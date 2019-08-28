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 Политика Украины
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Все про:Богатырева (695) Минздрав (1982) Супрун Ульяна (569)

 Супрун о возвращении Богатыревой в Украину: "Это сигнал о начале нового этапа борьбы за здоровье украинцев"

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что ей предшественница Раиса Богатырева совсем не заботилась о работе министерства, а главной ее целью было собственное обогащение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Первые месяцы работы в Минздраве Украины мне постоянно рассказывали какие-то истории о том, как организовывала работу Раиса Богатырева. Как она никогда не покидала свой "комплекс кабинетов министра", который выглядел как дворец. Однако другая часть Министерства была в критическом состоянии со старыми туалетами и потрепанными стенами.

Как все должны были стоять смирно в коридорах, когда она проходила рядом со своими охранниками. Или как у нее "профессионально" занимались закупками лекарств и вакцин", - написала Супрун.

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По ее словам, Богатырева совершенно не заботилась о работе Минздрава, а большая часть работников ее боялась.

"Собственное обогащение и управления сделками в Министерстве были ее главной миссией. Здесь можно почитать больше о ее деятельности (http://bit.ly/348tJNI), а здесь о состоянии и имения, принадлежавшего семье Богатыревых (http://bit.ly/32cjSoi)", - отметила Супрун.

И.о.главы Минздрава напомнила, что 20 августа районный суд обязал прокуратуру Киева закрыть производство против Богатыревой: "Ее подозревают в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах. От следствия Богатырева скрывалась в течение пяти лет. Но вчера она решила вернуться в Украину и была задержана. Скорее всего, скоро она выйдет на свободу".

"Уже в должности министра здравоохранения она покрывала схему по закупкам за средства налогоплательщиков вакцин и туберкулина у фирмы своего сына. Антивакцинаторская кампания, которая началась в Украине, усилила сомнения в эффективности и безопасности вакцин и привела к существенному спаду уровня вакцинации украинцев. В 2007-2012 годах Богатырева была секретарем СНБО. И тогда она не смогла поставить национальную безопасность страны выше собственного обогащения.

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Согласно данным СБУ, в 2012-2014 годах, когда она была на должности министра, более 1млрд гривен было украдено из бюджетных средств на лекарства. Коррупционные схемы Богатыревой и ее приспешников привели к значительному завышению цен на лекарственные средства и медицинские изделия. В то время, один из крупнейших из крупнейших дистрибьюторов фармацевтической продукции, поставлял лекарства по заказу Минздрава по ценам завышенным на 20-40%. http://bit.ly/342KABj", - написала Супрун.

Также она добавила, что последние три года ее команду и изменения постоянно атакуют лица, которые при Богатыревой занимали должности главных специалистов Минздрава Украины или просто были "вхожими" к ней: "Тодуров, Голубовская, Глузман, Донская - вы не найдете критики деятельности министра здравоохранения Украины при Януковиче от этих и подобных людей. Их устраивал статус-кво и возможность "влиять" на важные назначения, номенклатуры закупок или просто сидеть рядом с топ-чиновником. Человек, который координировал закупки лекарств в статусе советника Богатыревой, - Дмитрий Подтуркин, теперь спокойно работает помощником будущего заместителя председателя уже нового комитета по вопросам здравоохранения Валерия Дубиля (Батькивщина). http://bit.ly/2NAYkgR"

"Возвращение Богатыревой в Украину является сигналом о начале нового этапа борьбы за здоровье и безопасность украинцев. Ее последователи и партнеры никуда даже не выезжали и последние годы занимались саботажем системных изменений в сфере, где они привыкли обо всем "договариваться".

Сегодня эти же люди пытаются вернуть себе эту возможность и воспользоваться ею сполна. Не отдать медицинскую сферу ворам и убийцам для нового политического руководства очень легко, если они поставят здоровья украинцев реальным приоритетом", - резюмировала и.о. главы Минздрава, снабдив свой пост снимком тараканов.

Супрун о возвращении Богатыревой в Украину: Это сигнал о начале нового этапа борьбы за здоровье украинцев 01

Напомним, Раиса Богатырева была задержана в аэропорту Жуляны в Киеве во вторник, 27 августа. Она вернулась в Украину после того, как суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Однако была задержана, так как из розыскной базы ее до сих пор не сняли.

Прокуратура Киева внесла в Печерский райсуд столицы ходатайство об аресте бывшего министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой.

Супрун о возвращении Богатыревой в Украину: Это сигнал о начале нового этапа борьбы за здоровье украинцев 02
Супрун о возвращении Богатыревой в Украину: Это сигнал о начале нового этапа борьбы за здоровье украинцев 03

Источник: https://censor.net.ua/n3145074
 
   
 Топ комментарии
 
Уляно йди звідти. Зебілів мають лікувати богатирьови...
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Ти хочеш повернення корупціонерки і завищених цін на ліки, ти прихильниця ригианалки?
Те що ти кациписько ти й не приховуєш! Будеш писати висєри своїм рєпоєдам в мордорі, ПНХ!
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Це повернення корупції, про яку говорили зелені.
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Врядли он будет. А если и будет,он шо запретит свободу слова ? )) Свадебный капитан Немо ))
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Заборонити сам не зможе, але із зебілами вони це разом зроблять.
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Звичайно, що вони зроблять фігню вкрадуть гроші.
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Дядя! Вы чё? Тю-тю? Сам ПНХ!))

Уже активизировалисЯ поклонники Супрун))
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Ти хочеш повернення корупціонерки і завищених цін на ліки, ти прихильниця ригианалки?
Те що ти кациписько ти й не приховуєш! Будеш писати висєри своїм рєпоєдам в мордорі, ПНХ!
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О якийсь клан Pravdа виліз! Обидвоє з Irina Pravda ПНХ!
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А что за ноунейма комменты оскорбительные остаются, а другие комменты удаляются? Судиться с Цензором - уже вошло в привычку? Ну так можно и устроить, заодно и ноунейм по айпминику за оскорбления, унижения и дизмораль посадят на папу лет
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Це не кауаботам тут розказувати з ким тут судитися, а тролям, що хочуть нав"язати ні вчому невину Богатрьову - одна дорога ПНХ!
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Ты придуриваешься или действительно удвоенный в детстве? На Богатыреву всем плевать, если ты ещё не понял своим скудным интеллектом. Что она, что Супрун - обе за ручки должны держаться и идти в камеру. Им будет что обсудить там. Иди мозги тренируй...на кошках. Хотя кошки обладают бОльшим интеллектом, чем ты, в разы. Так что начни с камня.
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если их в тюремную, то тебя в камеру для хранения биоотходов.
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Дві конкуруючи фірми,по знищенню Українців,від минулих папєрєдніків))
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багатирьова проста далжна бить в зё камандє адназначна ана прафісіанал Супрун о возвращении Богатыревой в Украину: "Это сигнал о начале нового этапа борьбы за здоровье украинцев" - Цензор.НЕТ 570 ми скоро всєх сваіх падтянєм
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А шо робили Свинарчуки?Наливали горілку Поросяті?))
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И испражнялись тебе на голову, что не так?
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Так им ничего не предъявляют, нет состава преступления.
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Ті, шо зараз в ПАСЕ, і разом з бєнєю будут поставляти паливо укрзалізниці на сумму майже лярд гривень?
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Уляно йди звідти. Зебілів мають лікувати богатирьови...
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Два высших образования, оба экономические. Но! Я не лезу в медицину при этом, а значит меня называть компетентным или нет - априори не имеет права никто. Но при этом я вижу, что именно пишет Супрун, я вижу цены на лекарства, особенно я вижу "по рецепту" нужные таблетки, которые по сути не имеют ничего общего с наркотическими веществами и вижу, как валяются упаковки от кодеина и кодеино/морфиевых таблеток под подъездами. Расскажите, что ещё мы увидим через месяц-два при Супрун? Траву уже она хотела пихать в аптеках, что дальше, я вас спрашиваю? Ампула кодеина - шприц в подарок и по рецепту зелёнка и йод? Спасибо, но я против таких реформ и принятой законов, не как и против таких людей, как Супрун.
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Супрун опер- новая кликуха
Мне вот интересно она,что победила уже медицинскую мафию или возглавила?
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А мне не интересно, что скажешь, руцкая братушка?
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Богатирьова маю прізвище з тюркютським корінням - богатур. Тобто її предки з Орди.
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На кого ставишь? Раз ты оставил коммент, значит эта тема тебе очень близка, испереживался весь)
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оба персонажа хороши..даже не знаю на какую кучу дерма поставить..может подскажешь..?
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она сейчас еще в суд обратится, восстановят в должности и выплатят зарплату за все 5 лет "вымушенного прогула"... А зелебобы опять будут скулить про папередникав, твари лицемерные. Довыбирались
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о и клизьма каплоухая вылезла после каломойского...
шото уткнуть ребята
раньше на ляшко народ пар сбрасывал ... а в это время ребятки мутили
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Люди! Не пишите здесь НИЧЕГО!) Собралась приличная гоп-компания ЗА Супрун! И эта компания - неадекватна) И еще голодная, видимо, раз такая злая))
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Я читаю эти комментарии от отбитых отморозков - порхоботов, которые топят за Супрун и оскорбляют всех кого не день, смотрю как удаляют все комментарии, написанные в ответ на оскорбления, зато этих отбитых не трогают, и у меня складывает ощущение, что Цензор скатывается... Но я скриню все, пригодится на днях, уверен на 100%.
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Куди підеш жалітися? Давай одразу в МСПЛ?
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