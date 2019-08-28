 Лукашенко отказался от визита в Варшаву, потому что туда не пригласили Путина, - Rzeczpospolita

Об этом говорится в статье "Rzeczpospolita", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польське радіо".
"Президент Беларуси отказался от визита в Польшу, поскольку на мероприятия в Варшаву польские власти не пригласили Путина", - говорится в сообщении издания.
Из-за этого, как утверждает хорошо информированный источник в Минске, белорусские власти не решились делегировать на торжественные празднования высокопоставленного политика.
Отмечается, что на мемориальных мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны в Варшаве Беларусь будет представлять посол страны.
Напомним, ранее польский вице-премьер Яцек Сасин заявил, что было бы "неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует в отношении соседей такими же методами".
В Польше объяснили, что не пригласили Путина, потому что он не является ни лидером стран ЕС или НАТО, ни государства, принадлежащего к Восточному партнерству.
***** и Ахметку тогда не дергал. Тот по собственной глупости просрал Донецк.
А вот теперь на всю эту гниль у ***** много чего за 5 лет накопилось.
Потому что Коломойский и бесплатно - это из разных реальностей.
Разумеется, готовы - и Коломойша именно бесплатно заправлял танки, и даже такой жадный олигарх как Порошок для армии покупал снайперские комплексы.
О том, как Беня "бесплатно" осчастливил некачественным топливом ВСУ писано переписано уже.
Думай дальше. Только не напрягай то место, которым думаешь, шоб диарея не началась.
И только минском мы ему подсобили!
Кому оно нужно - предс колхоза!
як носій комуністичної ідеології він розуміє, що немає права приймати участь у заходах - жалобі по розапочатку світової війни - країні яка разом з Гітлером приймала участь у розділі Польщі.
Це буде кощунством.
Но вместо того, чтобы вместе со всем цивилизованным миром помянуть всех погибших, в первую очередь своего белорусского народа, президент Беларуси Александр Лукашенко отказался лететь в Польшу на мероприятия к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Отказался из-за того, что цивилизованный мир не пригласил президента Путина, не захотел видеть президента страны агрессора и оккупанта на руках, которого кровь десятков тысяч убитых, обездоленных. Это плевок прежде всего своему белорусскому народу.