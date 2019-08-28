 Украина приветствовала бы присоединение США к "нормандскому формату", - Зеленский на встрече с Болтоном. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Встреча была посвящена обсуждению первоочередных мер по укреплению стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами, в частности подготовке двусторонних переговоров на уровне глав государств", - сообщают в пресс-службе.
Кроме того, обсуждались возможности углубления украинско-американского сотрудничества в сферах безопасности и обороны, энергетической безопасности, а также в вопросах реформирования Вооруженных сил Украины и украинской оборонной промышленности.
Владимир Зеленский поблагодарил американскую сторону за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, последовательную официальную политику в отношении Крыма и усилия, направленные на достижение прогресса в мирном урегулировании на Донбассе.
Президент Украины выразил надежду, что США смогут быть в большей мере вовлечены в переговорный процесс по Донбассу. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к Нормандскому формату.
Владимир Зеленский отметил важность консолидированной позиции США и других партнеров Украины для обеспечения освобождения украинских моряков и других незаконно удерживаемых граждан.
Напомним, 27 августа советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев.
Джон Болтон уже провел встречу с секретарем Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Александром Данилюком и обсудил вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США.
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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Вітаю зі святом.
Нехай Божа Матір оберігає Україну та кожного з нас.
Сміх продовжує життя.
давайте.
А в это время отвести с фронта и разоружить побольше подразделений ВСУ.
И проблема возникла давно , в 2015г , не сомневаюсь , что Порошенко участвовал в "многоходовочке" с китайцами , за которьіми торчат уши россиян.
Небритость на высшем уровне - это неопрятность, неуважение к собеседнику...
- США : "США тоже не против поучаствовать, но с согласия всех остальных участников"
ну вот и поговорили ...
теперь ждем согласия РФ