 Зеленский сегодня встретится с избранными от "Слуги народа" нардепами, - Стефанчук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об сообщил претендент на должность первого вице-спикера парламента, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
"Да, в 16 часов у нас будет встреча", - сказа Стефанчук в среду в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, планируется ли сегодня встреча будущих нардепов с главой государства.
Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский вместо обещанной пресс-конференции по итогам 100 дней работы на посту президента дал интервью Станиславу Боклану - актеру, который играл в сериале "Слуга народа" премьер-министра. Пресс-конференция "состоится гораздо позже".
Поменяли шило на мыло
Дитинка виросла та зробила багато чудес небачених - там і гра на роялі святим обухом
і зупинення всіляких війн шляхом вставання на коліна, і промивка очей зубожилим росою од плоті витікаючої і безліч іншого зі світу діджіталізації.
І множилась лава свідків зєлі - і грося ,і юля ,і славік і 73% славних уповатєлєй на ману небесну.
С ними можно....
Дафней уже запугали в Трускавце.....
Сдадут Украину ускоренными темпами
шоу має тривати)
перекладаю..
Ахмєтову вдалося купити 35 мажоритарників Зе.
Це остання спроба їх "вразуміть' перед завтрішніми голосуванннями..
А куплено на самом деле, намного больше.
за порушення процедури,регламенту Вр..
Такие сабантуи надо начинать не раньше чем в ПОЛНОЧЬ!