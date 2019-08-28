 Зеленский сегодня встретится с избранными от "Слуги народа" нардепами, - Стефанчук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об сообщил претендент на должность первого вице-спикера парламента, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Да, в 16 часов у нас будет встреча", - сказа Стефанчук в среду в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, планируется ли сегодня встреча будущих нардепов с главой государства.

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Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский вместо обещанной пресс-конференции по итогам 100 дней работы на посту президента дал интервью Станиславу Боклану - актеру, который играл в сериале "Слуга народа" премьер-министра. Пресс-конференция "состоится гораздо позже".