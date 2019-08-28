 Исследование: У 48% бывших курильщиков улучшились социальные отношения после перехода на бездымную продукцию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Malaymail.

Глобальное исследование, проведенное Povaddo для Philip Morris International Inc (PMI) выявило, что переход на альтернативные табачные устройства, такие как электронные сигареты и табак для нагрева, может иметь положительное влияние на личные отношения.

Почти половина опрошенных бывших курильщиков (48%) указали на улучшение отношений с семьей и друзьями после перехода на бездымную продукцию, при этом 45% указали на то, что их социальная жизнь улучшилась после отказа от обычных сигарет.

Исследование также показало, что выбор бездымной продукции вместо сигарет может помочь в ликвидации социального барьера между курильщиками и теми, кто не курит.

Более двух третей (69%) тех, кто не курит, испытывают дискомфорт во время визитов в дома курильщиков, при этом 77% говорят, что самым худшим запахом сигарет является запах, который остается на одежде курильщиков.

Такое отвращение имеет место во всех возрастных группах от 21 до 34 лет (74%), от 35 до 54 лет (78%) и от 55 до 74 лет (79%).

При этом более половины курильщиков (53%) указали, что чувствуют себя неудобно среди родных и друзей, которые не курят, даже если они не курят в момент, когда находятся рядом с ними.

Результаты показали, что в то время, как четыре из пяти участников согласились с тем, что сигареты - это пережиток прошлого, только 55% сказали, что имеют необходимую информацию для принятия взвешенного решения о переходе на бездымную продукцию.

Более 16 000 взрослых в возрасте от 21 до 74 лет в 13 странах (Аргентина, Австралия, Бразилия, Дания, Германия, Гонконг, Израиль, Италия, Япония, Мексика, Россия, Великобритания и США) приняли участие в исследовании.

На основе этих выводов вице-президент по международным коммуникациям PMI Мариан Зальцман сказала, что компания надеется распространить мировую тенденцию "Unsmoke".

"Эти результаты о влиянии курения на отношения были получены с помощью одного из крупнейших за всю историю международных опросов. Они демонстрируют трудности социальных ценностей, однако более важным является то, что они проявляют общие черты, которые помогут распространять инициативу #unsmokeyourworld от одного человека к другому, от города к городу, от курильщика к некурящему человеку для обеспечения глобальных перемен", - сказала она в пресс-релизе.

#Unsmokeyourworld - это инициатива PMI, которая призывает усилить идею о том, что бросить курить - лучший выбор, который может сделать любой курильщик, и информация о менее вредных табачных изделиях должна быть предоставлена ​​тем, кто решит продолжать курить.

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