 "Наша цель - в 2021 году ввести в Украине полноценное обязательное медицинское страхование", - Радуцкий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Мы считаем, что на сегодняшний день старая система фактически разрушена. Новую начали строить, но очень медленно, и не всегда в том направлении. Но то, что было, оно уже разрушено, и не предыдущим правительством, а многими правительствами. На сегодняшний день ни в коем случае не надо ничего останавливать, но надо исправлять некоторые ошибки и двигаться вперед", - убежден он.

Относительно реформирования первичного звена системы здравоохранения Радуцкий отметил, что институт семейных врачей - "это лишь одна из тысяч составляющих".

"Наша цель - в 2021 году ввести в Украине полноценное обязательное медицинское страхование", - подчеркнул он. Радуцкий также подтвердил, что президент Владимир Зеленский предлагал выдвинуть его кандидатуру на должность министра здравоохранения, но он отказался.

"Мне предлагалось (возглавить министерство здравоохранения. - Ред.), президент очень настойчиво предлагал, но я считаю, что больше пользы принесу именно в парламенте, потому что сегодня работа министерства без принятия нормальных законов невозможна", - добавил он.

Напомним, ранее глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял о том, что Радуцкий может войти в новый состав правительства в качестве министра здравоохранения.

30 июля президент Владимир Зеленский назначил Михаила Радуцкого внештатным советником.

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