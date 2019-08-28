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 Политика Украины
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 "Слуга народа" готовит 465 изменений в Конституцию, - Стефанчук

Партия "Слуга народа" готовит 465 инициатив по изменению Конституции. Скорее всего, эти инициативы встретят сопротивление.

Об этом на брифинге заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.нет".

Отвечая на вопрос журналистов об изменениях в основной закон, Стефанчук сказал: "Их 465. Вопрос в том, насколько они по уровню готовности приближаются к идеалу". По его словам, сейчас определяется очередность их внесения в Верховную Раду и решается, какие из них президент Владимир Зеленский определит как приоритетные. "На этой базе будем формировать список того, над чем будут работать комитеты и что будет принимать Верховная Рада", - рассказал Стефанчук.

Стефанчук считает, что многие из этих инициатив не найдут поддержки в парламенте, потому что "это вещи, которые дают возможность выгнать, если взять экономическую сферу, тех, кто сидит на потоках".

Также на Цензор.НЕТ: Парламент сформирует новое правительство 29 августа, - Стефанчук

Стефанчук не впервые говорит о планах изменить основной закон. Так, 12 июня он заявил, что команда Зеленского намерена восстановить конституционную комиссию. А 28 июня сказал, что на данный момент не существует единственно верного юридически толкуемого текста Конституции.

Источник: https://censor.net.ua/n3145072
 
 
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100 днів Зе, які потрясли світ.
Свобода слова, права людини і демократія:
1. Жодної прес-конференції чи серйозного інтерв'ю - це напевно рекорд достойний книги Гіннеса
2. Рейдерські атаки на медіа -телеканал Прямий, 112.
3. Арешти і справи за листівки, плакати, відеролики
4. Хамське спілкування з тупими вівцями і громадянами Гідранта, його прес-алкаше та чиновників
5. Адмінресурс у вигляді примусової участі у провладних акціях з використанням бюджетних коштів
6. Не виконання вимог закону про доступ до публічної інформації та звернення громадян
7. Надзвичайні параноїдальні заходи безпеки, які створюють проблеми простим громадянам.
8. Неодноразове публічне порушення закону про мову
Армія, безпека, війна з ерефією:
1. Вперто уникає називати ерефію ворогом, агресором.
2. Значні втрати українського війська в десятки загиблих внаслідок заборони відкривати вогонь та наступного "перемир'я"
3. Зрив виконання держоборонзамовлення
4. Призупинення виробництва БТР-3/4, переходу на нову систему харчування, постачання форми і спорядження у війська, знищення констр. бюро
5. Відмова від закупівлі тренажерів для БУК-М, С-300П, ПЗРК,
6. Скорочення військових кафедр і військ. медиків.
7. Одностороння здача позицій в районі Станиці-Луганської
8. Не проведено жодного засідання РНБО з проблемних питань армії та ООС.
Зовнішня політика:
1. Повернення агресора в ПАРЄ.
2. Відсутність власної та міжнародної реакції на дії ерефії щодо роздачі паспортів на Донбасі, невиконання рішення морського арбітражу
2. Втрата суб'єктності в міжн. політичних процесах.
3. Ослаблення антипутінської коаліції.
4. Здача позицій України в справі про моряків та Керченську протоку.
5. Провал саміту Україна-ЄС
6. Односторонні серйозні дипломатичні та економічні поступки Ізраїлю, нерезультативні візити у Канаду, Туреччину, Францію, ФРН.
7. Звільнення посла в США без адекватної заміни
8. Спрощення отримання громадянства представниками країни-агресора з порушенням Конституції.
Внутрішня політика:
1. Відновлення впливу олігархів, особливо Коломойського, який вже завдав збитків державі на більш ніж 10 млрд. грн.
2. Реванш колишніх ригів, їх повернення в Україну та відновлення політичного впливу, активізація проросійських сил
3. Непрозорі кадрові призначення у тому числі бізнес-партнерів, друзів, часто з порушенням вимог закону зокрема люстрації
4. Вплив на суддів через Богдана-Портнова, нереагування на судівське свавілля і узурпацію влади
5. Переслідування політ. опонентів за сфабрикованими справами
6. Збільшення витрат на своє утримання та апарат.
7. Неодноразові порушення Конституції та законів в указах.
8. Економічні рішення в інтересах олігархії
Дайте йому ще 1725 днів!
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а на сикока процентов ани выборы фальсифицировали, и какой именно ингридиент? Паразиты сою подменили "Слуга народу" готує 465 змін до Конституції, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4142
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Порохоботы, та не тратьте фекалии, вам они завтра пригодятся, на открытие...а если своих не хватит обращайтесь, помогу
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Я тут больше переживаю...хватит ли мне попкорна или нет...хотя бы на открытие....не говоря уже о потом.... "Слуга народу" готує 465 змін до Конституції, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8074
А зебобик все о фекалиях....обосрался и не знает где уже размазать....
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