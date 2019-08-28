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Все про:Вторая мировая война (245) Лукашенко (1705) Польша (4867) Путин (25013)

 Лукашенко отказался от визита в Варшаву, потому что туда не пригласили Путина, - Rzeczpospolita

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался лететь в Польшу на мероприятия к 80-й годовщине начала Второй мировой войны из-за Путина.

Об этом говорится в статье "Rzeczpospolita", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польське радіо".

"Президент Беларуси отказался от визита в Польшу, поскольку на мероприятия в Варшаву польские власти не пригласили Путина", - говорится в сообщении издания.

Из-за этого, как утверждает хорошо информированный источник в Минске, белорусские власти не решились делегировать на торжественные празднования высокопоставленного политика.

Отмечается, что на мемориальных мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны в Варшаве Беларусь будет представлять посол страны.

Напомним, ранее польский вице-премьер Яцек Сасин заявил, что было бы "неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует в отношении соседей такими же методами".

В Польше объяснили, что не пригласили Путина, потому что он не является ни лидером стран ЕС или НАТО, ни государства, принадлежащего к Восточному партнерству.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145055
 
   
 Топ комментарии
 
Бацька, ошейник не жмет? Лукашенко отказался от визита в Варшаву, потому что туда не пригласили Путина, - Rzeczpospolita - Цензор.НЕТ 2498
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Раб.Ему денег никто,окромя Пуйла, не даёт..И савок конченый.калхозник.
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Раб.Ему денег никто,окромя Пуйла, не даёт..И савок конченый.калхозник.
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У клоуна нашего Коломойский дергает за веревочки а в Беларуси Хутинпуй
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Думаешь Коломойского Кремлю не за что подергать?
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Что ж не дернули, когда Коломойша организовал провал "русской весны" в Днепре и Запорожье?
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Ничего он не организовал. Он только защитил свой шкурный интерес, барыгуя горючкой втридорога с ВСУ.

***** и Ахметку тогда не дергал. Тот по собственной глупости просрал Донецк.

А вот теперь на всю эту гниль у ***** много чего за 5 лет накопилось.
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Естественно он организовывал. И да, он в первую очередь спасал свой бизнес, а горючкой он в 2014м многократно заправлял танки и самолеты бесплатно. И да, у Коломойши, в отличие от Порошка, особого бизнеса в Рашке не было.
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Давай честно - ты клинический идиот или подлец.
Потому что Коломойский и бесплатно - это из разных реальностей.
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Идиот тут скорее ты, если думаешь, что олигархи тупые и не готовы идти на определенные жертвы ради сохранения большего.
Разумеется, готовы - и Коломойша именно бесплатно заправлял танки, и даже такой жадный олигарх как Порошок для армии покупал снайперские комплексы.
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Я не думаю. Я знаю.
О том, как Беня "бесплатно" осчастливил некачественным топливом ВСУ писано переписано уже.

Думай дальше. Только не напрягай то место, которым думаешь, шоб диарея не началась.
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путін заборонив холопу самому летіти, ібо нєх*й!
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Путін не пустив свою шовку у Варшаву.
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Сам не захотел ехать без хозяина или ***** все таки не пускает? Уверен что второе Лукашенко отказался от визита в Варшаву, потому что туда не пригласили Путина, - Rzeczpospolita - Цензор.НЕТ 956
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слава Богу, хоть нам не надо оглядываться куда едет или не едет путин
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Скоро тоже будем у путина разрешения спрашивать благодаря зеприматам
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Беларусь это колония РФ и Лукашенко не может посещать другие страны без согласия на то Кремля. Полностью зависимое лицо без всяких там прав .
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Рабы на галерах . Слава Украине , Слава "Небесной Сотне" !
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Забыл как его вообще в черн список занесли!
И только минском мы ему подсобили!
Кому оно нужно - предс колхоза!
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Тепер колгоспника в Польшу не будуть запрошувати ніколи,ідіоту треба було розуміти,не гарно відказуватись без причини(хвороба,надзв.ситуація в країні).
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если он будет шастать куда попало без санкции *****, то тот пообещал ему, шо его коля попадёт в рай одним из первых )
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Где твоя гордость, таварисч Лукашенко? Как можно прогибаться под кого-то, а тем более под такое уйло??
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Этот из тех собачек, которые сами хозину в зубах ошейник приносят.
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Зато поляки как рады, не нужно встречать врагов ..
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Лука в молодости был дураком по идее, а сейчас оказался дураком поневоле. Каштаны для ху"ла еще придется долго таскать.
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Лукашенко послідовний ,
як носій комуністичної ідеології він розуміє, що немає права приймати участь у заходах - жалобі по розапочатку світової війни - країні яка разом з Гітлером приймала участь у розділі Польщі.
Це буде кощунством.
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Гауляйтеру просто не поступило команди з рейхскомісаріату Остланд...
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Ребенок держится за сисю матери, а Лукашенко за что?
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Победа над врагом во Второй мировой войне была достигнута ценой больших жертв и невосполнимых утрат белорусского народа. Немецкие захватчики оставили после себя жуткий кровавый след, беды и невиданное разорение. Это был заранее разработанный, обдуманный и целенаправленный план геноцида, уничтожения людей, разграбления национального богатства страны, ликвидации государственного строя. На захваченной территории нацисты отбросили все международные правовые нормы. Преступления оккупантов по своей массовости и страшной жестокости не знали себе равных в новейшей истории Беларуси. По оценкам специалистов, Беларусь более, чем какая-нибудь другая страна Европы пострадала от этой войны. В настоящее время некоторые исследователи считают, что с учетом косвенных потерь за годы Великой Отечественной войны погибло от 2,5 до 3 и более млн жителей Беларуси, т. е. не менее, чем каждый третий.
Но вместо того, чтобы вместе со всем цивилизованным миром помянуть всех погибших, в первую очередь своего белорусского народа, президент Беларуси Александр Лукашенко отказался лететь в Польшу на мероприятия к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Отказался из-за того, что цивилизованный мир не пригласил президента Путина, не захотел видеть президента страны агрессора и оккупанта на руках, которого кровь десятков тысяч убитых, обездоленных. Это плевок прежде всего своему белорусскому народу.
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