 США готовы любым способом присоединяться к усилиям по прекращению войны в Украине, - советник Трампа Болтон

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы, Соединенные Штаты, готовы любым способом присоединяться к усилиям в этом направлении, потому что то, что происходит в Украине и в Крыму, не должно рассматриваться сугубо как европейский спор, потому что в свое время был создан Альянс НАТО из-за опыта, который мы имели, когда мы были причастны к двум мировым войнам. Из-за этого было создано НАТО, чтобы быть уверенными в сохранении мира", - сказал Болтон на брифинге в среду в Киеве.
"Потому вопрос мира и безопасности в Европе остается очень важными ценностями для нас", - добавил он.
Болтон напомнил, что Германия и Франция планируют организовать встречу в "нормандском формате".
"Но чтобы принимать участие в таких встречах, к ним нужно хорошо подготовиться, нужно полагаться на опыт, на позитивное, что было на предыдущих таких встречах, потому что если не было позитивных наработок на предыдущих встречах, то какой смысл проводить такую заседание", - отметил советник президента США.
Напомним, 27 августа советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев.
Джон Болтон уже провел встречу с секретарем Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Александром Данилюком и обсудил вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США.
Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.
І не всілякі умови для нас прийнятні.
А умови це головне.
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А можно какой-нибудь серьёзной ракетой с территории США?
"Пока товстий схудне, худий здохне"
... или ты не в курсе?
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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.Неадекватный президент Владимир Зеленский с самой высокой трусостью всегда находящейся под тяжелыми наркотиками со многими коррумпированными дилетантами на разных уровнях из государственных структур с пророссийской коалицией и собственным правительством состоящим из российских агентов под глубоким прикрытием от украинского олигарха Игоря Коломойского и бывшего крупного казнокрада Виктора Януковича одернули спикера Министерства Иноземных Дел Марию Захарову с требованием полного выведения оккупационных администраций,беспредельных российских войск,частных военных компаний с различной привезенной военной техникой и морским флотом из оккупированного Донбасса и полуострова Крыма с полным отключением пропагандистских российских каналов для проведения выборов органов власти среди оставшихся разных слоёв ватного населения живущего за чертой бедности без возможности найти любые работы до неожиданной ранней смерти по украинскому и международному законодательству во многих избирательных участках под усиленным контролем миротворческих нейтральных сил ради передачи в состав независимой Украины с выплатами огромных репараций и контрибуций из государственного бюджета с уплаченных налогов от разных слоёв крепостного населения живущего за чертой бедности с различными работами до неожиданной ранней смерти на территории Российской Недоимперии в дальнейшем будущем с целью снятия мощных западных санкций из самого глубокого ада с введением торговли со многими цивилизованными развитыми странами в Европейском Союзе.
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.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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Що тобі насрано в голову, те ти й повторюєш. А власні мізки мати і ними користуватись не пробував?
Навіть якщо ********* повернули в ПАРЄ, то тільки для того, щоб мати змогу висловлювати їм в лице все, що про них думають.
НО "участвовать в переговорах в "нормандском формате" можем только с согласия всех сторон"
(не сказанное, но само собой разумеющееся.)