 Из-за вражеского обстрела закрыт КПВВ "Майорское", - штаб ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-центр штаба ООС.
"Сегодня, 28 августа, в 12:25 противник начал обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка – Бахмут". Применил при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении штаба.
Отмечается, что такие действия российско-оккупационных войск ставят под угрозу жизнь и здоровье и мирного населения и персонала, осуществляющего свою деятельность в КПВВ "Майорское".
"Пограничниками из состава Объединенных сил была обеспечена надлежащая безопасность для всех гражданских, которые находились на контролируемой территории вблизи КПВВ", - заявили в штабе ООС.
Ввиду того,что действия противника ставят под угрозу жизнь и здоровье лиц, пересекающих линию разграничения, Командующим Объединенных сил было принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Майорское" до особого распоряжения.
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Тоді я спитав: а вбивати наших військовослужбовців - законно?!
На це мені нічого не відповіли.
Тому треба надалі тиснути на владу, писати, піднімати цю тему, тобто це повинен бути дієвий інструмент, який на рівні рефлексів змусить ******** замислитися над тезою: немає перемир'я - нічого жерти (бо закриті КПВВ, нема пенсій і т.д.)