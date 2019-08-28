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Все про:Нацполиция (9979) Хмельнитчина (439)

 Мужчина облил 18-летнюю дочь кислотой на Хмельнитчине, - Нацполиция

На Хмельнитчине отец облил 18-летнюю родную дочь кислотой. Следователи также проверяют информацию о том, что в течение последних 7 лет задержанный вступал с ней в половые сношения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Хмельницкой области.

"Следователи Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области совместно с работниками криминальной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры расследуют факт нанесения тяжких телесных повреждений 18-летней девушке", - говорится в сообщении.

Вчера, 27 августа, в 05.47 часов в Белогорское отделение полиции поступило сообщение из местной больницы о том, что к ним доставили 18-летнюю девушку, которую неизвестный облил химическим веществом, вызвав ожоги лица, груди и левого бедра общей площадью около 5% тела.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выяснили, что неизвестный вызвал девушку на пастбище, связал ее, облил веществом, похожим на кислоту, после чего скрылся с места происшествия. Злоумышленник был в темной одежде и балаклаве, однако потерпевшая узнала в нападающем родного отца. Более того, девушка призналась, что в течение последних 7 лет человек регулярно вступает с ней в половые сношения. Сейчас эта информация проверяется.

На месте совершения преступления и в доме, где проживает потерпевшая и подозреваемый, изъят ряд вещественных доказательств. Все они направлены на экспертизу. 42-летнего мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следственные действия продолжаются.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145105
 
 
 Топ комментарии
 
Неизвестный в балаклаве вызвал и она пошла Мужчина облил 18-летнюю дочь кислотой на Хмельнитчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5547 .. Странная история .
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А неважно - в цивилизованных странах судят даже за изнасилование проституток и собственных жён ...
"Лёгкодоступоность" или "лёгковерность" жертв не является достаточной причиной для применения насилия в целях удовлетворения сексуальных нужд .
Это у дикарей по-другому !!!
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Было бы это про кацапов, тут бы уже высказались. Но, оказывается, тут проживают очень похожие люди.. Мужчина облил 18-летнюю дочь кислотой на Хмельнитчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1410
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Было бы это про кацапов, тут бы уже высказались. Но, оказывается, тут проживают очень похожие люди.. Мужчина облил 18-летнюю дочь кислотой на Хмельнитчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1410
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За поребріком педофіл президент, нам до них далеко.
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роки панування рашки дають свої плоди.
до сов'єтів на заході ніхто і матюхливого слова не знав, а хати не закривали.
ні злочинів, ні вбивств не було.
аж тут прийшли "визволителі"
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Отмазка про - я тебя породил,я и кислотой поливаю,врядли прокатит.
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Неизвестный в балаклаве вызвал и она пошла Мужчина облил 18-летнюю дочь кислотой на Хмельнитчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5547 .. Странная история .
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А неважно - в цивилизованных странах судят даже за изнасилование проституток и собственных жён ...
"Лёгкодоступоность" или "лёгковерность" жертв не является достаточной причиной для применения насилия в целях удовлетворения сексуальных нужд .
Это у дикарей по-другому !!!
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в Україні також судять за подібні згвалтування
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"Судят" я имел ввиду все смыслы , а не только бувально .
Беда постсоветского пространства в том, что вроде законы нормальные и цивилизованные , но хвастаются , что имеют малолетку любовницу многие и когда им говоришь в лицо , что они уголовные преступники ещё и обижаются , да психуют ! До драки доходит порой ...
Как же мол - я у неё не первый , она мол сама "на шею прыгала" .
Где нибудь во Франции другу скорее расскажут, что приторговывают экстази , чем имеют несовершеннолетнюю девушку .
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какой возраст согласия на секс во Франции?
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В странах ЕС не может быть моложе 16 лет . Но может быть и старше !
В Японии полное совершенолетие - 21 год .
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Для регулирования законодательством сексуальной жизни молодых людей и предупреждения вовлечения детей в сферу проституции, официальный единый возраст согласия в Японии 13 лет перекрывается региональными возрастными рамками, отличными в некоторых префектурах, но устанавливаемых ниже 17 лет. Такой возрастной порог установлен в Токио.
Но девушки могут заниматься профессиональными сексуальными услугами после получения ими аттестата о среднем обязательном образовании, средний возраст получения которого составляет 15 лет.
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Возраст согласия в Италии составляет 14 лет, с исключением наказания за связь с близкими по возрасту, что позволяет в возрасте от 13 лет вступить в половую связь с партнерами, которые менее чем на 3 года старше.
Возраст согласия повышается до 16 лет, если один из участников имеет какое-то влияние на другого (например, учитель, воспитатель, приемные родители, священник)
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Возраст согласия во Франции составляет 15 лет, как указано в статье 227-25, которая гласит: «Соитие без насилия, принуждения, угрозы или неожиданности является сексуальным преступлением со стороны взрослого по отношению к личности ребёнка в возрасте до пятнадцати лет и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет и штрафом в размере € 75,000»
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Возраст согласия в Польше 15 лет, как указано в польском Уголовном кодексе, статья 200, которая гласит:
Статья 200. § 1. «Тот, кто совершает в отношении несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет, половой акт или делает его/её свидетелем другого полового акта или побуждает совершать такие действия подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от 2 до 12 лет»
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Я понимаю что судят , и правильно и делают ,, но пошла к незнакомцу , на пастбище , сама добровольно .!! .Не выяснив кто вызывает и зачем . !! В голове не укладывается ,, дичайшая беспечность ..
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А вы проверяли гормональный фон у девушек 15... 20 лет ?! А если девушка по характеру экстраверт - она сперва делает , а потом думает .
А экстравертов ровно половина , как и интровертов .
А ещё не забывайте , что девушка из села . Т.е. у неё ограниченный круг общения , она ещё зашуганная педофилом-папашей .

Я знал много девочек из куда более благополучных семей , которые в "сложном возрасте" такие глупости совершали и в такие переплёты попадали .

Беда постсовейского существования , что есть полнейшее контроверсия между старым корундовым софковым воспитанием и образованием и реальностью поколения 4-й волны пост-модерна постиндустриализации и информационного ядерного прорыва .
Что может предложить как альтенативу любопытному продростку ? Тупорылые нравоучения малообразованного и интеллектуально недоразвитого предка ...

Если любая подружка может рассказать , как она в свои 15 лет ******* себе на сумму большую , чем мама доярка за 20 лет надоила ?!
Даже если она всё выдумала -- в сети тысячи примеров тех , кто не выдумал .
Училка в дранных колготках не может быть моральным авторитетом против 16-летней содержанки ...

Вот и попадаются на любые предложения дурочки и не только дурочки ...
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Скільки бидла в країні...
У мене в містечку в одній родині, поки мамки не було дома, неповнолітня дівчинка облила пьяного папку легкозаймистою рідиною і підпалила... 73% опіків. Тепер через мордокнижку збирають на лікування.
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Треба робити як в Штатах - плюсувати вироки, так цього дебіла посадити на 70 років треба Мужчина облил 18-летнюю дочь кислотой на Хмельнитчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3972
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в Штатах и на электрический стул могут посадить.
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Это для тех , кто отрицает общую теорию дедушки Дарвина и его последователей про чела , как одной из разновидностей отряда приматов ...
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Папаня поступил в отношении дочери точь в точь как ревнивый любовник: так не доставался же ты никому!
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схоже на те - дівчина стала дорослою, то видно з кимось почала зустрічатися, а таткові те було байдуже.
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саме - байдуже, щоби в дочки склалося нормальне життя.
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байдуже - це "бєзразлічно", а ти пишеш, шо воно взрєвновало - тоість йому нє бєзразлічни встрєчі дочкі ше з кимось
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мені не смішно. Скалічено дівоче життя. Просто так.
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я не про сміх, а про семантику - шоп непорозуміння не виникало. А щодо дівочого життя, то воно скалічено вже тим, шо родилась вона в українському селі
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щодо села - то спірне питання. Нічим не гірше від загазованого міста в викидами ******** української промисловості.
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дуже схоже на те - дівчина стала дорослою, то видно з кимось почала зустрічатися, а таткові те було байдуже та кинувся в ревнощі. Трагедія.
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сім років берегла таємницю інцесту - видно їй нравилось
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просто це сільська дитина і, можливо, не бачила в кому найти підтримку навколо - та й ганьба на все село - заміжжя практично неможливе. Та й тато виходячи з того, що сталося - погрожували.
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точно такая мысль была первой после прочтения поста! - мое типа не отдам. Но редкая патология психа, могут и психом признать. Но лучше б пожизненное.Жизнь ребенку подпортил конкретно.
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хоррор! Дєвка пішла до нєізвєсного на пасовисько. І сім років терпіла інтім, аж поки кислотою не облили
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насильничков защищаете?? а облив кислотой тоже не докажешь??
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нє, нада шоп всє харошійє дяді взялі і убілі всєх плохіх дядь
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Не знаю, что там было, но тему с педофилией уже вовсю начали эксплуатировать: сроки как за убийство, доказывать ничего не надо, а поди докажи, что насиловал или не насиловал пять лет назад ( и еще кто насиловал - одноклассник или отец), но счеты сводить стало намного проще. Тыкнул пальцем - и уже педофил, которого надо публично сжигать.
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Що ми взагалі обговорюємо?Взревнував, про інтим нічого не розповідала, а тепер заявила. Є аксіома: статеві стосунки між дітьми і батьками - табу!!! Сором, збочення, звірство! Більше нічого. Як може ******** батько, на чиїх руках це дитя зростало, дивитись на неї хтивими очима? В голові не вкладається. За що тоді обливав кислотою? Просто так? А зізнаватись в тому, що тебе батько використовував протягом років в якості секс-партнера, в селі дуже страшно. Чомусь наші люди з викривленими мізками потім коментують, типа сама винна. Як вона може бути винна? Для дитини батько - непохитний авторитет. Іноді те, що наказали батьки, не обговорюється. А потім міг ще й прилякувати, що якщо розповість, то її з дому викинуть. Та й не рідко мами стають на бік чоловіків, а не дитини, бо їм, бачте, штани втратити важче, ніж рідну дитину. А як з таким вишкварком тоді жити і ліжко ділити?
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доказать пєдофілію чи інцест нереально, а от сліди кислоти мона надибати
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