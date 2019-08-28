 Зеленский о трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Этой ночью в Дрогобыче под завалами подъезда четырехэтажного дома оборвалась жизнь двух людей. В работах на месте трагедии задействованы все необходимые силы местных спасателей, несколько человек уже освободили из-под завалов, с другими держат связь мобильными телефонами. Очень надеюсь, что всех удастся спасти. Версий пока две: взрыв бытового газа и изношенность деревянных перекрытий. К сожалению, жилищный фонд, особенно в небольших городах, находится преимущественно в неудовлетворительном состоянии - о капитальном ремонте там не слышали еще с советских времен. Невозможно строить новую страну, не строя или хотя бы капитально не восстанавливая дома украинцев. Поэтому задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых. Сочувствую родственникам погибших и надеюсь, что дома украинцев ни днем, ни ночью не будут разрушатся по каким-либо причинам".

Напомним, сегодня, 28 августа, около 2:50 на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч произошло разрушение подъезда жилого дома с первого по четвертый этаж.

На месте обрушения были обнаружены тела двух погибших. По данным ГСЧС, под завалами могут находиться еще 5 человек.

Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.

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