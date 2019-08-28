 Подготовка к отопительному сезону: "Центрэнерго" в сентябре закупит более 1 млн тонн угля

ПАО "Центрэнерго" в рамках подготовки к отопительному сезону заключило договора на поставку более 1 млн тонн угля на сентябрь 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает РБК Украина.
В частности, из них "Центрэнерго" закупит 200 тысяч тонн угля марки "Г" у государственных угледобывающих предприятий по цене 2500 грн за тонну. 100 тысяч тонн угля марки "Г" у ДТЭК по цене 2200 грн за тонну. 200 тысяч тонн угля марки "Г" у компании VITOL SA по цене 1695 грн за тонну, который будет доставлен в Украину кораблями из Колумбии. 350 тысяч тонн угля марки "Т" у ООО "Нафта Форс" по цене 1970 грн за тонну. И еще 180 тысяч тонн угля марки "Г" у частных предприятий по цене от 2000 до 2200 грн за тонну.
"Сегодня продолжается работа над диверсификацией источников поставок угля, что является одним из основных условий обеспечения работы ТЭС ПАО "Центрэнерго". Общий объем поставок угля на сентябрь 2019 года составит более 1 млн тонн по средневзвешенной стоимости 2064 грн за тонну (Qr - 5500 kKal/kg), что при ровной выработке 2000 мВт/ч позволит накопить на складах не менее 380 тысяч тонн угля для спокойного прохождения осенне-зимнего периода", - рассказали в пресс-службе.
В состав "Центрэнерго" входят три ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.
Напомним, ранее в Министерстве энергетики и угольной промышленности прокомментировали ситуацию с задолженностью по зарплате горнякам государственных шахт. Более 500 млн гривен перечислили на погашение задолженности. Из них 250 млн грн бюджетных средств выделило правительство, еще 260 млн грн авансом в экстренном порядке перечислило "Центрэнерго".
ну если с бамбаса возили по 600, тут продали по 2064,
то кому на какой мальдивский карман пошла разница??
Формула "Роттердам плюс" обеспечивает наименьшую закупочную цену угля для украинской энергосистемы - 1741 грн за тонну, сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов со ссылкой на материалы совещания в Офисе президента.
Больше читайте тут:
https://gordonua.com/news/money/rotterdam-pljus-obespechivaet-samuju-nizkuju-tsenu-uglja-butusov-opublikoval-materialy-soveshchanija-v-ofise-prezidenta-1208731.html
В общем то о чем истерила вся зрадоботня на протяжении последних лет оказалось громким пуком в лужу.....
Наглядова рада ПАТ «Центренерго» 07 червня 2019 року призначила Кравця Петра Павловича виконуючим обов'язки Генерального директора ПАТ «Центренерго».
1 липня виконувачем обов'язків голови правління "Центренерго" став Володимир Потапенко. Після зміни менеджменту енергокомпанія почала укладати договори з підприємствами групи "Приват".
----------------
За даними Державної служби статистики (Держстат), за 2018 рік для українських атомних електростанцій (АЕС) було закуплено паливо російського виробництва на $374 млн 621,2 тис.
За 2017 рік - Україна закупила ЯП у РФ - на $368,964 млн.
------------
"Українська правда".
---------------
П'ЯТНИЦЯ, 21 ГРУДНЯ 2018, 17:00
Українське держпідприємство НАЕК "Енергоатом" підтвердило інформацію про договір з російським ВАТ "ТВЕЛ"...
Про це 21 грудня повідомляє прес-служба українського НАЕК "Енергоатом".
За даними підприємства, інформація про укладання додаткової угоди з ВАТ "ТВЕЛ" звучала на слуханнях Комітету ВР України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки.
Також у ДП вважають, що інформацію про угоду вирвали з контексту інтерв'ю президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського для "Дзеркала тижня".
Водночас, міністр закордонних справ Павло Клімкін написав у Facebook, що угода такого рівня має бути питанням спільної компетенції Кабміну та РНБО. (Тобто, в РНБО буцімто "не знали" про ядерні закупки в Росії на сотні мільйонів доларів)...
На думку Клімкіна, така угода здатна звести нанівець усю проведену роботу з просування Україною санкції відносно РФ.
20 грудня "Дзеркало тижня" повідомило, що Україна таємно продовжила контракт на постачання ядерного палива з РФ до 2025 року.
---------------
Одночасно Вестінгхауз (в Швеції) теж пропонує і продає Україні атомне паливо. Проте його закупляють в невеликих кількостях. Адже з ними неможливо домовитись про відкати.
Контракт мародером підписано до 2025 року. Тепер "винен" в закупках буде Зеленський.
Ахметов и подельники загоняли свой уголек и уголек с ОРДИЛО.
При этом себистоимость своего угля взвинченная до фига. Задолжности работягам растут. На бумагах - воздух.
Зайдите на укр. энерго-биржу - фьючи на уголь просто перестали существовать с 2017 года.
Что еще не понятно.
Закупка у ДТЭК по цене 2200 грн (около 88-89уе) При этом сейчас на МН биржах за такую цену и ниже можно купить кокс, а не газовый.
Вообще нихрена не боятся, как воруют так и продолжают.
Кроме того...мощности ТЭЦ избыточны для отопления близлежащего города...а на большие расстояния это тепло не подать...так что экономить там особо нечего....
В атмосферу это было сказано так...для примера....
Вот статья https://www.obozrevatel.com/economics/economy/u-zelenskogo-gotovyatsya-proverit-vseh-pensionerov-chto-zhdet-ukraintsev.htm
А кто-то платит за все коммунальные услуги по полной программе. И за себя, и за того, кто установил автономку.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/27/650957/
НАБУ на выезд. Цена на международном рынке - значительно ниже - фасс
Источник: https://censor.net.ua/n3145062