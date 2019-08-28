 Кремль отреагировал на освобождение Вышинского: Приветствуем решение суда, но в оценках пока ограничимся

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. Пока в оценках ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда", - сказал он.
На вопрос, готова ли Россия сделать ответный шаг, он ответил: "Пока мне нечего добавить к тому, что мы приветствуем решение суда". Песков подчеркнул, что контакты между Украиной и Россией по вопросу решения судьбы удерживаемых лиц осуществляются, но пока "нечего добавить".
На просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что обмен пленными может состояться уже сегодня, Песков заявил, что Кремль "никогда не говорил, что сегодня что-то планируется, я не знаю, откуда эта информация".
Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".
17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".
10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.
19 июля Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября срок содержания под стражейКирилла Вышинского.
Сегодня, 28 августа, суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи.
Что касается истории ты ее выучи для начала может узнаеш что все папыредныки работали с тотй радой которая была до них. Кроме разве что Пети так как на той момент в Раде распалась коалиция рыгов. и закрой свой лжывый рот я умею пользоваться тырнетом если что. Вот держы ссылку там первом абзаце все написано. РАДА 7 СОЗЫВА
А что касается "потім вам дєбілам стане ваще піпец" то он скорее всего настает таким ткак ты)) во смеху то будет.
Свобода слова, права людини і демократія:
1. Жодної прес-конференції чи серйозного інтерв'ю - це напевно рекорд достойний книги Гіннеса
2. Рейдерські атаки на медіа -телеканал Прямий, 112.
3. Арешти і справи за листівки, плакати, відеролики
4. Хамське спілкування з тупими вівцями і громадянами Гідранта, його прес-алкаше та чиновників
5. Адмінресурс у вигляді примусової участі у провладних акціях з використанням бюджетних коштів
6. Не виконання вимог закону про доступ до публічної інформації та звернення громадян
7. Надзвичайні параноїдальні заходи безпеки, які створюють проблеми простим громадянам.
8. Неодноразове публічне порушення закону про мову
Армія, безпека, війна з ерефією:
1. Вперто уникає називати ерефію ворогом, агресором.
2. Значні втрати українського війська в десятки загиблих внаслідок заборони відкривати вогонь та наступного "перемир'я"
3. Зрив виконання держоборонзамовлення
4. Призупинення виробництва БТР-3/4, переходу на нову систему харчування, постачання форми і спорядження у війська, знищення констр. бюро
5. Відмова від закупівлі тренажерів для БУК-М, С-300П, ПЗРК,
6. Скорочення військових кафедр і військ. медиків.
7. Одностороння здача позицій в районі Станиці-Луганської
8. Не проведено жодного засідання РНБО з проблемних питань армії та ООС.
Зовнішня політика:
1. Повернення агресора в ПАРЄ.
2. Відсутність власної та міжнародної реакції на дії ерефії щодо роздачі паспортів на Донбасі, невиконання рішення морського арбітражу
2. Втрата суб'єктності в міжн. політичних процесах.
3. Ослаблення антипутінської коаліції.
4. Здача позицій України в справі про моряків та Керченську протоку.
5. Провал саміту Україна-ЄС
6. Односторонні серйозні дипломатичні та економічні поступки Ізраїлю, нерезультативні візити у Канаду, Туреччину, Францію, ФРН.
7. Звільнення посла в США без адекватної заміни
8. Спрощення отримання громадянства представниками країни-агресора з порушенням Конституції.
Внутрішня політика:
1. Відновлення впливу олігархів, особливо Коломойського, який вже завдав збитків державі на більш ніж 10 млрд. грн.
2. Реванш колишніх ригів, їх повернення в Україну та відновлення політичного впливу, активізація проросійських сил
3. Непрозорі кадрові призначення у тому числі бізнес-партнерів, друзів, часто з порушенням вимог закону зокрема люстрації
4. Вплив на суддів через Богдана-Портнова, нереагування на судівське свавілля і узурпацію влади
5. Переслідування політ. опонентів за сфабрикованими справами
6. Збільшення витрат на своє утримання та апарат.
7. Неодноразові порушення Конституції та законів в указах.
8. Економічні рішення в інтересах олігархії
Дайте йому ще 1725 днів!
ЗРОБЫЛЫ ЦЭ РАЗОМ !!!!
А ваш кумир - зеленський - смердючий жид, якого я б особисто відправив в пекло.
получил в 14 году медаль "завзятие крыма"
фотомедали видели усе
пракарантура нишмагладаказатьььь
ахахаха
поменяют на 1 моряка!!!
Но за 5 лет Парашенковские суды и прокуроры так и не нашли за что посадить Вышинского? Тоесть даже огнестрельное оружие не повод возбуждать уголовное дело? Порохосрань и другие предатели, вы сделали Украину. Гордитесь собой. Не понятно за что только столько лучших людей погибло
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
..
А цього вищинського пропоную віддати москалям з кінцями.
Щоб і духу його бридкого тут не було.
мабуть, ви застидалася, та не має чим дорікнути новому Президентові.