 США готовы любым способом присоединяться к усилиям по прекращению войны в Украине, - советник Трампа Болтон

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы, Соединенные Штаты, готовы любым способом присоединяться к усилиям в этом направлении, потому что то, что происходит в Украине и в Крыму, не должно рассматриваться сугубо как европейский спор, потому что в свое время был создан Альянс НАТО из-за опыта, который мы имели, когда мы были причастны к двум мировым войнам. Из-за этого было создано НАТО, чтобы быть уверенными в сохранении мира", - сказал Болтон на брифинге в среду в Киеве.

"Потому вопрос мира и безопасности в Европе остается очень важными ценностями для нас", - добавил он.

Болтон напомнил, что Германия и Франция планируют организовать встречу в "нормандском формате".

"Но чтобы принимать участие в таких встречах, к ним нужно хорошо подготовиться, нужно полагаться на опыт, на позитивное, что было на предыдущих таких встречах, потому что если не было позитивных наработок на предыдущих встречах, то какой смысл проводить такую заседание", - отметил советник президента США.

Напомним, 27 августа советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев.

Джон Болтон уже провел встречу с секретарем Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Александром Данилюком и обсудил вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США.

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

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