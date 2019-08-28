 Лукашенко отказался от визита в Варшаву, потому что туда не пригласили Путина, - Rzeczpospolita

Об этом говорится в статье "Rzeczpospolita", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польське радіо".

"Президент Беларуси отказался от визита в Польшу, поскольку на мероприятия в Варшаву польские власти не пригласили Путина", - говорится в сообщении издания.

Из-за этого, как утверждает хорошо информированный источник в Минске, белорусские власти не решились делегировать на торжественные празднования высокопоставленного политика.

Отмечается, что на мемориальных мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны в Варшаве Беларусь будет представлять посол страны.

Напомним, ранее польский вице-премьер Яцек Сасин заявил, что было бы "неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует в отношении соседей такими же методами".

В Польше объяснили, что не пригласили Путина, потому что он не является ни лидером стран ЕС или НАТО, ни государства, принадлежащего к Восточному партнерству.

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