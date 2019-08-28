 Парламент сформирует новое правительство 29 августа, - Стефанчук

Об этом он сказал журналистам на брифинге в среду, 28 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я искренне надеюсь, что формирование правительства будет 29 августа", - отметил.

Как сообщалось, избранный народным депутатом от "Слуги народа" Давид Арахамия заявлял, что в первый день работы, 29 августа, новоизбранная Верховная Рада будет работать, пока не сформирует новое правительство и не назначает Премьер-министра.

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Однако избранный народным депутатом лидер партии "Слуга народа" и председатель подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков высказал мнение, что Верховная Рада не успеет проголосовать 29 августа за новый состав правительства. Он напомнил, что по процедуре сначала действующий Кабмин должен сложить полномочия перед новоизбранным парламентом.