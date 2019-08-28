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 Происшествия, Киевские новости
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 Двое мужчин избили приехавшего на вызов патрульного, пострадавший госпитализирован, - полиция Киева

Двое злоумышленников избили патрульного, который прибыл на вызов о нарушении тишины. Пострадавшего с травмой головы доставили в больницу. Злоумышленникам объявлено о подозрении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киеве.

"Вчера около трех часов ночи в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о нарушении тишины. По прибытию правоохранители установили, что во дворе на улице Шолом-Алейхема молодые навеселе нецензурно ругаются и ведут себя агрессивно. Попытка патрульных успокоить дебоширов завершилась тем, что двое мужчин с кулаками набросились на полицейского и напарница патрульного применила слезоточивый газ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что второй экипаж полицейских быстро прибыл на помощь, задержал и доставил злоумышленников в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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Двух 27-летних уроженцев Сумской и Житомирской областей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3145064
 
 
 Топ комментарии
 
Надо разрешить нашей полиции применять оружие . Нет других вариантов .
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А хіба їм хтось забороняв? Вчіть закони аби не писати дурню. Одразу після попередження напарниця мала зробити попереджувальний постріл, а потім вже стріляти на враження. Весь процес зайняв би секунди. Питання нащо вона використовувала дезодорант?
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Ментів давно пора не просто бити... А зразу стріляти.. Коли ці тварини у формі
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Надо разрешить нашей полиции применять оружие . Нет других вариантов .
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Не надо разрешений на применение оружия ,а срок дать не хулиганский,а посерьёзней.
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так менты сами , каждый 2-й в криминалитете...
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Так и людишкам тогда нужно свободно разрешить огнестрельное и холодное оружие приобретать и носить, чтобы все по чесноку было.
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а шо до сих пор низзя?Или у них семечки в кобуре как у Аниськина )))
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А хіба їм хтось забороняв? Вчіть закони аби не писати дурню. Одразу після попередження напарниця мала зробити попереджувальний постріл, а потім вже стріляти на враження. Весь процес зайняв би секунди. Питання нащо вона використовувала дезодорант?
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Скоро будет именно так. Кто заментил, Украина развивается по шаблону истории США только намного быстрее. Кто в теме тот знает.
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В США эти двое были бы просто МОРГизированы.... Двое мужчин избили приехавшего на вызов патрульного, пострадавший госпитализирован, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 6986 Двое мужчин избили приехавшего на вызов патрульного, пострадавший госпитализирован, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 6986 Двое мужчин избили приехавшего на вызов патрульного, пострадавший госпитализирован, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 6986
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Правильно писать: МОРГинализированы.
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а разве хорошо? нужно спросить саму напарницу.

Как на Дерибасовской и угол Ришельевской,
В восемь часов вечера разнеслася весть-
Как у нашей бабушки, бедненькой старушки,
Семеро налетчиков отобрали честь.
ПРИПЕВ:
Оц, тоц, первертоц, бабушка здорова,
Оц, тоц, первертоц, кушает компот,
Оц, тоц, первертоц, и мечтает снова
Оц, тоц, первертоц, пережить налет.

Бабушка мечтает, бедная страдает,
Потеряла бедная и покой и сон!
Двери все открыты, не идут бандиты...
Пусть придут не семеро, хотя бы вшестером!

Не выходит бабушка вечером на улицу-
Запивает бабушка горе порошком.
Жарит каждый день для хулиганов курочку-
Пусть придут не шестеро, хотя бы впятером!
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Це Лісовий масив. Там кажуть повно неадекватних наркоманів
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ну так всем известно, что наркотики это ментовский бизнес...
Сами и присадили...
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Можливо, хоча це циганський бізнес.
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хлопці трохи погуляли в столиці...- буде що онукам розказати.
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быдло с периферии рулит - киевляне хавайте ...
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это им не ветерана и законопослушного гражданина по асфальту "мордой лица" возить:
Двое мужчин избили приехавшего на вызов патрульного, пострадавший госпитализирован, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 7387
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чет сегодня за день такой

одно лучше другого...
день когда абсурд торжествует

может хватит на сегодня новостей?
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Після Олійника поліція сприймається як якимись людьми в формі. Поліції в Україні нема.
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вони сприймаються, як такі що не здатні адекватно реагувати на ситуацію: або б'ють Примуси і стріляють в пасажирів, або їм самим бошки розбивають. Недавно он дівчину поліцайку побили бо сама пішла. Олійник то, тільки один з наглядних зразків неадекватності органу, який перетворився в особисту армію одного з лордів.
Вони й ведуть себе неадекватно бо не закон охороняють, а товстозадих. Аби кожен раз діяли відповідно до закону то, і ляпів менше було б. А так вони не впевнені коли його треба виконувати, а коли ні.
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***, якшо патрульні самі себе не в змозі захистити, то, спрашується в задачі, - нахєра вони потрібні?

Або давайте приставте до кожного патрульного (патрульної) по два тєлохранітєля. Двое мужчин избили приехавшего на вызов патрульного, пострадавший госпитализирован, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 8712
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Що вже тоді казати про цивілів? Якось мій товариш зробив в переході попередження, два місяці провів у лікарні, нападників не знайшли.
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Якось мій товариш зробив в переході попередження
************
Може, зауваження? Чи він таки когось попереджав, наприклад, про небезпеку, яка цьому комусь загрожувала? Хоча, можливо, було й так, що він вголос попередив присутніх, - "Попереждаю, - я зараз блювону!" Звісно, в такому разі реакція оточуючих могла бути непередбачуваною. Двое мужчин избили приехавшего на вызов патрульного, пострадавший госпитализирован, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 7479
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я радий що ви уважно прочитали та зрозуміли мій коментар.
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Мусору наклепали морду и уже им грозит 5 лет тюрьмы? Боевиков убивших десятки людей выпускают под ночной домашний арест
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Були випадки і гірше, коли в Києві за викрадення людини садили добровольців, які привезли туди захопленого сєпара.
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Потому что сепаров нужно было везти не в Киев а в ближайшую посадку... Типо добровольцы не знают что в Киеве за власть, которая работала и будет работать на кремль.
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Було і таке, той сєпар виявився родичем сбушника.
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Полиция приехала что бы в табло получить.
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Шкода що напарницю в не трахнули..у нас не існує поліції особливо патрульні, так бутафорія, подонки.
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просто копам надо понять что они не на шум в детский садик едут... и что слова дяди-тети копа неадекваты не услышат...что приехавшие мальчики и девочки в клевой форме и очечках не на селфи едут - в табло 1: 100 точно может прилететь ибо нет уважения к копам и у копов нет прав (потом замахаешься доказывать что на тебя напали а не ты на них) и во вторых - алкоголь убил человека и перед копами твари...бешеные несоображающие твари...
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А почему копы не применили оружие? Ведь была угроза здоровью и жизни.
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Новую патрульную полицию создавали для хорошей картинки. С самого начала власть с опаской относилась к этой красивой идее и на всякий случай потихоньку способствовала дискредитации патрульных. Вскоре энтузиастам дали понять, что особенно упорствовать не надо. Дело Олийныка тому хороший пример. Все всё поняли и пошёл вал рапортов на увольнение, а власть облегчённо вздохнула.
Барыги пробивались по головам на самый верх не для того, чтобы двадцатилетние патрульные рассказывали им, как надо ездить по дорогам. Разбогатели они, только потому что не признавали никаких законов. И на требование соблюдать закон они реагируют как на личную угрозу. Это как раз они со своими сынками с удовольствием нарушают законы. Так что не ждите от них эффективной патрульной полиции, не нужна она им. Их не интересует справедливость для всех, им нужна своя недоторканість. Маетки им стерегут охранники злые хуже собак, а решту проблем они тихо решают в своих судах. До остальных им дела нет, остальные должны сидеть тихо и ровно.
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Якраз Олійник чудово вписується в загальну картину. Тим більше що він не з новонабраних, а мусор зі стажем. Олійник приклад того, як старі менти стали новоми понтами.
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У даному випадку буде застосована ст ККУ посягання на життя та здорорв"є працівника міліції при виконанні ним службових обов"язків - а строки покарання по ній нормальні.
Але самий гуманний українській суд з урахуванням внутрішньої переконаності не буде застосовувати максимальну міру покарання
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