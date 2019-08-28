 По погибшим из-за обрушения дома в Дрогобыче объявили два дня траура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Дрогобычского городского совета.

"В связи с трагедией, которая произошла в Дрогобыче в ночь с 27 на 28 августа 2019 года и в результате которой погибли жители города, 29 и 30 августа в городе объявлен траур", - говорится в сообщении горсовета.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Дрогобыча Тарас Кучма.

В знак скорби по погибшим в дни траура на всей территории города призывают приспустить Государственный флаг Украины с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций на территории города.

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В эти дни рекомендуется ограничить проведение развлекательно-концертных мероприятий.

На рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, в общественном транспорте запрещено звучание развлекательной музыки.

Напомним, сегодня, 28 августа, около 2:50 на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч произошло разрушение подъезда жилого дома с первого по четвертый этаж.

На месте обрушения были обнаружены тела двух погибших. По данным ГСЧС, под завалами могут находиться еще 5 человек.

Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.

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