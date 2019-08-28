 Для Украины победа - это не провести наш парад на Красной площади, а не дать Путину провести свой парад на Крещатике, - Коломойский

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Игорь Коломойский.

Комментируя введение Кабмином спецпошлин на поставки топлива из России по Новоград-Волынскому трубопроводу, который контролируется структурами Медведчука, Коломойский заявил: "Я считаю, что это глупейшая была затея. Если бы меня спросили, я бы сказал, что это бред. Это полностью незаконно для начала. Нельзя вводить пошлины или санкции или еще что-нибудь не против продукта, и не против страны происхождения этого продукта, а против способа транспортировки продукта! Дизельное топливо, идущее из России по трубопроводу от Медведчука, теперь облагается пошлиной. А дизельное топливо, которое Медведчук завозит цистернами или кораблем пошлиной не облагается. ... Не может государство заниматься ерундой, бороться экономически против одного физического лица, это недопустимо в цивилизованных странах".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ахметов зарабатывает с недр земли Украины, а нас всех считает лохами, - Коломойский

"Если товарищ Медведчук ведет внутри Украины враждебную деятельность, есть украинский закон – будьте любезны, предъявите ему подозрение, докажите его преступление, вмените ему стать криминального кодекса, посадите его. Или отправьте его в длительную эмиграцию, а имущество конфискуйте. Если вы не можете этого сделать по закону, то государству не надо заниматься ерундой", - добавил он.

"А что мы вообще импортируем из России и без чего мы можем обойтись? ТВЭЛы, можем без них? Вывоз ядерных отходов, вывозим мы их или нет? Не можем. Поэтому если есть вещи, которые мы не можем, давайте, мы ж не фантазеры кремлевские, давайте поступать прагматично. Т.е. должен быть здоровый протекционизм, если это не противоречит нашим европейским устремлениям. У нас остался единственный завод для собственной переработки нефти, то бишь Кременчугский завод, к которому я имею какое-то отношение, в результате чего все кричат: "Караул, это Коломойский ввел пошлину!" Так вот я вам говорю, что если бы речь шла о заградительных пошлинах, то логично было бы их вводить не только против российского топлива, но и против беларусского, казахского, европейского, чтобы стимулировать поставки сырья, наши рабочие места, нашу переработку и добавленную стоимость в Украине. А если мы хотим ввести пошлину конкретно против чего-то российского, то надо не на трубу пошлину вводить, а на товар с российским сертификатом происхождения. Вы думаете, что получили много налогов от пошлины на трубопровод? Нет, они разгружают трубу в Беларуси и везут дальше вагонами, а цены на рынке стали выше. Где навар от яиц? В чем была идея?" - добавил Коломойский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для спасения Украины я готов стать коммунистом: сдать все и быть простым директором завода, как было у большевиков при НЭПе, - Коломойский

"Я считаю, что газ уже может замещать. Если мы решим вопрос ТВЭЛов и ядерных отходов, вопрос топлива, других видов критического импорта – закройте вообще на хрен границу, пока не уйдут с Донбасса, закройте с ними любые экономические отношения. Я считаю, что нельзя быть беременным чуть-чуть. Мы хотим быть принципиальными? Давайте будем принципиальными. Но не ценой уничтожения своей собственной энергетики, а после соответствующей подготовки. Во-первых, на войне нужна победа над врагом, а не героическое самопожертвование. А во-вторых, на войне чтобы победить - желательно выжить. Для Украины победа – это не провести наш парад на Красной площади, а не дать Путину провести свой парад на Крещатике", - резюмировал он.

Полный текст интервью с Игорем Коломойским "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год" читайте здесь.