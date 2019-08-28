 Из-за вражеского обстрела закрыт КПВВ "Майорское", - штаб ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня, 28 августа, в 12:25 противник начал обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка – Бахмут". Применил при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что такие действия российско-оккупационных войск ставят под угрозу жизнь и здоровье и мирного населения и персонала, осуществляющего свою деятельность в КПВВ "Майорское".

"Пограничниками из состава Объединенных сил была обеспечена надлежащая безопасность для всех гражданских, которые находились на контролируемой территории вблизи КПВВ", - заявили в штабе ООС.

Ввиду того,что действия противника ставят под угрозу жизнь и здоровье лиц, пересекающих линию разграничения, Командующим Объединенных сил было принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Майорское" до особого распоряжения.

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