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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2569) США (15257) Болтон (65)

 Украина приветствовала бы присоединение США к "нормандскому формату", - Зеленский на встрече с Болтоном. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Встреча была посвящена обсуждению первоочередных мер по укреплению стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами, в частности подготовке двусторонних переговоров на уровне глав государств", - сообщают в пресс-службе.

Кроме того, обсуждались возможности углубления украинско-американского сотрудничества в сферах безопасности и обороны, энергетической безопасности, а также в вопросах реформирования Вооруженных сил Украины и украинской оборонной промышленности.

Владимир Зеленский поблагодарил американскую сторону за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, последовательную официальную политику в отношении Крыма и усилия, направленные на достижение прогресса в мирном урегулировании на Донбассе.

Президент Украины выразил надежду, что США смогут быть в большей мере вовлечены в переговорный процесс по Донбассу. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к Нормандскому формату.

Владимир Зеленский отметил важность консолидированной позиции США и других партнеров Украины для обеспечения освобождения украинских моряков и других незаконно удерживаемых граждан.

Напомним, 27 августа советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев.

Джон Болтон уже провел встречу с секретарем Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Александром Данилюком и обсудил вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США обеспокоены ситуацией в Черном море, - Болтон

Украина приветствовала бы присоединение США к нормандскому формату, - Зеленский на встрече с Болтоном 01
Украина приветствовала бы присоединение США к нормандскому формату, - Зеленский на встрече с Болтоном 02

Источник: https://censor.net.ua/n3145091
 
   
 Топ комментарии
 
Дуже гарно..
Вітаю зі святом.
Нехай Божа Матір оберігає Україну та кожного з нас.
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Потому и 3Эленсский и Ко СПЕШАТ ВЫПОЛНЯТЬ минсский бумажки ...??!??!
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.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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Єто про ОБСЕ ? И при чем здесь санкции против РФ ?
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Дуже гарно..
Вітаю зі святом.
Нехай Божа Матір оберігає Україну та кожного з нас.
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Це був би страшний сон кацапів. але чи їм не пофіг скільки учасників форматів дурити? Це ж кацапи! Украина приветствовала бы присоединение США к "нормандскому формату", - Зеленский на встрече с Болтоном - Цензор.НЕТ 639
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А чому б і ні ?
Сміх продовжує життя.
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От это слил Зеля Украинушку-то! Давай, соя, поджигай пердаки!
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А где твоя украинушка-- В саратове или костроме ??
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А кацапам до великої дупи. Ні страху ні поваги до всього світу. (
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Правильно.
А в это время отвести с фронта и разоружить побольше подразделений ВСУ.
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Ты уже сдаешь личное оружие - пропёрденный диван и тапочки, воЕн?
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А ещё к этому формату, кроме США и Канады, также пригласить Японию и Китай. Очень было бы полезно...
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Ни Японии, ни Китаю нет никакого дела до Украины, то не их проблемы. Америка напрямую в переговорный процесс с неясными перспективами вряд ли влезет, у Трампа выборы на носу
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У Болтона такое выражение лица на последнем фото: "Шо ты там рассказываешь?!"
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Да крепко Зе попал с Мотор Сич в этот момент. Кто то карту разыграл великолепно. Продать бы надо---да толку не будет потом. Оставить---давно толку нет. Продавать продукцию на север братанам нельзя, американцам такое не надо, Китай купит---но после такого отказа по цене что сам назначит. Типично украинская ситуация---не себе и не людям.
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Ума не хватает сообразить , что у "Мотор-Сичи" основной заказчик "Антонов", производство самолетов обязано простимулировать государство?
И проблема возникла давно , в 2015г , не сомневаюсь , что Порошенко участвовал в "многоходовочке" с китайцами , за которьіми торчат уши россиян.
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Директор школы беседует с двоечником, вы только посмотрите на Зеленского, рубаха на распашку, какие-то "фенечки" на руках, только что ещё руки не в чернилах.
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Бриться надо.
Небритость на высшем уровне - это неопрятность, неуважение к собеседнику...
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Чё то прочиталось... Украина приветствовала бы присоединение её к США
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Новость хорошая. Это вам не мальчик Кисы Воробъянинова.
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чувак болтан класний ево в зё каманду нада будет толк толька сначала через трускавєц Україна вітала би приєднання США до "нормандського формату", - Зеленський на зустрічі з Болтоном - Цензор.НЕТ 6560
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Они и Бога обгадят. Это же черти )) - Богдан сказал ))
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- Зеленский: "Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к Нормандскому формату.",
- США : "США тоже не против поучаствовать, но с согласия всех остальных участников"

ну вот и поговорили ...
теперь ждем согласия РФ Україна вітала би приєднання США до "нормандського формату", - Зеленський на зустрічі з Болтоном - Цензор.НЕТ 9790
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Промежуток между "Мы можем" Волкера,и Зеленского Украина приветствовала бы присоединение США к "нормандскому формату",совсем крохотный. У парашенко это длилось бы годами. США пинками его заставляла.
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