 "Голос" призывает Зеленского и "Слугу народа" не допустить назначение Шуфрича главой комитета по свободе слова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Отмечается, что представитель партии "Голос" на подготовительной подгруппе новой Верховной Рады голосовал против назначения Нестора Шуфрича главой комитета по вопросам свободы слова и поднимал этот вопрос на общей группе.

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По мнению политсилы, назначать председателем комитета по вопросам свободы слова представителя политической команды, которая притесняла свободу слова в Украине - недопустимо.

"Мы настоятельно призываем партию "Слуга народа" пересмотреть свое решение - политик, который неоднократно демонстрировал антиукраинскую позицию, не должен возглавлять парламентский комитет", - говорится взаявлении "Голоса".

Напомним, глава депутатской подготовительной группы и лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во время подготовительного заседания перед первой сессией нового созыва ВР сообщил, что избранный от "Оппозиционной платформы - За жизнь" депутат Нестор Шуфрич возглавит парламентский комитет по вопросам свободы слова.

Нестор Шуфрич в политике с 1996 года, когда стал членом Социал-демократический партии Украины (объединенной). В апреле 2005 года был избран первым зампредседателя партии Виктора Медведчука, экс-главы Администрации Президента Леонида Кучмы. Шуфрич трижды был народным депутатом Украины - в Верховной Раде III, IV и VIІI созывов.

Два года работал в парламентском Комитете по вопросам экономической политики, управления народным хозяйством, собственности и инвестиций, затем еще шесть - в Комитете по вопросам бюджета.

В октябре 2004 года известность получил эпизод, когда Шуфрич (за день до этого сбивший на машине участника митингов оппозиции и оправдавший это тем, что манифестанты шли по проезжей части) в Центризбиркоме единственный пытался противостоять ворвавшимся представителям оппозиции, которые требовали участия в заседании, посвященном открытию избирательных участков в России. 13 декабря 2004 года, непосредственно перед третьим туром президентских выборов, принесшим победу Ющенко, Шуфрич стал уполномоченным представителем Януковича. На выборах-2006 "эсдек" Шуфрич шел в парламент по списку "Оппозиционного блока "Не так!". В декабре 2006-го Шуфрич получил портфель Министра по вопросам чрезвычайных ситуаций в правительстве Виктора Януковича. В марте 2010 года вернулся на пост главы МЧС в правительстве Николая Азарова. Однако уже в июле того же года был смещен и назначен заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Раисы Богатыревой. 22 ноября 2012 года уволен с поста заместителя секретаря СНБОУ в связи с избранием народным депутатом Верховной Рады Украины VII созыва. 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова. По результатам внеочередных выборов Верховной Рады, состоявшихся 26 октября 2014 года, стал народным депутатом Украины VIIІ созыва от партии Оппозиционный блок (№7 в списке).

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Напомним, на подготовительном заседании перед первой сессией нового созыва ВР 27 августа утвержден состав и руководство парламентских комитетов. Абсолютное большинство руководящих должностей в комитетах получили представители "Слуги народа".