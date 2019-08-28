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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2569) петиция (144) Супрун Ульяна (569) Офис Президента (73)

 Петиция к Зеленскому о сохранении Супрун главой Минздрава набрала необходимые 25 тыс. голосов

Размещенная на сайте президента Украины петиция о сохранении и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун главой Минздрава набрала более 25 тыс. голосов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Президента.

Петиция зарегистрирована 5 июля. Ее автор Дмитрий Ткач.

На момент публикации петиция набрала 25 247 голосов.

"За последние годы началась бепрецедентная трансформация системы здравоохранения. Надо позволить команде во главе с Ульяной Супрун продолжить трансформацию системы здравоохранения по утвержденным планам до момента ощущения необратимости процессов", - говорится в тексте петиции.

Напомним, ранее Супрун сообщила, что до официального назначения нового состава Кабмина команда Минздрава продолжит работу над изменениями в системе здравоохранения.

Также исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун заявила, что ее продолжение работы в министерстве зависит от нового премьер-министра.

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Петиция к Зеленскому о сохранении Супрун главой Минздрава набрала необходимые 25 тыс. голосов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145084
 
   
 Топ комментарии
 
пізно.
бгатирьова вже повернулась.
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обычно я терпимо отношусь к чужому мнению..но это массовая клиника..ещё и с бредом про "побеждённую фармацевтическую мафию".. Петиция к Зеленскому о сохранении Супрун главой Минздрава набрала необходимые 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 4004
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пізно.
бгатирьова вже повернулась.
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Грошей все одно немає на медичну реформу, тому хто там повернувся не має значення! Ту медичну реформу яку нам 5 років обіцяв Гройсман та порошенко - неможливо профінансувати, це нам повідомив власник приватної клініки "Борис"! Тобто ми дізнались страшну правду, яку від нас приховували всі попередні 5 років! Грошей на медичну реформу немає! А якщо грошей немає то і Супрун не захоче бути міністром в отамана в якого немає золотого запасу! Головне питання це гроші і тільки їх наявність може дозволити Супрун чи іншим реформаторам проводити реформи! А гроші це державні монополії та тарифи на їх послуги! Вантажні тарифи Укрзалізниці потрібно збільшити в 3,5 рази, це дасть додаткові сотні мільярдів гривень на медичну реформу! Пасажирські тарифи вже підняли з 2013 року в 4,5 рази, а вантажні тарифи лишились на рівні 2013 року в гривнях, що недопустимо! Підйом вантажних тарифів на 15%, ініційований Бальчуном, приніс Укрзалізниці 20 млрд грн додаткових надходжень, але за це Бальчуна ледве не вбили олігархи! Коли Бальчуна спитали після повернення з України - яке Ваше найбільше досягнення в Україні? Він відповів -найбільше досягнення це те що я лишився живим! Питання чи зможе Зеленський піти проти олігархів і підняти вантажні тарифи Укрзалізниці для продовження реформи в медицині?!
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Хозяин Бориса тебе еще и не такое понарассказывает
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Страховая медицина - из налогов самих людей, поэтому там деньги будут, а в бюджете, естественно нет денег и бюджетное финансирование, о котором они втирали 5 лет было липовым, потому что это были копейки на дешевые таблетки, а на настоящее оперативное лечение или химиотерапию или лечение сердечных заболеваний у них денег нет и не будет. Так что нужна страховая медицина, а все остальное лапша на уши для пролетариата.
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Да пусть убирают уже эту каргу Супрун. У нас что нормальных медиков нет? И при чем тут Богатырева Януковича? Есть достойные претенденты на должность министра и пусть из них избирают. А Супрун за 5 лет так и не создала страховую медицину и тысячи людей умирают каждый день, не имея средств на лечение.
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сама ты КАРГА
тебе манекенщицу надо или НОРМАЛЬНОГО менеджера здравоохранения
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Не корми ольгинского заробитчанина, он педя под женским ником на смену пола копит уже давно
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Какой она нормальный менеджер? Она за 5 лет не создала страховую медицину, а вешала лапшу людям на уши про бюджетное финансирование. Она тебе нравится ? Лечись у нее сам, персонально, она олигофренов лечит.
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Опять в ольгино на смену пола копишь, педя?
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це ви зачинатель тої пердунівської секти ?
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пусть попробует ее оставить, интересно что он будет говорить гражданам которые эту супрун готовы гнать подсрачниками до Америки!
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какая разница кто они, они граждане страны!!
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та я вообще то спокоен как море в штиль! а вот тебя судя по всему пучит!
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Ну ващето достаточно посцать вам в глаза и сказать, что это (не важно что) хорошо, модно и отвечает мировым трендам.
С Роттердам+ уже несколько раз это проделали при ЗЕ.

Назначат Богатыреву - вы схаваете. Оставят Супрун - вы схаваете.
Вот только шут Коломойского вряд ли попрет против фармацевтической мафии.
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поживем посмотрим, был один который думал что Украинцы все схавают, теперь в ростове прячется!!
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Т.е. за 100 дней ЗЕлупа тебя еще не всего обосцал вместе с твоими влажными мечтами про тарифы, пенсии и зарплаты?
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тот который шел к своему успеху в ростове, целых 4ре года так сказать испытывал терпение Украинцев, так что у ЗЕ еще время есть!!
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Ну вашей заслуги в этом нет. Вы его и привели к успеху так же, как и Коломойского.
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Я извиняюсь за крошечную ремарочку) СУПРУН притащил за Вуха Порошенко. Дапвайте ЗЕ сюда не приплетать. Ради справедливости, ок?) Спасибо)
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Какая разница, кто Супрун притащил?

Чел вещал о том, как он лихо прогонял Ялынковича.
А по моим наблюдениям, среди моих знакомых никто из тех, кто был на Майдане и в АТО за ЗЕлупу не голосовал.
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Та там уже покуй. Там логика 8% украинцы причём дюже вумные остальное население Украины зебилы и придурки.
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Треба об'єднатися і подати петицію про зняття Зеленського з поста президента Украііни і повернення на цю посаду Порошенка!!
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та хоча би заступником! Бо Порошенка дуже і дуже не вистачає!
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Тримай 🍫🍫🍬🍬🍬 і не скигли, песику!
😁
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Да насрать.
Фармацевтическая мафия против Супрун, а ЗЕ Коломойский не против фармацевтической мафии.
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фарма мафия против, мафию супрун победила, вопрос знатоку мафии и того кто ее победил ПОЧЕМУ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА ВЫРОСЛИ?! МАФИЮ ЖЕ ПОБЕДИЛИ!!
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ЧТО ТАКОЕ 25 тыс. ЭТО ВСЕГО НАВСЕГО КАПЛЯ В МОРЕ, И СОВСЕМ НЕ ЧЕГО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ.
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точно! все починає щось значити тільки якщо натиснути кепслок
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Богатырева хоть и скотина рыговкая, но точно не такая тупая.
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Эти мародерские "петиции" пусть вернутся туда, откуда изошли.
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Не так і багато смертників в Україні,всього 25 тисяч тих хто хоче померти від реформ Супрун))
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Петиция к Зеленскому о сохранении Супрун главой Минздрава набрала необходимые 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 1407

Значит мы в разных странах живем, или ты просто непроходимо туп и привычно ходишь в пункт приема вторсырья вместо поликлиники.
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Кацапам слова не давали, їхнє місце на пляшці з під бояри. З твоєї тупості і неадекватності видно як тебе супрун лікує.
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Т.е. ты, конченый дегенерат, не можешь в поликлинику попасть, а все вокруг виноваты. Петиция к Зеленскому о сохранении Супрун главой Минздрава набрала необходимые 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 5815

Кстати, дегенерат - это интернациональное. Рагуль - чисто украинское.
Вас тут таких много умственно неполноценных, как оказалось.
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Я можу потрапити в лікарню, просто тепер їхати не за місцем проживання. А ти ублюдочна скотина думаєш що якщо біля тебе лікарню не закрили (якщо це так) то так всюди. Вас копитних мокшанів лікувати без толку, тільки срать здатні.
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Новые ряхи там уже Богатыреву с кацапстана вызвали для оберегания здоровья украинцев
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обычно я терпимо отношусь к чужому мнению..но это массовая клиника..ещё и с бредом про "побеждённую фармацевтическую мафию"..
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ПреЗЕдент или УЗЕ обратит на эту петицию такое внимание, какое уделил актеру Стасу Боклану, отвечая на якобы его якобы вопросы. Фсё теперь будет кино! "Наиважнейшее из искусств", -- как утверждал когда-то еще один Владимир.
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Двадцать пять тысяч! Кто ЭТИ люди? Нормальный человек НЕ подпишет такую петицию.
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даешь б.леать референдум по супрун !
пипец.
гнать сцупрун в омэрыку
ужас каплойхий нам не нужен
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На ее ......... посмотришь и болеть перехочется.
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ее любит только первая ланка лекарей, которые выписывают вам бумажки, меряют давление и посылают подальше.. узкие спецы ее ненавидят
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Вернуть Сцупруниху с ее американским гражданством в зубах обратно.
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