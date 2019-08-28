EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  1475  42
Материалы по теме:
Все про:ВР (23352) Зеленский (2569) Слуга народа (248) Стефанчук Руслан (68)

 Зеленский сегодня встретится с избранными от "Слуги народа" нардепами, - Стефанчук

Президент Украины Владимир Зеленский в 16:00 среды встретится с избранными народными депутатами от партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об сообщил претендент на должность первого вице-спикера парламента, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Да, в 16 часов у нас будет встреча", - сказа Стефанчук в среду в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, планируется ли сегодня встреча будущих нардепов с главой государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 71,5% украинцев ждут от Зеленского прекращения войны на Донбассе, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский вместо обещанной пресс-конференции по итогам 100 дней работы на посту президента дал интервью Станиславу Боклану - актеру, который играл в сериале "Слуга народа" премьер-министра. Пресс-конференция "состоится гораздо позже".

Источник: https://censor.net.ua/n3145053
 
 
 Топ комментарии
 
І скинули вони супостата Пороха і настало благоденствіє , і замовкли бігуси,шабуніни,нацжони,тягнибоки, єгорки з гриценками всілякі - бо про що можна говорити у раю ? Тільки насолода в оточенні ангелоподібних юзиків та стефанчуків…
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я так думаю, что вашему цирку их уже можно гасить...
 показать весь комментарий
 
Это же сколько шаурмы нужно, что бы 255 ЗЕлёных рыл накормить
 показать весь комментарий
 
Собко Юрій : « Коли зєля народжувалось,то дорогу волхвам на чолі з Бєнєю вказував спокусливий запах шаурми. Як тільки Порох,це ісчадіє ада,Сатана во плоті, дізнався ,що на світ появилося дитя чудотворне,то послав КАМАЗ,щоб розчавити месію. Але на охороні став відважний ангел Рюкзаков і не дозволив статися святотатству.
Дитинка виросла та зробила багато чудес небачених - там і гра на роялі святим обухом
і зупинення всіляких війн шляхом вставання на коліна, і промивка очей зубожилим росою од плоті витікаючої і безліч іншого зі світу діджіталізації.
І множилась лава свідків зєлі - і грося ,і юля ,і славік і 73% славних уповатєлєй на ману небесну.
 показать весь комментарий
 
 
І скинули вони супостата Пороха і настало благоденствіє , і замовкли бігуси,шабуніни,нацжони,тягнибоки, єгорки з гриценками всілякі - бо про що можна говорити у раю ? Тільки насолода в оточенні ангелоподібних юзиків та стефанчуків…
 показать весь комментарий
 
 
Так вот эту подошву ты жрал пять лет и думал, что это шоколад?
 показать весь комментарий
 
 
ух-ты! свидетель мальдивских берегов за пол-зарплаты нарисовался. ну шо там, в холодильник мыши уже строем ходят? платёжки оплачивает лично зелемойский? ямы на дорогах рассосались? не? ну жри дальше.
 показать весь комментарий
 
Звучит как анонс нагорной проповеди. Зеленский сегодня встретится с избранными от "Слуги народа" нардепами, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1835
 показать весь комментарий
 
 
Це він так об'єднує людей, тільки свої достойні зустрічі з президентом.
 показать весь комментарий
 
 
ну это не с прессой .... Зеленский сегодня встретится с избранными от "Слуги народа" нардепами, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9680
С ними можно....
Дафней уже запугали в Трускавце.....
 показать весь комментарий
 
 
С прессой можно и пошутить,а с заграницей нет
 показать весь комментарий
 
 
они увидят живого боха!)))) понимете ? а Вы - "и я трохи" )))))... (та и я!)))) трохи ))))).. )
 показать весь комментарий
 
Будут учиться на кнопки нажимать, мавпы.
 показать весь комментарий
 
 
неПрезидент України. Це я про непорозуміння у особі зеленського (свідомо з малої букви - бо гіпернеповажаю).
 показать весь комментарий
 
 
«Ми будем бороться за вас, мы будем отстаивать интересы. Для этого мы пришли в политику, для этого мы получили ваше доверие. Ваше доверие для борьбы против Украины и против украинского народа!». (с) И. Кива
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский сегодня встретится с избранными от "Слуги народа" нардепами, - Стефанчук
шоу має тривати)

 показать весь комментарий
 
 
чтоб не соскочили... надо чудо являть ...избранным )))))
 показать весь комментарий
 
Президент України Володимир Зеленський о 16:00 середи зустрінеться з обраними народними депутатами від партії "Слуга народу" на позачергових виборах до Верховної Ради.

перекладаю..
Ахмєтову вдалося купити 35 мажоритарників Зе.
Це остання спроба їх "вразуміть' перед завтрішніми голосуванннями..
 показать весь комментарий
 
 
Думаю, 35 это самые тупые (или самые наглые), которые не смогли скрыть.
А куплено на самом деле, намного больше.
 показать весь комментарий
 
оцінимо на голосуванні за недоторканість..
 показать весь комментарий
 
По "грандиозному" замыслу Зеленского в первый же день должны скопом быть приняты около 100 законов, в режиме беспрерывного голосования. Это все будет подано, как "решительные действия, не нужно терять время" и т.п В пакете и решение о полном составе правительства и реформе прокуратуры.(с)
 показать весь комментарий
 
а потім це все Скопом ПОВИННА опротестувати через суд Генпрокуратура,
за порушення процедури,регламенту Вр..
 показать весь комментарий
 
Так вони і прокурора мають призначити ж... Зеленський сьогодні зустрінеться з обраними від "Слуги народу" нардепами, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9505
 показать весь комментарий
 
В 16:00 - не скрепно!
Такие сабантуи надо начинать не раньше чем в ПОЛНОЧЬ!

 показать весь комментарий
 
Символічно. Сьогодні "Успіння святої Богородиці" тобто "Неньки"... А чому о 16-00? Шабаш має бути опівночі. Можливо до того часу будуть розминатися - проводити "посвячення" в "головчорти", "чорти" і "підчортки" під пильним наглядом та за сценарієм "Демонів від ***** з 95 Кварталу"...
 показать весь комментарий
 
 
будет знакомить трускавецких с чат-ботом, которого цензор сегодня сутра цитирует.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх