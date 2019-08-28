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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:здравоохранение (250) медицина (1849) страхование (148) Радуцкий Михаил (11)

 "Наша цель - в 2021 году ввести в Украине полноценное обязательное медицинское страхование", - Радуцкий

Новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий заявил о намерении президентской команды ввести обязательное медицинское страхование в Украине в 2021 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Мы считаем, что на сегодняшний день старая система фактически разрушена. Новую начали строить, но очень медленно, и не всегда в том направлении. Но то, что было, оно уже разрушено, и не предыдущим правительством, а многими правительствами. На сегодняшний день ни в коем случае не надо ничего останавливать, но надо исправлять некоторые ошибки и двигаться вперед", - убежден он.

Относительно реформирования первичного звена системы здравоохранения Радуцкий отметил, что институт семейных врачей - "это лишь одна из тысяч составляющих".

"Наша цель - в 2021 году ввести в Украине полноценное обязательное медицинское страхование", - подчеркнул он. Радуцкий также подтвердил, что президент Владимир Зеленский предлагал выдвинуть его кандидатуру на должность министра здравоохранения, но он отказался.

"Мне предлагалось (возглавить министерство здравоохранения. - Ред.), президент очень настойчиво предлагал, но я считаю, что больше пользы принесу именно в парламенте, потому что сегодня работа министерства без принятия нормальных законов невозможна", - добавил он.

Напомним, ранее глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял о том, что Радуцкий может войти в новый состав правительства в качестве министра здравоохранения.

30 июля президент Владимир Зеленский назначил Михаила Радуцкого внештатным советником.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145045
 
 
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И это правильно. Брать пример хотя бы с Грузии.
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дуже сподіваюсь, що і вашого зєлєногнійного духу в Україні не буде вже скоро...Вологі мрії про 2021 р....
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Вопрос токо в одном А КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ! Слово ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ сильно напрягает! если типа должен платить работодатель это значит платить будет работник, просто работодатель из ЗП вычтет стоимость страховки!!
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А как же к примеру налоги на заработную плату? Часть платит работодатель, часть работник.
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это токо лохам лапшу вешают что часть платит работодатель!! все платит работник!! именно потому ЗП работникам и ставят минималку а остальное платят в конверте или еще как по черному, а если кто то заявляет что не хочу минималку то ему говорят нет проблем но все налоги за твой счет!!
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Пусть вычитает, со временем зарплаты все равно подтянутся к рыночному уровню. Главное чтобы страховка была полноценной, а не по-украински "Лоб помазать зеленкой - действует, а сделать операцию - уже не страховой случай, извините"
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Тупой вскукарек
Вот все разрушали - а мы сделаем
Вопрос для начала: кто будет платить за медицинскую страховку? Работодатель? Индивудуум? А пенсионерам как?
Этот шакал от медицины только перднул в воздух
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"Наша цель - в 2021 году ввести в Украине полноценное обязательное медицинское страхование"


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