 Мужчина облил 18-летнюю дочь кислотой на Хмельнитчине, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Хмельницкой области.
"Следователи Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области совместно с работниками криминальной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры расследуют факт нанесения тяжких телесных повреждений 18-летней девушке", - говорится в сообщении.
Вчера, 27 августа, в 05.47 часов в Белогорское отделение полиции поступило сообщение из местной больницы о том, что к ним доставили 18-летнюю девушку, которую неизвестный облил химическим веществом, вызвав ожоги лица, груди и левого бедра общей площадью около 5% тела.
На место сразу выехала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выяснили, что неизвестный вызвал девушку на пастбище, связал ее, облил веществом, похожим на кислоту, после чего скрылся с места происшествия. Злоумышленник был в темной одежде и балаклаве, однако потерпевшая узнала в нападающем родного отца. Более того, девушка призналась, что в течение последних 7 лет человек регулярно вступает с ней в половые сношения. Сейчас эта информация проверяется.
На месте совершения преступления и в доме, где проживает потерпевшая и подозреваемый, изъят ряд вещественных доказательств. Все они направлены на экспертизу. 42-летнего мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следственные действия продолжаются.
до сов'єтів на заході ніхто і матюхливого слова не знав, а хати не закривали.
ні злочинів, ні вбивств не було.
аж тут прийшли "визволителі"
"Лёгкодоступоность" или "лёгковерность" жертв не является достаточной причиной для применения насилия в целях удовлетворения сексуальных нужд .
Это у дикарей по-другому !!!
Беда постсоветского пространства в том, что вроде законы нормальные и цивилизованные , но хвастаются , что имеют малолетку любовницу многие и когда им говоришь в лицо , что они уголовные преступники ещё и обижаются , да психуют ! До драки доходит порой ...
Как же мол - я у неё не первый , она мол сама "на шею прыгала" .
Где нибудь во Франции другу скорее расскажут, что приторговывают экстази , чем имеют несовершеннолетнюю девушку .
В Японии полное совершенолетие - 21 год .
Но девушки могут заниматься профессиональными сексуальными услугами после получения ими аттестата о среднем обязательном образовании, средний возраст получения которого составляет 15 лет.
Возраст согласия повышается до 16 лет, если один из участников имеет какое-то влияние на другого (например, учитель, воспитатель, приемные родители, священник)
Статья 200. § 1. «Тот, кто совершает в отношении несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет, половой акт или делает его/её свидетелем другого полового акта или побуждает совершать такие действия подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от 2 до 12 лет»
А экстравертов ровно половина , как и интровертов .
А ещё не забывайте , что девушка из села . Т.е. у неё ограниченный круг общения , она ещё зашуганная педофилом-папашей .
Я знал много девочек из куда более благополучных семей , которые в "сложном возрасте" такие глупости совершали и в такие переплёты попадали .
Беда постсовейского существования , что есть полнейшее контроверсия между старым корундовым софковым воспитанием и образованием и реальностью поколения 4-й волны пост-модерна постиндустриализации и информационного ядерного прорыва .
Что может предложить как альтенативу любопытному продростку ? Тупорылые нравоучения малообразованного и интеллектуально недоразвитого предка ...
Если любая подружка может рассказать , как она в свои 15 лет ******* себе на сумму большую , чем мама доярка за 20 лет надоила ?!
Даже если она всё выдумала -- в сети тысячи примеров тех , кто не выдумал .
Училка в дранных колготках не может быть моральным авторитетом против 16-летней содержанки ...
Вот и попадаются на любые предложения дурочки и не только дурочки ...
У мене в містечку в одній родині, поки мамки не було дома, неповнолітня дівчинка облила пьяного папку легкозаймистою рідиною і підпалила... 73% опіків. Тепер через мордокнижку збирають на лікування.