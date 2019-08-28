 Супрун о возвращении Богатыревой в Украину: "Это сигнал о начале нового этапа борьбы за здоровье украинцев"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Первые месяцы работы в Минздраве Украины мне постоянно рассказывали какие-то истории о том, как организовывала работу Раиса Богатырева. Как она никогда не покидала свой "комплекс кабинетов министра", который выглядел как дворец. Однако другая часть Министерства была в критическом состоянии со старыми туалетами и потрепанными стенами.

Как все должны были стоять смирно в коридорах, когда она проходила рядом со своими охранниками. Или как у нее "профессионально" занимались закупками лекарств и вакцин", - написала Супрун.

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По ее словам, Богатырева совершенно не заботилась о работе Минздрава, а большая часть работников ее боялась.

"Собственное обогащение и управления сделками в Министерстве были ее главной миссией. Здесь можно почитать больше о ее деятельности (http://bit.ly/348tJNI), а здесь о состоянии и имения, принадлежавшего семье Богатыревых (http://bit.ly/32cjSoi)", - отметила Супрун.

И.о.главы Минздрава напомнила, что 20 августа районный суд обязал прокуратуру Киева закрыть производство против Богатыревой: "Ее подозревают в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах. От следствия Богатырева скрывалась в течение пяти лет. Но вчера она решила вернуться в Украину и была задержана. Скорее всего, скоро она выйдет на свободу".

"Уже в должности министра здравоохранения она покрывала схему по закупкам за средства налогоплательщиков вакцин и туберкулина у фирмы своего сына. Антивакцинаторская кампания, которая началась в Украине, усилила сомнения в эффективности и безопасности вакцин и привела к существенному спаду уровня вакцинации украинцев. В 2007-2012 годах Богатырева была секретарем СНБО. И тогда она не смогла поставить национальную безопасность страны выше собственного обогащения.

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Согласно данным СБУ, в 2012-2014 годах, когда она была на должности министра, более 1млрд гривен было украдено из бюджетных средств на лекарства. Коррупционные схемы Богатыревой и ее приспешников привели к значительному завышению цен на лекарственные средства и медицинские изделия. В то время, один из крупнейших из крупнейших дистрибьюторов фармацевтической продукции, поставлял лекарства по заказу Минздрава по ценам завышенным на 20-40%. http://bit.ly/342KABj", - написала Супрун.

Также она добавила, что последние три года ее команду и изменения постоянно атакуют лица, которые при Богатыревой занимали должности главных специалистов Минздрава Украины или просто были "вхожими" к ней: "Тодуров, Голубовская, Глузман, Донская - вы не найдете критики деятельности министра здравоохранения Украины при Януковиче от этих и подобных людей. Их устраивал статус-кво и возможность "влиять" на важные назначения, номенклатуры закупок или просто сидеть рядом с топ-чиновником. Человек, который координировал закупки лекарств в статусе советника Богатыревой, - Дмитрий Подтуркин, теперь спокойно работает помощником будущего заместителя председателя уже нового комитета по вопросам здравоохранения Валерия Дубиля (Батькивщина). http://bit.ly/2NAYkgR"

"Возвращение Богатыревой в Украину является сигналом о начале нового этапа борьбы за здоровье и безопасность украинцев. Ее последователи и партнеры никуда даже не выезжали и последние годы занимались саботажем системных изменений в сфере, где они привыкли обо всем "договариваться".

Сегодня эти же люди пытаются вернуть себе эту возможность и воспользоваться ею сполна. Не отдать медицинскую сферу ворам и убийцам для нового политического руководства очень легко, если они поставят здоровья украинцев реальным приоритетом", - резюмировала и.о. главы Минздрава, снабдив свой пост снимком тараканов.

Напомним, Раиса Богатырева была задержана в аэропорту Жуляны в Киеве во вторник, 27 августа. Она вернулась в Украину после того, как суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Однако была задержана, так как из розыскной базы ее до сих пор не сняли.

Прокуратура Киева внесла в Печерский райсуд столицы ходатайство об аресте бывшего министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой.



