 Петиция к Зеленскому о сохранении Супрун главой Минздрава набрала необходимые 25 тыс. голосов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Президента.
Петиция зарегистрирована 5 июля. Ее автор Дмитрий Ткач.
На момент публикации петиция набрала 25 247 голосов.
"За последние годы началась бепрецедентная трансформация системы здравоохранения. Надо позволить команде во главе с Ульяной Супрун продолжить трансформацию системы здравоохранения по утвержденным планам до момента ощущения необратимости процессов", - говорится в тексте петиции.
Напомним, ранее Супрун сообщила, что до официального назначения нового состава Кабмина команда Минздрава продолжит работу над изменениями в системе здравоохранения.
Также исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун заявила, что ее продолжение работы в министерстве зависит от нового премьер-министра.
бгатирьова вже повернулась.
тебе манекенщицу надо или НОРМАЛЬНОГО менеджера здравоохранения
С Роттердам+ уже несколько раз это проделали при ЗЕ.
Назначат Богатыреву - вы схаваете. Оставят Супрун - вы схаваете.
Вот только шут Коломойского вряд ли попрет против фармацевтической мафии.
Чел вещал о том, как он лихо прогонял Ялынковича.
А по моим наблюдениям, среди моих знакомых никто из тех, кто был на Майдане и в АТО за ЗЕлупу не голосовал.
😁
😁
Фармацевтическая мафия против Супрун, а
ЗЕКоломойский не против фармацевтической мафии.
Значит мы в разных странах живем, или ты просто непроходимо туп и привычно ходишь в пункт приема вторсырья вместо поликлиники.
Кстати, дегенерат - это интернациональное. Рагуль - чисто украинское.
Вас тут таких много умственно неполноценных, как оказалось.
пипец.
гнать сцупрун в омэрыку
ужас каплойхий нам не нужен