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 Политика Украины
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 Более половины украинцев не знают, кто победил на их мажоритарном округе, - опрос

52,5 избирателей не знают, кто победил на их округе на досрочных выборах в Верховную Раду. Кроме того, только 22% украинцев считают, что для депутатов-мажоритарщиков главное - заниматься законотворческой деятельностью.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии (КМИС), информирует Цензор.НЕТ.

Лишь 47,5% украинцев знают, кто был избран депутатом в их мажоритарном округе. Лучше всех проинформированы в этом вопросе избиратели партии "Европейская солидарность" (71%). Среди избирателей "Слуги народа" победителя знают 60%, "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 57%, "Батькивщины" - 51%.

Для большинства избирателей (74%) было важно, какую партию представляет депутат. При этом 51% избирателей голосовали за кандидата от той же партии, за которую проголосовали по партийному списку, еще 23% считались с партийностью кандидата и только для 18% партийность кандидата не была существенной.

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При этом большинство граждан (58%) уверены, что главная задача депутата по мажоритарному округу - решать проблемы своего округа. Только 22% считают, что для депутатов-мажоритарщиков главное - заниматься законотворческой деятельностью.

Опрос был проведен 8-20 августа 2019 среди 2040 совершеннолетних респондентов по всей территории Украины, кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145081
 
 
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О це рівень інтелекту зебільного електорату - кретинус зеленоподібний....
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Що говорить про те що мажоритарку потрібно прибрати.
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Тобто багато хто голосував по приколу Более половины украинцев не знают, кто победил на их мажоритарном округе, - опрос - Цензор.НЕТ 2691
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Закрывая ноздрю, потому что сыпалось Более половины украинцев не знают, кто победил на их мажоритарном округе, - опрос - Цензор.НЕТ 8685
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Согласен, голосовали по приколу за ПСА )))
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девка, у американцев презедент, а в Украине теперь **********.
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ты людь? людь из петушарни. с тобой сперможуй не общаются, тебе черту дырявому указывают и с тебя спрашивают.
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О це рівень інтелекту зебільного електорату - кретинус зеленоподібний....
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Що говорить про те що мажоритарку потрібно прибрати.
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типа они лучше знают кого "избрали" по спискам
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отличие избирателя от гражданина в том, что первый мечтает- за него и для него все сделают добрые дяди, а граждане делегируют полномочия осознанно, понимая кому и зачем. поэтому смело делю на 73% хохомассы и украинцев, граждан своей страны.
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на моем - жид, гражданини Израиля, который гоняет авто из США. Прошел под видом популярного "санька зп" (залу***па???) всем на удивление... в этом каганате сильно воняет чесноком и мацой... гепы *** им мало....
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