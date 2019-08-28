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 Политика Украины
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 "Голос" призывает Зеленского и "Слугу народа" не допустить назначение Шуфрича главой комитета по свободе слова

Партия "Голос" выступила с заявлением, в котором обращается к президенту Украины и партии "Слуга народа" с требованием остановить реванш регионалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Отмечается, что представитель партии "Голос" на подготовительной подгруппе новой Верховной Рады голосовал против назначения Нестора Шуфрича главой комитета по вопросам свободы слова и поднимал этот вопрос на общей группе.

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По мнению политсилы, назначать председателем комитета по вопросам свободы слова представителя политической команды, которая притесняла свободу слова в Украине - недопустимо.

"Мы настоятельно призываем партию "Слуга народа" пересмотреть свое решение - политик, который неоднократно демонстрировал антиукраинскую позицию, не должен возглавлять парламентский комитет", - говорится  взаявлении "Голоса".

Напомним, глава депутатской подготовительной группы и лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во время подготовительного заседания перед первой сессией нового созыва ВР сообщил, что избранный от "Оппозиционной платформы - За жизнь" депутат Нестор Шуфрич возглавит парламентский комитет по вопросам свободы слова.

Нестор Шуфрич в политике с 1996 года, когда стал членом Социал-демократический партии Украины (объединенной). В апреле 2005 года был избран первым зампредседателя партии Виктора Медведчука, экс-главы Администрации Президента Леонида Кучмы. Шуфрич трижды был народным депутатом Украины - в Верховной Раде III, IV и VIІI созывов.

Два года работал в парламентском Комитете по вопросам экономической политики, управления народным хозяйством, собственности и инвестиций, затем еще шесть - в Комитете по вопросам бюджета.

В октябре 2004 года известность получил эпизод, когда Шуфрич (за день до этого сбивший на машине участника митингов оппозиции и оправдавший это тем, что манифестанты шли по проезжей части) в Центризбиркоме единственный пытался противостоять ворвавшимся представителям оппозиции, которые требовали участия в заседании, посвященном открытию избирательных участков в России. 13 декабря 2004 года, непосредственно перед третьим туром президентских выборов, принесшим победу Ющенко, Шуфрич стал уполномоченным представителем Януковича. На выборах-2006 "эсдек" Шуфрич шел в парламент по списку "Оппозиционного блока "Не так!". В декабре 2006-го Шуфрич получил портфель Министра по вопросам чрезвычайных ситуаций в правительстве Виктора Януковича. В марте 2010 года вернулся на пост главы МЧС в правительстве Николая Азарова. Однако уже в июле того же года был смещен и назначен заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Раисы Богатыревой. 22 ноября 2012 года уволен с поста заместителя секретаря СНБОУ в связи с избранием народным депутатом Верховной Рады Украины VII созыва. 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова. По результатам внеочередных выборов Верховной Рады, состоявшихся 26 октября 2014 года, стал народным депутатом Украины VIIІ созыва от партии Оппозиционный блок (№7 в списке).

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Напомним, на подготовительном заседании перед первой сессией нового созыва ВР 27 августа утвержден состав и руководство парламентских комитетов. Абсолютное большинство руководящих должностей в комитетах получили представители "Слуги народа".

Источник: https://censor.net.ua/n3145059
 
   
 Топ комментарии
 
Что-то давненько он уже народных звиздюлей не получал...
"Голос" призывает Зеленского и "Слугу народа" не допустить назначение Шуфрича главой комитета по свободе слова - Цензор.НЕТ 1931
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По вашему все должны быть порохоботами чтобы ненавидеть эту тварь шуфрича?или вы за расстрел майдана,рекет,договорняки с мордорои всё чем запомнилась партия рыгов
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За битого Шуфрича дають трьох небитих Шуфричів "Голос" призывает Зеленского и "Слугу народа" не допустить назначение Шуфрича главой комитета по свободе слова - Цензор.НЕТ 6137
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Оппозиционная партия, получившая второе место на выборах... За него голосовали люди. В чем проблема?
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Да там хоть обезьяну посади, законы принимает не комитет, а ВР. Зато будет интересно наблюдать как Шуфрича будут поливать помоями, а он выплывать. И бить не надо.
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У зеленых у самих в списках почище этого шухрича прорашистсткие рахиты имеются.
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Якщо шуфрич - "политик, который неоднократно демонстрировал антиукраинскую позицию"(що правда), то чого твій бос порошенко не посадив його. Чи 5 років мало щоб югік діло відкрив.
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"голос" конечно будет голосовать против Шуфрича, ЕС тоже, вероятнее всего ( но не уверен) это сделает и Батькивщина, Посмотрим на внефракционных ( но там болото, что большинству это вообще по барабану, ну кроме тех кто прошли от "Свободы", " Самопомощи", " Гражданской позиции". Ну а на "Слугу" посмотрим, народ там неоднородный. Вот что победит "партийная дисциплина" или идеологическое не восприятие открытого врага Украины. Вероятнее всего там голоса разделятся, но с таким раскладом что бы "на Шуфрича хватило", проходили, знаем как это при Пэте было.
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А где юлька?!чего молчит этв патриотка?!эй все норм?!
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Мне Шуфрич очень не нравится, но судя по всему, единственный компромат на него - "голосовал за "диктаторские законы". Так этого недостаточно. Для того и щука в озере, чтобы карась не дремал.
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