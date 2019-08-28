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 Общество
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Все про:тарифы (1607) Укрзализныця (1681) Каленков Александр (46)

 Отечественный бизнес может не выдержать очередного повышения тарифов УЗ, – Каленков

Инициатива "Укрзализныци" о новом порядке определения стоимости вагонов повысит затраты грузоотправителей на 3 млрд грн в год.

Всего же, в этом году, дополнительно к плану, "Укрзализныця" рассчитывает получить с грузоперевозчиков 16 миллиардов гривен. Это плюс 26 процентов к уровню прошлого года. Затраты грузооператоров растут очень быстрыми темпами, сообщил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, передает 24.

При этом, по словам Каленкова, быстрый рост тарифов продолжается уже много лет. Так, за прошлый год тарифы на грузоперевозки выросли порядка 30-35 процентов. Такое положение вещей уже скоро может перерасти в кризис для украинских промышленников.

Ни одна промышленность – ни в развитых, ни в развивающихся странах такого роста не может выдержать. При том, что цены, в общем-то, оставались более-менее стабильными. В этом году "Укрзализныця" задекларировала поднятие (поднятие тарифов – Ред.) на 26 процентов. Пока она подняла официально тарифы на 14 процентов. Кроме того, подорожали сами вагоны, "Укрзализныця" была основным инициатором стоимости роста вагонов",
– заявил Каленков.

Кроме официального поднятия тарифов, "Укрзализныця" поднимает тарифы за счет скрытых мер, как это и происходит под эгидой нового договора предложенного монополистом грузовладельцам и возлагающим на них около 3 миллиардов гривен дополнительных затрат. Против договора выступил бизнес, европейские и американские ассоциации.

"Договор "О присоединении". Само название говорит о том, что это не совсем договор. Он абсолютно неравноправный. Это просто пример того, как "Укрзализныця", пользуясь своим монопольным положением, устанавливает те правила, которые выгодны ей. Против этого категорически выступила Американская торговая палата, Европейская бизнес-ассоциация, Федерация работодателей Украины", - сообщил Каленков.



Источник: https://censor.net.ua/n3145050
 
 
 Топ комментарии
 
Пусть не выдерживает. Значит они не умеют вести бизнес. Придут те, кто в Европе такие тарифы выдерживает.
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Отечественный бизнес может не выдержать очередного повышения тарифов УЗ, - Каленков



ну да, возители укрпшеницы на экспорт не выдержат -
себестоимость - 20$
на зарубеж продали по 200$,
земля бесплатная,
зарплата укррабочим??-вообще 0,
прибыль вся на кипре,
.....налоги- ноль, хр десятых

получили 10 кратный навар=1000%,

но нет, надо еще выгрызть парукопеек на транспорте.

и ахметкино железо то же самое.


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Федерация работодателей под руководством Фирташа ? Так эта тварь у УКРАИНЫ 3 миллиарда отсудил при шапкокраде и совесть его не мучает !
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Пусть не выдерживает. Значит они не умеют вести бизнес. Придут те, кто в Европе такие тарифы выдерживает.
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В ЄС тарифи в 5 разів більші ніж в Україні! В 2013 році в Україні тарифи УЗ були в 3,5 рази більшими якщо перерахувати на долари і всі платили і на все вистачало! Зараз долар піднявся в 3,5 рази, олігархи отримують в 10 разів більші прибутки, а грошей не вистачає! Потрібно міняти олігархів на нормальних бізнесменів!
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Федерация работодателей под руководством Фирташа ? Так эта тварь у УКРАИНЫ 3 миллиарда отсудил при шапкокраде и совесть его не мучает !
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Да ладно. Украинцы выдерживают постоянные повышения а бизнесс не выдержит? Да и не путайте олигархов с бизнесменами. Когда Косюк продаст свою яхту и до за пол миллиарда долларов а Ахметов начнет не скупать а продавать Обленерго и Електростанции тогда только я поверю что им тяжело.
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Отечественный бизнес может не выдержать очередного повышения тарифов УЗ, - Каленков



ну да, возители укрпшеницы на экспорт не выдержат -
себестоимость - 20$
на зарубеж продали по 200$,
земля бесплатная,
зарплата укррабочим??-вообще 0,
прибыль вся на кипре,
.....налоги- ноль, хр десятых

получили 10 кратный навар=1000%,

но нет, надо еще выгрызть парукопеек на транспорте.

и ахметкино железо то же самое.


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"Украинский бизнес не выдержит", на кого это рассчитано? на зебилов?
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Да кому тот бизнес нужен! Главное, чтобы у головы УЗ зп была 570 тысяч грн.! И не в квартал, и не в год, а ежемесячно.
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ух ты. уже переиминовали все эти ассоциации владельцев шпал под рельсами, владельцев железнодорожных стрелок на станция а "отечественный" бизнес.
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Не могу читать, слезы жалости к большому бизнесу застилают глаза.
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Бизнес не выдержит...
И куда он денется??? Пускай лошадьми перевозят, пускай *********** - выход всегда есть. А кстати как фамилия этих, которые "не выдержат"? Ахметов, Фирташ и прочие?
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ну и врёт этот каленков,как последняя.... по РЖД свою продукцию возили там в 2.5 раза дороже в Чехии тоже возят, там намного дороже .и до селе не разорились
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