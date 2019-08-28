 Кремль отреагировал на освобождение Вышинского: Приветствуем решение суда, но в оценках пока ограничимся

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. Пока в оценках ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда", - сказал он.

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На вопрос, готова ли Россия сделать ответный шаг, он ответил: "Пока мне нечего добавить к тому, что мы приветствуем решение суда". Песков подчеркнул, что контакты между Украиной и Россией по вопросу решения судьбы удерживаемых лиц осуществляются, но пока "нечего добавить".

На просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что обмен пленными может состояться уже сегодня, Песков заявил, что Кремль "никогда не говорил, что сегодня что-то планируется, я не знаю, откуда эта информация".

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.

19 июля Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября срок содержания под стражейКирилла Вышинского.

Сегодня, 28 августа, суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи.