Очередная пурга от недолугого зюзи. И что с того аудита? От взрыва газа аудит никак не поможет.
 показать весь комментарий
 
 
Хрущевки давно уже отжили свой срок и че?
 показать весь комментарий
 
В Дрогобыче попутный газ из нефтяных скважин накапливается в подвалах домов.
 показать весь комментарий
 
Это уже после снижения тарифов и повышения ЗП до 4К баксов или зебилам надо еще подождать?
 показать весь комментарий
 
 
Аудит ЖЕКам которые десятилетиями не ремонтировали дома точно не помешал бы! но Зе похоже и сам не понял что сказал!
 показать весь комментарий
 
 
модное словечко "аудит",
т.е. актов "весенне-осеннего" осмотра уже не хватает?
а оно в курсе о их существовании или в том что такие были когда то, пока "эффективные" манагеры по продажам воды и перепиленных яиц не заполонили страну от ЖЭКов до высшей законодательной влады?
а оно в курсе, что квартплата идет лишь на текущий ремонт (а это подмазать, подкрасить и заменить метр трубы), а кап. ремонт кто финансирует. КТО? ОСББ - спасение утопающего, дело рук самого утопающего.
жильцам предлагают скидываться на кап ремонт или заводить отдельные накопительные счета в банках ...,
так если государство спихнуло все вопросы финансирования эксплуатации жилого фонда на жильцов, то в какое место ты, Вовчик, можешь идти со своим "аудитом"?
ИБД - имитация бурной деятельность с КПД ниже чему паровоза.
 показать весь комментарий
 
 
Новобудови проіспектувати теж необхідно.
 показать весь комментарий
 
 
вариации на тему:

Итоги 100 дней зе

- Освобождено пленников кремля - НОЛЬ.
- Выпущено на свободу серпаров, изменников Родины, террористов - несколько десятков.
Включая главмусора Харькова, расстреливавшего Майдановцев и "отца основателя ЛНР" Александра Ефремова. (которые до того сидели в СИЗО несколько лет).
- Снижено тарифов для обычных граждан - НОЛЬ
- Зато снижены тарифы для преприятий Коломойского
- "Отрублено рук" - НОЛЬ
- "Свинарчуки" - посажены во властные кабинеты
- РОТТЕРДАМ+ - признан самой выгодной схемой и оставлен.
- ОБЕЩАНО "нанять глав ОДА на открытом конкурсе с привлечением лушчих HR агентств". По итогу НИ ОДИН глава ОДА не был нанят на открытом конкурсе. Некоторые главы ОДА - откровенные сепары и бандиты.
- ВПЕРВЫЕ официальная Украина просит Западных партнеров СНИМАТЬ санкции с окружения Януковича (Портнова).
- Война - НЕ "остановлена".
- Отведены наши войска от Станицы Луганской, разобраны фортификационные сооружения. Нашим ЗАПРЕЩЕНО отвечать артиллерией.
- Убито более 70 наших воинов.
- Остановлена реформа питания в армии.
- Россию вернули в ПАСЕ (Президент ПРОИГНОРИРОВАЛ украинскую делегацию в ПАСЕ, не оказал ей НИКАКОЙ помощи)
- Макрон говорит о необходимости "Западу презапустить отношения с россией" (на что не было НИКАКОЙ реакции от президента Зеленского)
- Идут разговоры о возвращении россии в G7
- На ключевые позиции (часто, в нарушение процедур) - ставятся либо люди Коломойского (Богдан), либо кенты Зеленского. Профессиональные качества значения не имеют.
- Заходящим кораблям на 2 месяца разрешили сливать - да практически что угодно - в море возле Одессы (т.к запретили экологический контроль).
- Реперше, ездившей в оккупированный Крым через Москву, на День Независимости позволили поганить Гимн на Майдане Незалежності.

Зато:
- "Незаангажована, незалежна" міліція возбудила уголовное дело против киевского пенсионера, раздававшего листовки против Зеленского.
- Активистов таскают на допросы "за ролик с Зеленским и грузовиком".
- Новиє ліца прямо называют журналистов "тупые овцы" и заявляют о том, что "журналисты нам не нужны".
- Новая влада устроила наезд на иностранную компанию "Арселор Миттал" - это действо даже удостоилось комплимента "политическое рейдерство" от посла ЕС в Украине г-на Мингарелли.
- Силовики заблокировали аппарат Верховной Рады (сегодня).

- Быдлу показали 100500 роликов Лукашенко-стайл "Президент распекает председателя колхоза". Результат каждого из таких визитов - НОЛЬ (что по бурштину, что по больнице, что по Закарпатской таможне).
- По итогам 100 дней НЕ БУДЕТ пресс-конференции (какую делал КАЖДЫЙ Президент Украины) - а будет очередной ролик для быдла с актером из сериала "Слуга Народа".

https://www.facebook.com/allanlevitov/posts/1647823522019003
 показать весь комментарий
 
 
из обсуждения:

...обещают поднятие зарплат учителям. За счет сокращения ставок и увеличения нагрузки.

https://auc.org.ua/novyna/amu-minfin-bere-na-sebe-politychnu-vidpovidalnist-za-zakryttya-shkil-ta-skorochennya

Кабінет Міністрів України доручив центральним органам виконавчої влади розглянути пропозиції Міністерства фінансів України, викладені у листі №07010-04-3/19654 від 31.07.2019 року.
Крім пропозицій у сферах вищої освіти та науки, цей документ містить алгоритм дій, спрямованих на значну економію коштів у сфері загальної середньої освіти, необхідність у чому виникла, у тому числі, через рішення Уряду про підвищення заробітних плат учителів.
Міністерство фінансів пропонує:
- підвищення заробітної плати вчителів здійснювати лише з одночасним скороченням їх чисельності;
- МОН спільно з облдержадміністраціями розробити плани-графіки оптимізації малокомплектних шкіл у розрізі кожного регіону;
припинення з 01 січня 2020 року фінансування з освітньої субвенції шкіл (крім початкових) з кількістю учнів менше 40 та фінансування освітнього процесу в 10-11 (12)х класах, де менше 20 учнів;підвищення навчального навантаження на вчителя з 18 до 20 годин;
- підвищення розрахункової наповнюваності класів під час розрахунку освітньої субвенції для районів та ОТГ на 2 пункти;перегляд діючих умов оплати праці педагогічних працівників з метою оптимізації підвищень посадових окладів, надбавок та доплат;
- перегляд підходів до створення мережі опорних шкіл, розвиток мережі опорних шкіл шляхом фінансових стимулів, зокрема спрямування капітальних видатків, у першу чергу, на ці школи, і за умови виконання процесу оптимізації;
- обов'язковий вихід учителів на пенсію по досягненні пенсійного віку або укладання контрактів.

Асоціація міст України, підтримуючи необхідність розумної оптимізації мережі та підвищення соціального статусу вчителів, вважає слушним прокоментувати окремі пропозиції Мінфіну:
 Наслідком припинення з 01 січня 2020 року фінансування з освітньої субвенції шкіл (крім початкових) з кількістю учнів менше 40 та фінансування освітнього процесу в 10-11 (12)х класах, де менше 20 учнів, стане їх утримання за кошти місцевих бюджетів. Звертаємо увагу, що бюджетний рік не збігається з навчальним роком. Зважаючи на це, оптимізацію мережі у разі необхідності слід робити планово у літній канікулярний період.
Таким чином, озвучена за місяць до початку 2019/2020 навчального року пропозиція Мінфіну прямо веде до закриття шкіл, скорочення педагогічних працівників та зриву освітнього процесу у закладах освіти.
 Підвищення навчального навантаження на вчителя з 18 до 20 годин суперечить Закону України «Про загальну середню освіту», у абзаці другому частини першої статті 25 якого йдеться: «Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку».
Така позиція міністерства потребує відповідної компенсації вчителям із державного бюджету понаднормового робочого часу і не може аргументуватись загальним підвищенням заробітної плати.
* За інформацією Профспілки працівників освіти і науки України це призведе до скорочення 44 тисяч вчителів.
 Підвищення розрахункової наповнюваності класів під час розрахунку освітньої субвенції для районів та ОТГ на 2 пункти у формулі розподілу освітньої субвенції, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1088, призведе до необхідності повторної оптимізації мережі закладів освіти, до невиконання норм наповнюваності класів, що, в свою чергу, поглибить й до того складну ситуацію із наявністю дефіциту освітньої субвенції, зокрема у бюджетах ОТГ.► Скорочення чисельності педагогічних працівників та обов'язковий вихід учителів на пенсію по досягненні пенсійного віку або укладання контрактів має відбуватись згідно з статтями 36, 42, 492 Кодексу законів про працю України.
Недотримання чинного законодавства призведе до численних судових позовів та пов'язаних із цим, у тому числі з необхідністю оплачувати час вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням, фінансових втрат місцевих бюджетів.► Перегляд діючих умов оплати праці педагогічних працівників з метою оптимізації підвищень посадових окладів, надбавок та доплат слід розуміти так: забезпечення виконання рішення Уряду про підвищення оплати праці вчителів без відповідного ресурсу з державного бюджету буде виконане шляхом зменшення до мінімуму гарантованих законодавством України надбавок та доплат, у тому числі й позбавлення педагогічних працівників щорічної винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов'язків.
 показать весь комментарий
 
Нужно проводить учения по спасению людей в любых ситуациях .Выработать алгоритмы для разных стандартных ситуаций и отрабатывать до автоматизма действия власти,МЧС ,МВД,СБУ и привлечённых организаций.Это касается ДТП,пожаров,катастроф и тп Аваков закупил Вертолёты.А Толку? Возить его на охоту?.Вот две трагедии. Дрогобыч и рухнувший мост в Харькове.Полная апатия власти,МЧС итд. Тут 15 часов не могут разобрать несчастные 5этажей завалов.Из-за несчастного мостика Харьков стал в пробках ,и говорят минимум на полгода.Даже не начали разбор рухнувшего.А ведь это -стратегический мост( они все мосты стратегические)Невооружённым глазом видна слабость команды ЗЕ в обоих ситуациях.Так дело дальше не пойдёт.Если в мирной жизни бардак,то и в военной тоже!После визита ЗЕ в Харьков и разгона лесников,сегодня в Золочеве напали на группу телеканала 112 ,снимавших на квадрокоптер деяния лесной мафии.Покалечили людей,побили дорогую аппаратуру,машину.Мусора приехали поздно( потому что крышуют мафию,в доле)Хотя там пешком 5 минут от Ровд.Дергачи пришлось вызывать на подмогу.Я привожу примеры неэффективности ЗЕ и мусоров Авакова.Спрут силён ,как ни когда, и огрызается.Зе далеко,а мусора -полные хозяева на Харьковщине.За какое преступление не возьмись ,везде торчат уши мусоров.Вот намедни Чугуев прославился на Цензоре.Там тоже мусора в доле!Извините.За державу обидно!
 показать весь комментарий
 
 
скоро подобная трагедия может случится в Каменском (ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК) по адресу ул СКАЛИКА 23. дом много лет считается аварийным зона оползня в балке по каким-то причинам жильцов неотселили кто смог съехали квартиры побросали кто нет сидят там по 3-4 жилых квартиры на подъезд пожалуйста НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО обратите внимание p s вид из окна СКАЛИКА 23 на те дома которые уже наполовину обвалилисьЗеленський про трагедію в Дрогобичі: "Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні" - Цензор.НЕТ 6286
 показать весь комментарий
 
Зачем проводить аудит если вполне возможно создать службу как у нас-очень эффективно. Но в стране победивших жлобов это не нужно-легче пернуть в лужу.
 показать весь комментарий
 
Что такое «аудит «? Это что-то типа «флешмоба»?! Кто будет проводить проверку? Каким образом? Под это создана, как у вас говорят «наблюдательная комиссия»? В какие сроки?
 показать весь комментарий
 
А висновок по кожному дому, чи по кварталам, а може взагалі по-районно. Якщо по-домно, то фахівці, які будуть оглядати повинні витратити час на огляд його і на розширений звіт, потім скласти то до купи в цілому по кварталу, району, місту. Вони ніколи не закінчуть ці справу, тому що може закінчитися дощ, гроші, а ремонт вічний
 показать весь комментарий
 
Давайте угадаем, как это все будет происходить. В ближайшее время Коломойский и иже с ним получат монополию на аудит. Очевидно, что все за счет "аудитируемых". Нет-нет, все будет бесплатно, конечно. Но разрешения, консультации, бумаги, взносы, пошлины и/или другие обязательные платежи, без которых никак аудит не пройти, это все за их счет. Остальное - бесплатно. За деталями к Богдану, но суть должна быть понятна.
 показать весь комментарий
 
демагог...
90% жилья мало пригодно для проживания, а хрущебы - 100%
ну, проверили...
Дальше шо?
Достал уже своим звиздежем недолугим Зеленський про трагедію в Дрогобичі: "Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні" - Цензор.НЕТ 6187
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх