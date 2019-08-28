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 Политика Украины
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Все про:Лещенко (582) Минздрав (1982) Степанов Максим (112)

 Министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Степанов, - источники

На сегодня основным кандидатом на должность министра здравоохранения Украины является экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем Телеграмме пока еще действующий сообщает Сергей Лещенко, а также ряд СМИ со ссылкой на собственные источники.

"На поле кандидатур — замена. Олег Петренко отказался от должности министра охраны здоровья. По слухам на сегодня, на Минздрав может быть назначен Максим Степанов, бывший Одесский губернатор. Его лоббирует Аваков и поддерживает Коломойский. Ведь Степанов - близкий соратник Игоря Палицы, который избрался в Раду. Степанов молодец в том, что отказался играть под дудку бывшего президента Порошенко и пошел с ним на публичный конфликт. Посмотрим. А вам как кандидатура Степанова?", - написал Лещенко.

СМИ сообщают, что у Степанова уже якобы был разговор на тему его назначения с Алексеем Гончаруком (которого называют главным претендентом на кресло премьера). Также ожидается, что сегодня вечером у Степанова состоится встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Отметим, у Степанова есть медицинское образование. До этого он возглавлял Одесскую ОГА и был уволен Петром Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун о возвращении Богатыревой в Украину: "Это сигнал о начале нового этапа борьбы за здоровье украинцев"

Напоминаем, Порошенко своим указом от 6 апреля отстранил Максима Степанова от должности главы Одесской облгосадминистрации. Другим указом тогдашний президент временно возложил исполнение обязанностей главы Одесской ОГА на первого заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенко.

Позже в этот день отстраненный Степанов на брифинге заявил, что считает соответствующий указ незаконным так, как президент вышел за рамки Конституции.

Тогда же министр Кабинета Министров Александр Саенко сообщил, что правительство не принимало решений относительно отстранения Степанова от должности главы Одесской ОГА.

10 апреля Кабинет Министров согласовал увольнение председателя Одесской ОГА Максима Степанова и председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева.

Степанов связывал причину увольнения с честно проведенными в области выборами.

Источник: https://censor.net.ua/n3145085
 
 
 Топ комментарии
 
а чего не уборщица студии 95 Квартал ?
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просто не трогать Супрун в принципе не рассматривается
От зебилы
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Степанов баран, він стільки тут намутив в Одеській області, що його потрібно посадити! Який з нього міністр МОЗ? Він абсолютно бездарний менеджер та некваліфікований чиновник!
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Степанов баран, він стільки тут намутив в Одеській області, що його потрібно посадити! Який з нього міністр МОЗ? Він абсолютно бездарний менеджер та некваліфікований чиновник!
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он не должен отсвечивать на общем уровне команды..
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ну это вы зря что касается медицины он не такой и дурак да отжал больницу детсую железнодорожную для своей жены медика стати врача но создал там центр егмодиализа убрав тем самым монополию в Одессе... по крайней мере ДОКТОР если не ошибаюсь гинеолог..жена уролог...
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она занята, завалена контрактами на пластические операции Министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Степанов, - источники - Цензор.НЕТ 5777
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Степанов - старое протухшее лицо с фабрики Рошен !

Не так ли, зелебобики ? 😀
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просто не трогать Супрун в принципе не рассматривается
От зебилы
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А оно ей надо той Супрун? Щас вернутся схематозники с концами от бень и богданов. А ей потом овечать - нафига оно ей?
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Ср""ые мудилы. Вы еще плять труханова назначьте Министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Степанов, - источники - Цензор.НЕТ 4082
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не переживай ,за него не забыли....... назначат козлом отпущения Министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Степанов, - источники - Цензор.НЕТ 5073
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Наконец то) а то эта крыска так старалась...
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Новое лицо. Уже по превью что он был главой Одесской ОГА говорит о всем. Судя по пухлой морде и липким белым рученкам п***ц бюджету здравохранения.
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А, это тот парняга, который не стал выплачивать петину тысячу до выборов, а дал вкащивку выплатить после. Молодцом.
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А я сразу подумала, что там, на фото, Парубий))).
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новое лицо Министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Степанов, - источники - Цензор.НЕТ 7013 все повернет вспять))) ломать - строить = замкнутый круг и топтание на месте))
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Ну вот, а то был вопрос: к чему вернулась эта лярва, командовавшая фармакологической мафией. А она будет замминистра !
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ігарь валєріч знаєт етава черта і дал дабро какіє вапроси сказал бить значіт будєт
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Тогда лучше пусть Супрун остается. Как это беня заколебал. Зеленский еще ничего не сделал, зато беня нагадил столько, что на голову весь тот бред, что он несет не налазит. А появится власть у Зеленского, как тогда беня запоет?
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Какая может быть власть у говорящей головы ?
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По слухам на сегодня, на Минздрав может быть назначен Максим Степанов, бывший Одесский губернатор. Его лоббирует Аваков и поддерживает Коломойский

Ну всьо, зелєбобчики, лошари ви планетарного маштабу..
Беня вас полікує...
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а чьо нє багатирьова? приїхала - їй і карти в руки, ана ж "новає ліцо100%"
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Она - новое лицо
Перед вылетом в Киев перетянулась 😁
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Непоследовательная линия партии "Слуга народа". Еще столько не трудоустроенных из 95 квартала осталось... И кстати...почему не Супрун? Или за ней токсический след идет из-за неворовства бюджетных средств?
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Как же так?
Буквально только что, постом ранее: 15:32 Петиция к Зеленскому о сохранении Супрун главой Минздрава набрала необходимые 25 тыс. голосов !!!!!!!
Неужели Президент не услышит голос народа???
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