 Петиция к Зеленскому о сохранении Супрун главой Минздрава набрала необходимые 25 тыс. голосов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Президента.

Петиция зарегистрирована 5 июля. Ее автор Дмитрий Ткач.

На момент публикации петиция набрала 25 247 голосов.

"За последние годы началась бепрецедентная трансформация системы здравоохранения. Надо позволить команде во главе с Ульяной Супрун продолжить трансформацию системы здравоохранения по утвержденным планам до момента ощущения необратимости процессов", - говорится в тексте петиции.

Напомним, ранее Супрун сообщила, что до официального назначения нового состава Кабмина команда Минздрава продолжит работу над изменениями в системе здравоохранения.

Также исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун заявила, что ее продолжение работы в министерстве зависит от нового премьер-министра.

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