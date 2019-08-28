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 Из-за вражеского обстрела закрыт КПВВ "Майорское", - штаб ООС

Контрольный пункт въезда/выезда "Майорское" временно прекратил пропуск лиц и транспорта в связи с обстрелами террористов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня, 28 августа, в 12:25 противник начал обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка – Бахмут". Применил при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что такие действия российско-оккупационных войск ставят под угрозу жизнь и здоровье и мирного населения и персонала, осуществляющего свою деятельность в КПВВ "Майорское".

"Пограничниками из состава Объединенных сил была обеспечена надлежащая безопасность для всех гражданских, которые находились на контролируемой территории вблизи КПВВ", - заявили в штабе ООС.

Ввиду того,что действия противника ставят под угрозу жизнь и здоровье лиц, пересекающих линию разграничения, Командующим Объединенных сил было принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Майорское" до особого распоряжения.

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Из-за вражеского обстрела закрыт КПВВ Майорское, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145071
 
 
 Топ комментарии
 
Щоб небуло обстрідів,треба закривати всі КПВВ на тиждень,і при нових обстрілах подовжувати закриття,ще на тиждень,і так доти,доки не буде тищі.
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Та про це вже дано кажуть що треба так робити а они все одно пісню співать про ,,тамженашілюди"Хто наші-ті давно в Украіні мешкають..а ті одночасно хочуть на двух стільцях всидіти
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я вже писав, що мав таку можливість та доніс цю пропозицію до владних вух, на що була відповідь: це неможливо, тому що - незаконно!
Тоді я спитав: а вбивати наших військовослужбовців - законно?!
На це мені нічого не відповіли.
Тому треба надалі тиснути на владу, писати, піднімати цю тему, тобто це повинен бути дієвий інструмент, який на рівні рефлексів змусить хуйлопів замислитися над тезою: немає перемир'я - нічого жерти (бо закриті КПВВ, нема пенсій і т.д.)
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Прекрастно! АТБ пустое..только местные..многих знакомых встретил..которые до этого терялись в этой нескончаемой толпе ,,донбасских голубей"
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Охренительно смелое решение!А в ответ, по мордам, им натрескать дал команду?Или очконул?Это ответ на освобождение зебилами вышинского.Дятлы офисные!
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Щоб небуло обстрідів,треба закривати всі КПВВ на тиждень,і при нових обстрілах подовжувати закриття,ще на тиждень,і так доти,доки не буде тищі.
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Та про це вже дано кажуть що треба так робити а они все одно пісню співать про ,,тамженашілюди"Хто наші-ті давно в Украіні мешкають..а ті одночасно хочуть на двух стільцях всидіти
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я вже писав, що мав таку можливість та доніс цю пропозицію до владних вух, на що була відповідь: це неможливо, тому що - незаконно!
Тоді я спитав: а вбивати наших військовослужбовців - законно?!
На це мені нічого не відповіли.
Тому треба надалі тиснути на владу, писати, піднімати цю тему, тобто це повинен бути дієвий інструмент, який на рівні рефлексів змусить ******** замислитися над тезою: немає перемир'я - нічого жерти (бо закриті КПВВ, нема пенсій і т.д.)
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