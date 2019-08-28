 Двое мужчин избили приехавшего на вызов патрульного, пострадавший госпитализирован, - полиция Киева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киеве.
"Вчера около трех часов ночи в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о нарушении тишины. По прибытию правоохранители установили, что во дворе на улице Шолом-Алейхема молодые навеселе нецензурно ругаются и ведут себя агрессивно. Попытка патрульных успокоить дебоширов завершилась тем, что двое мужчин с кулаками набросились на полицейского и напарница патрульного применила слезоточивый газ", - сказано в сообщении.
Отмечается, что второй экипаж полицейских быстро прибыл на помощь, задержал и доставил злоумышленников в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Двух 27-летних уроженцев Сумской и Житомирской областей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы.
Как на Дерибасовской и угол Ришельевской,
В восемь часов вечера разнеслася весть-
Как у нашей бабушки, бедненькой старушки,
Семеро налетчиков отобрали честь.
ПРИПЕВ:
Оц, тоц, первертоц, бабушка здорова,
Оц, тоц, первертоц, кушает компот,
Оц, тоц, первертоц, и мечтает снова
Оц, тоц, первертоц, пережить налет.
Бабушка мечтает, бедная страдает,
Потеряла бедная и покой и сон!
Двери все открыты, не идут бандиты...
Пусть придут не семеро, хотя бы вшестером!
Не выходит бабушка вечером на улицу-
Запивает бабушка горе порошком.
Жарит каждый день для хулиганов курочку-
Пусть придут не шестеро, хотя бы впятером!
Сами и присадили...
одно лучше другого...
день когда абсурд торжествует
может хватит на сегодня новостей?
Вони й ведуть себе неадекватно бо не закон охороняють, а товстозадих. Аби кожен раз діяли відповідно до закону то, і ляпів менше було б. А так вони не впевнені коли його треба виконувати, а коли ні.
Або давайте приставте до кожного патрульного (патрульної) по два тєлохранітєля.
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Може, зауваження? Чи він таки когось попереджав, наприклад, про небезпеку, яка цьому комусь загрожувала? Хоча, можливо, було й так, що він вголос попередив присутніх, - "Попереждаю, - я зараз блювону!" Звісно, в такому разі реакція оточуючих могла бути непередбачуваною.
Барыги пробивались по головам на самый верх не для того, чтобы двадцатилетние патрульные рассказывали им, как надо ездить по дорогам. Разбогатели они, только потому что не признавали никаких законов. И на требование соблюдать закон они реагируют как на личную угрозу. Это как раз они со своими сынками с удовольствием нарушают законы. Так что не ждите от них эффективной патрульной полиции, не нужна она им. Их не интересует справедливость для всех, им нужна своя недоторканість. Маетки им стерегут охранники злые хуже собак, а решту проблем они тихо решают в своих судах. До остальных им дела нет, остальные должны сидеть тихо и ровно.
Але самий гуманний українській суд з урахуванням внутрішньої переконаності не буде застосовувати максимальну міру покарання