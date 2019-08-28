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 Общество
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Все про:курение (214) сигареты (643)

 Исследование: У 48% бывших курильщиков улучшились социальные отношения после перехода на бездымную продукцию

Новое исследование показывает, что переход с обычных сигарет на, как считается, менее вредные альтернативы может улучшить отношения курильщиков с друзьями и семьей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Malaymail.

Глобальное исследование, проведенное Povaddo для Philip Morris International Inc (PMI) выявило, что переход на альтернативные табачные устройства, такие как электронные сигареты и табак для нагрева, может иметь положительное влияние на личные отношения.

Почти половина опрошенных бывших курильщиков (48%) указали на улучшение отношений с семьей и друзьями после перехода на бездымную продукцию, при этом 45% указали на то, что их социальная жизнь улучшилась после отказа от обычных сигарет.

Исследование также показало, что выбор бездымной продукции вместо сигарет может помочь в ликвидации социального барьера между курильщиками и теми, кто не курит.

Более двух третей (69%) тех, кто не курит, испытывают дискомфорт во время визитов в дома курильщиков, при этом 77% говорят, что самым худшим запахом сигарет является запах, который остается на одежде курильщиков.

Такое отвращение имеет место во всех возрастных группах от 21 до 34 лет (74%), от 35 до 54 лет (78%) и от 55 до 74 лет (79%).

При этом более половины курильщиков (53%) указали, что чувствуют себя неудобно среди родных и друзей, которые не курят, даже если они не курят в момент, когда находятся рядом с ними.

Результаты показали, что в то время, как четыре из пяти участников согласились с тем, что сигареты - это пережиток прошлого, только 55% сказали, что имеют необходимую информацию для принятия взвешенного решения о переходе на бездымную продукцию.

Более 16 000 взрослых в возрасте от 21 до 74 лет в 13 странах (Аргентина, Австралия, Бразилия, Дания, Германия, Гонконг, Израиль, Италия, Япония, Мексика, Россия, Великобритания и США) приняли участие в исследовании.

На основе этих выводов вице-президент по международным коммуникациям PMI Мариан Зальцман сказала, что компания надеется распространить мировую тенденцию "Unsmoke".

"Эти результаты о влиянии курения на отношения были получены с помощью одного из крупнейших за всю историю международных опросов. Они демонстрируют трудности социальных ценностей, однако более важным является то, что они проявляют общие черты, которые помогут распространять инициативу #unsmokeyourworld от одного человека к другому, от города к городу, от курильщика к некурящему человеку для обеспечения глобальных перемен", - сказала она в пресс-релизе.

#Unsmokeyourworld - это инициатива PMI, которая призывает усилить идею о том, что бросить курить - лучший выбор, который может сделать любой курильщик, и информация о менее вредных табачных изделиях должна быть предоставлена ​​тем, кто решит продолжать курить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В странах с низким и средним уровнем достатка живет 80% курильщиков, - ВОЗ

Источник: https://censor.net.ua/n3145056
 
 
 Топ комментарии
 
Вред табака несколько преувеличен. Раком болеют и некурящие. И гортани, и легких. По идее не должны бы, но болеют.
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В электронных сигаретах столько химии...что неизвестно что безопаснее....простая сигарета...или тот типа пар....
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бред! курвам на смех! заказной статейкой попахивает.. небось IQOS подсуетился..
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Это наркоманы. Нужна реабилитация. + строгие законы, для не вовлечения новых наркоманов. Погуглите про Австралию - как там продают сигареты.
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В Австралии дела с курением и продажей сигарет обстоят совершенно иначе, чем в Украине. Настолько иначе, что если бы наш соотечественник впервые попал на Зеленый континент, ему бы стоило большого труда обнаружить места, где можно приобрести сигареты

Продаются сигареты тоже интересным образом - только с удостоверением личности, на котором указан возраст, и в строго отведённых местах. Витрин с сигаретами не существует как таковых, все упрятано в безликие серые ящики, на которых написано «курение убивает».

Сама упаковка неприятного коричнево-болотного цвета. Название бренда указывалось мелким шрифтом внизу коробки, а всю остальную площадь занимала фотография с изображением рака гортани и предупреждением о том, что это последствие курения.Очень впечатляюще, я вам скажу. Мне на эту пачку даже посмотреть страшно было бы, не то что курить. И стоит такое удовольствие $26 по состоянию на 2017 год.

https://www.ua-au.net/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
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в нашого народу на такі речі відповіді дві: "жити також вредно", і "та воно все вредно".
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Да, множество раз слышал такое. Как будто специально всякую гадость жрут, что бы поскорее сдохнуть - и меньше отмучаться в этом мире. Алкаши - то ладно.. но наркоши-курильщики и других травят! Типа, мы дохнем и вас с собой заберем! Исследование: У 48% бывших курильщиков улучшились социальные отношения после перехода на бездымную продукцию - Цензор.НЕТ 8011
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така філософія - прийняття смерті задовго до її настання.
Це ознаки вмираючої цивілізації - зневагою свого життя та життя оточуючих людей. Це зневага, як влади до народу, організації медицини, атмосферного повітря ітд.
Якщо ви поїдете до наших промислових гігантів та побачите, яке там повітря, то ви забудете за сигарети.
Так само вирубка лісів, паління стерні та бадилля в селах та передмістях - це викиди в атмосферу тонн шкідливих речовин - то цигарка дитяча забавка поріявняно із спалюванням бадилля на городах
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Вред табака несколько преувеличен. Раком болеют и некурящие. И гортани, и легких. По идее не должны бы, но болеют.
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Слабаки приспособленцы!!! Исследование: У 48% бывших курильщиков улучшились социальные отношения после перехода на бездымную продукцию - Цензор.НЕТ 5372

А если спать начнут не только с женщинами, то ваще станут всеми любимы.
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В электронных сигаретах столько химии...что неизвестно что безопаснее....простая сигарета...или тот типа пар....
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А в сигаретах мало химии?
Состав сигарет, стоимостью до 5$ : морская капуста, кизячёк, никотин, глицерин, пропиленгликоль, ароматизатор.
И то и другое - фиговая зависимость.
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Я и не спорю с этим утверждением...я говорю о том что писать о том что электронные сигареты менее вредные...нельзя...это обман....
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Бред. В простой сигарете, напичканой силитрой, химией, ароматизаторами - наибольший вред - это смолы и продукты горения.
В электронке глицирин и аромы (никатин медицинцкий по желанию ).
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А аромы это что?? Из чего?? Их состав? Состав пара из этих аромов при нагреве?? Ты все это знаешь? Это написано на флаконе? Нет....
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другое дело натуральный полоний-210 в простой сигарете! Не то, что какая-то химия...
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Это реклама. Спрос на электронные сигареты упал. Народ поссорился со своими близкими и опять перешел на обычные сигаретки. Близкие дуются, но терпят.
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Бездымный табак... А давайте все на безалкогольную водку перейдём, и на надувных резиновых женщин.
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Это, какие же сигареты "бездымные"?! Электронные? По моему, они дымят ещё больше, чем обычные! И вони от них, не меньше!
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от них пар, а не дым. А вонь это ароматизаторы - но как правило вкусненьким пахнет
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бред! курвам на смех! заказной статейкой попахивает.. небось IQOS подсуетился..
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Когда начнем бороться с употреблением алкоголя?
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Да уже сколько подряд лет борются - сколько там уже поллитра стоит - вдребезги
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Шо, не заметил? Уже более пяти лет наверное борьба идет полным ходом. Значит такие результаты этой самой борьбы. Бытие определяет сознание. Не с алкоголем бороться нужно, а внедрять культуру распития спиртного, улучшать материальное состояние людей, чтобы шмурдяком не закидывались. Глядишь эффект получше будет.
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Вот я и говорю: С употреблением.
Когда люди не хотят пить и курить? Когда хотят жить долго и счастливо.
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Кто не курит и не пьёт
Тот здоровеньким помрёт.
А если серьёзно, то идеального антидепрессанта не существует, хотя и в их отсутствие человеческий организм тоже не может жить "долго и счастливо".
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Та да. Примеров масса. Но навязанные догмы и предубеждения как говорится действуют. К примеру те же долгожители в Грузии всю свою жизнь потребляют вино. Но живут долго и возможно даже счастливо.
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Не пить и не курить совсем не означает жить долго и счастливо. Не находите? Исследование: У 48% бывших курильщиков улучшились социальные отношения после перехода на бездымную продукцию - Цензор.НЕТ 2519
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Все. Успокоились. Просто идет агрессивный маркетинг новомодной продукции для курильщиков. Исследование: У 48% бывших курильщиков улучшились социальные отношения после перехода на бездымную продукцию - Цензор.НЕТ 9672
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Против алкоголя и табакокурения может выступить (и победить их обоих) "марьиванна". Нужно только разрешить... Однако, это может подорвать всю нашу экономику.
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