EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  1778  42
Все про:Кремль (514) Песков (950) Вышинский (139)

 Кремль отреагировал на освобождение Вышинского: Приветствуем решение суда, но в оценках пока ограничимся

Кремль приветствует решение украинского суда, который освободил главу портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского под личное поручительство.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. Пока в оценках ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава СПЧ при Путине Федотов надеется на соответствующий ответ России на освобождение Вышинского в Киеве

На вопрос, готова ли Россия сделать ответный шаг, он ответил: "Пока мне нечего добавить к тому, что мы приветствуем решение суда". Песков подчеркнул, что контакты между Украиной и Россией по вопросу решения судьбы удерживаемых лиц осуществляются, но пока "нечего добавить".

На просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что обмен пленными может состояться уже сегодня, Песков заявил, что Кремль "никогда не говорил, что сегодня что-то планируется, я не знаю, откуда эта информация". 

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.

19 июля Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября срок содержания под стражейКирилла Вышинского.

Сегодня, 28 августа, суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи.

Источник: https://censor.net.ua/n3145076
 
 
 Топ комментарии
 
100 днів Зе, які потрясли світ.
Свобода слова, права людини і демократія:
1. Жодної прес-конференції чи серйозного інтерв'ю - це напевно рекорд достойний книги Гіннеса
2. Рейдерські атаки на медіа -телеканал Прямий, 112.
3. Арешти і справи за листівки, плакати, відеролики
4. Хамське спілкування з тупими вівцями і громадянами Гідранта, його прес-алкаше та чиновників
5. Адмінресурс у вигляді примусової участі у провладних акціях з використанням бюджетних коштів
6. Не виконання вимог закону про доступ до публічної інформації та звернення громадян
7. Надзвичайні параноїдальні заходи безпеки, які створюють проблеми простим громадянам.
8. Неодноразове публічне порушення закону про мову
Армія, безпека, війна з ерефією:
1. Вперто уникає називати ерефію ворогом, агресором.
2. Значні втрати українського війська в десятки загиблих внаслідок заборони відкривати вогонь та наступного "перемир'я"
3. Зрив виконання держоборонзамовлення
4. Призупинення виробництва БТР-3/4, переходу на нову систему харчування, постачання форми і спорядження у війська, знищення констр. бюро
5. Відмова від закупівлі тренажерів для БУК-М, С-300П, ПЗРК,
6. Скорочення військових кафедр і військ. медиків.
7. Одностороння здача позицій в районі Станиці-Луганської
8. Не проведено жодного засідання РНБО з проблемних питань армії та ООС.
Зовнішня політика:
1. Повернення агресора в ПАРЄ.
2. Відсутність власної та міжнародної реакції на дії ерефії щодо роздачі паспортів на Донбасі, невиконання рішення морського арбітражу
2. Втрата суб'єктності в міжн. політичних процесах.
3. Ослаблення антипутінської коаліції.
4. Здача позицій України в справі про моряків та Керченську протоку.
5. Провал саміту Україна-ЄС
6. Односторонні серйозні дипломатичні та економічні поступки Ізраїлю, нерезультативні візити у Канаду, Туреччину, Францію, ФРН.
7. Звільнення посла в США без адекватної заміни
8. Спрощення отримання громадянства представниками країни-агресора з порушенням Конституції.
Внутрішня політика:
1. Відновлення впливу олігархів, особливо Коломойського, який вже завдав збитків державі на більш ніж 10 млрд. грн.
2. Реванш колишніх ригів, їх повернення в Україну та відновлення політичного впливу, активізація проросійських сил
3. Непрозорі кадрові призначення у тому числі бізнес-партнерів, друзів, часто з порушенням вимог закону зокрема люстрації
4. Вплив на суддів через Богдана-Портнова, нереагування на судівське свавілля і узурпацію влади
5. Переслідування політ. опонентів за сфабрикованими справами
6. Збільшення витрат на своє утримання та апарат.
7. Неодноразові порушення Конституції та законів в указах.
8. Економічні рішення в інтересах олігархії
Дайте йому ще 1725 днів!
 показать весь комментарий
 
Папыредныка уже 100 дней как нету так что не нойте.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Папыредныка уже 100 дней как нету так что не нойте.
 показать весь комментарий
 
 
дада, володимир зеленое солнышко не может жить из за попередников без того, что бы пуйло его каждый день не приветствовало)
 показать весь комментарий
 
 
Где он продолжил с ней работать? Он как только получил булаву обявил о том что распускает Раду и назначает досрочные. Что касается его идей он даже ничего не предлагал только уволить несколько министров но его послали так как он не предлагал альтернатив.
Что касается истории ты ее выучи для начала может узнаеш что все папыредныки работали с тотй радой которая была до них. Кроме разве что Пети так как на той момент в Раде распалась коалиция рыгов. и закрой свой лжывый рот я умею пользоваться тырнетом если что. Вот держы ссылку там первом абзаце все написано. РАДА 7 СОЗЫВА

А что касается "потім вам дєбілам стане ваще піпец" то он скорее всего настает таким ткак ты)) во смеху то будет.
 показать весь комментарий
 
 
Кремль вітає всіх зєпідорів і тебе також . Хоча ти і натякаєш що ні .
 показать весь комментарий
 
 
100 днів Зе, які потрясли світ.
Свобода слова, права людини і демократія:
1. Жодної прес-конференції чи серйозного інтерв'ю - це напевно рекорд достойний книги Гіннеса
2. Рейдерські атаки на медіа -телеканал Прямий, 112.
3. Арешти і справи за листівки, плакати, відеролики
4. Хамське спілкування з тупими вівцями і громадянами Гідранта, його прес-алкаше та чиновників
5. Адмінресурс у вигляді примусової участі у провладних акціях з використанням бюджетних коштів
6. Не виконання вимог закону про доступ до публічної інформації та звернення громадян
7. Надзвичайні параноїдальні заходи безпеки, які створюють проблеми простим громадянам.
8. Неодноразове публічне порушення закону про мову
Армія, безпека, війна з ерефією:
1. Вперто уникає називати ерефію ворогом, агресором.
2. Значні втрати українського війська в десятки загиблих внаслідок заборони відкривати вогонь та наступного "перемир'я"
3. Зрив виконання держоборонзамовлення
4. Призупинення виробництва БТР-3/4, переходу на нову систему харчування, постачання форми і спорядження у війська, знищення констр. бюро
5. Відмова від закупівлі тренажерів для БУК-М, С-300П, ПЗРК,
6. Скорочення військових кафедр і військ. медиків.
7. Одностороння здача позицій в районі Станиці-Луганської
8. Не проведено жодного засідання РНБО з проблемних питань армії та ООС.
Зовнішня політика:
1. Повернення агресора в ПАРЄ.
2. Відсутність власної та міжнародної реакції на дії ерефії щодо роздачі паспортів на Донбасі, невиконання рішення морського арбітражу
2. Втрата суб'єктності в міжн. політичних процесах.
3. Ослаблення антипутінської коаліції.
4. Здача позицій України в справі про моряків та Керченську протоку.
5. Провал саміту Україна-ЄС
6. Односторонні серйозні дипломатичні та економічні поступки Ізраїлю, нерезультативні візити у Канаду, Туреччину, Францію, ФРН.
7. Звільнення посла в США без адекватної заміни
8. Спрощення отримання громадянства представниками країни-агресора з порушенням Конституції.
Внутрішня політика:
1. Відновлення впливу олігархів, особливо Коломойського, який вже завдав збитків державі на більш ніж 10 млрд. грн.
2. Реванш колишніх ригів, їх повернення в Україну та відновлення політичного впливу, активізація проросійських сил
3. Непрозорі кадрові призначення у тому числі бізнес-партнерів, друзів, часто з порушенням вимог закону зокрема люстрації
4. Вплив на суддів через Богдана-Портнова, нереагування на судівське свавілля і узурпацію влади
5. Переслідування політ. опонентів за сфабрикованими справами
6. Збільшення витрат на своє утримання та апарат.
7. Неодноразові порушення Конституції та законів в указах.
8. Економічні рішення в інтересах олігархії
Дайте йому ще 1725 днів!
 показать весь комментарий
 
 
тєпєрь ми вашєва чертілу освабаждьонава вазьмьом і назначім рукавадіть всємі смі што би ви увідєлі што ми сєрьозниє пацани
 показать весь комментарий
 
 
развелі как котят,як колись казав чечетов...
 показать весь комментарий
 
 
нема сенсу тримати його пид вартой. то при Порохе вин був зрадником, а зараз борец за малоросийскую губернию. на линии партии власти.
 показать весь комментарий
 
 
Ну хоть кто-то позитивно оценил 100 дней ЗЕ.
 показать весь комментарий
 
 
Зебіли, кожен з вас буде як мінімум відпиж..дженим. Фізично, морально. Бо ви - тупорилі виродки!
А ваш кумир - зеленський - смердючий жид, якого я б особисто відправив в пекло.
 показать весь комментарий
 
 
кацапские пропогандоны уже озвучили зелину функции :"радовать россиян", а зебилы уже зеленый понос жрут
 показать весь комментарий
 
 
Точно так же как 5 лет Парашенко радовал росеян миролюбными планами и жестами доброй воли отпуская боевиков и моряков на свободу. Или напомнить тебе чучело?
 показать весь комментарий
 
От уже не киздите сами себе) Петя не радовал только зерыгобыдло с кацапами
 показать весь комментарий
 
 
такими темпами через півроку ***********, які нищили наших вояків, будуть амністовані, а ватажки сєпаратюг стануть очильниками рай- та обладміністрацій на сході.
 показать весь комментарий
 
 
Играют кацапи зебилов как клавиши на том рояле
 показать весь комментарий
 
 
Ну вы поняли, идиоты что вас развели? ***** поржал и пожелал украинцам дальше ползать миролюбно на коленях и проводить жесты доброй воли и действовать в том же духе. А Сенцова жаль. Не в той стране он родился.
 показать весь комментарий
 
Сенцов передает вам га***нам большой привет. Сидеть ему еще 17 лет. Хотя вряд ли он уже выйдет. Зато теперь падаль Вышинский будет ходить и ржать по Киеву. Надеюсь пуля в затылок его скоро настигнет.
 показать весь комментарий
 
 
Ой не рви так душу. Главное Пороха сковьірнул)
 показать весь комментарий
 
 
Кремль отреагировал на освобождение Вышинского: Приветствуем решение суда, но в оценках пока ограничимся





получил в 14 году медаль "завзятие крыма"

фотомедали видели усе

пракарантура нишмагладаказатьььь

ахахаха

поменяют на 1 моряка!!!







 показать весь комментарий
 
 
"Я уверен, что у него (Зеленского. - Ред.) нет и не будет своих новоявленных ахметовых, коломойских, пинчуков... Коломойского у него нет" Естественно нет, т.к. Зеленский есть у Коломойского, а ни как наоборот...
 показать весь комментарий
 
 
7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня"

Но за 5 лет Парашенковские суды и прокуроры так и не нашли за что посадить Вышинского? Тоесть даже огнестрельное оружие не повод возбуждать уголовное дело? Порохосрань и другие предатели, вы сделали Украину. Гордитесь собой. Не понятно за что только столько лучших людей погибло
 показать весь комментарий
 
вас олигофренов клонируют шоле? Как раз из суда зебили его и отпустили...
 показать весь комментарий
 
 
.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
..
 показать весь комментарий
 
Если кацап "приветствует" что либо, значит это "что либо" полное дерьмо.
 показать весь комментарий
 
 
політика шанпанзє- аби х*йлу догодити, так я зрозумів?
 показать весь комментарий
 
 
Чомусь я не бачу, як випускають наших хлопців.
А цього вищинського пропоную віддати москалям з кінцями.
Щоб і духу його бридкого тут не було.
 показать весь комментарий
 
чогось і я не бачу вашого коментаря в темі Муженко: главная ошибка Иловайска - то, что поверили Путину, обещавшему "зеленый коридор"
мабуть, ви застидалася, та не має чим дорікнути новому Президентові.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх