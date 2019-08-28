 Украина приветствовала бы присоединение США к "нормандскому формату", - Зеленский на встрече с Болтоном. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Встреча была посвящена обсуждению первоочередных мер по укреплению стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами, в частности подготовке двусторонних переговоров на уровне глав государств", - сообщают в пресс-службе.

Кроме того, обсуждались возможности углубления украинско-американского сотрудничества в сферах безопасности и обороны, энергетической безопасности, а также в вопросах реформирования Вооруженных сил Украины и украинской оборонной промышленности.

Владимир Зеленский поблагодарил американскую сторону за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, последовательную официальную политику в отношении Крыма и усилия, направленные на достижение прогресса в мирном урегулировании на Донбассе.

Президент Украины выразил надежду, что США смогут быть в большей мере вовлечены в переговорный процесс по Донбассу. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к Нормандскому формату.

Владимир Зеленский отметил важность консолидированной позиции США и других партнеров Украины для обеспечения освобождения украинских моряков и других незаконно удерживаемых граждан.

Напомним, 27 августа советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев.

Джон Болтон уже провел встречу с секретарем Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Александром Данилюком и обсудил вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США.

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