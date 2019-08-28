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 С начала суток враг 4 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

С начала этих суток оккупанты осуществили 4 прицельных обстрела наших позиций.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

"С начала этих суток русско-окуппационные войска осуществили 4 прицельных обстрела наших позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" Объединенных сил. Три из них оккупанты начали почти одновременно после 05.30 утра, и вели в течение часа", - сообщил Гуцуляк.

Активные боевые действия велись в районе Новолуганского. С направления от с. Доломитное враг выпустил 30 мин калибра 120 мм. Обстрел сопровождался плотным огнем из вооружения БМП, ручных противотанковых, автоматических станковых и подствольных гранатометов, стрелкового оружия.

"В это же время наши защитники пгт. Зайцевое зафиксировали разрывы 6 вражеских мин 82-го калибра. Также из оккупированной части этого н.п. противник вел прицельный огонь с СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказал полковник Гуцуляк.

Под вражеским обстрелом в течение указанного времени также находились защитники Новотошковское. От поселка Голубовское оккупанты целились по нашим воинам из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме этого, с 08.50 в течение 20 минут противник вел обстрел защитников н.п. Южное. С направления от шахты Гагарина оккупированной Горловки противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

"Защитники Украины каждый раз вынужденно вели огонь в ответ на вражеские прицельные обстрелы, с целью предотвращения потерь личного состава. При этом подразделения Объединенных сил адекватно применяли исключительно дежурные огневые средства, неукоснительно соблюдая Минские соглашения. Сегодня боевых потерь среди Украинских героев в результате активных враждебных вооруженных провокаций нет.", - отметил Гуцуляк.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145043
 
 
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это еще "хлебное" перемирие стреляет или уже "учебное" ?
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Паникеры начинай- штабу ЗСУ верить нельзя, стрелять запретили в ответ .
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Вышинского пошлите, пусть он репортаж сделает.
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Всего лишь 3 раза нарушил выпустив всего лишь 30 мин калибром 120мм и 6 мин 82мм? Тоесть непрерывность часового обстрела артиллерией называется у нас 1 нарушение режима тишины? Интересно, если по Конча-Заспе выпустить 30 мин 120мм как об етом будут говорить наши гавно-власти?
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