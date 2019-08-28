 Подготовка к отопительному сезону: "Центрэнерго" в сентябре закупит более 1 млн тонн угля

ПАО "Центрэнерго" в рамках подготовки к отопительному сезону заключило договора на поставку более 1 млн тонн угля на сентябрь 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает РБК Украина.

В частности, из них "Центрэнерго" закупит 200 тысяч тонн угля марки "Г" у государственных угледобывающих предприятий по цене 2500 грн за тонну. 100 тысяч тонн угля марки "Г" у ДТЭК по цене 2200 грн за тонну. 200 тысяч тонн угля марки "Г" у компании VITOL SA по цене 1695 грн за тонну, который будет доставлен в Украину кораблями из Колумбии. 350 тысяч тонн угля марки "Т" у ООО "Нафта Форс" по цене 1970 грн за тонну. И еще 180 тысяч тонн угля марки "Г" у частных предприятий по цене от 2000 до 2200 грн за тонну.

"Сегодня продолжается работа над диверсификацией источников поставок угля, что является одним из основных условий обеспечения работы ТЭС ПАО "Центрэнерго". Общий объем поставок угля на сентябрь 2019 года составит более 1 млн тонн по средневзвешенной стоимости 2064 грн за тонну (Qr - 5500 kKal/kg), что при ровной выработке 2000 мВт/ч позволит накопить на складах не менее 380 тысяч тонн угля для спокойного прохождения осенне-зимнего периода", - рассказали в пресс-службе.

В состав "Центрэнерго" входят три ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики и угольной промышленности прокомментировали ситуацию с задолженностью по зарплате горнякам государственных шахт. Более 500 млн гривен перечислили на погашение задолженности. Из них 250 млн грн бюджетных средств выделило правительство, еще 260 млн грн авансом в экстренном порядке перечислило "Центрэнерго".