 Министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Степанов, - источники

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем Телеграмме пока еще действующий сообщает Сергей Лещенко, а также ряд СМИ со ссылкой на собственные источники.

"На поле кандидатур — замена. Олег Петренко отказался от должности министра охраны здоровья. По слухам на сегодня, на Минздрав может быть назначен Максим Степанов, бывший Одесский губернатор. Его лоббирует Аваков и поддерживает Коломойский. Ведь Степанов - близкий соратник Игоря Палицы, который избрался в Раду. Степанов молодец в том, что отказался играть под дудку бывшего президента Порошенко и пошел с ним на публичный конфликт. Посмотрим. А вам как кандидатура Степанова?", - написал Лещенко.

СМИ сообщают, что у Степанова уже якобы был разговор на тему его назначения с Алексеем Гончаруком (которого называют главным претендентом на кресло премьера). Также ожидается, что сегодня вечером у Степанова состоится встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Отметим, у Степанова есть медицинское образование. До этого он возглавлял Одесскую ОГА и был уволен Петром Порошенко.

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Напоминаем, Порошенко своим указом от 6 апреля отстранил Максима Степанова от должности главы Одесской облгосадминистрации. Другим указом тогдашний президент временно возложил исполнение обязанностей главы Одесской ОГА на первого заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенко.

Позже в этот день отстраненный Степанов на брифинге заявил, что считает соответствующий указ незаконным так, как президент вышел за рамки Конституции.

Тогда же министр Кабинета Министров Александр Саенко сообщил, что правительство не принимало решений относительно отстранения Степанова от должности главы Одесской ОГА.

10 апреля Кабинет Министров согласовал увольнение председателя Одесской ОГА Максима Степанова и председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева.

Степанов связывал причину увольнения с честно проведенными в области выборами.