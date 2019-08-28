 Филатов - жителям Днепра по поводу монокоалиции в Раде: "Вы выбрали, а теперь вы с них спрашивайте". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил в пятом выпуске авторской передачи "Спроси Филатова".
"Главное - за какие законопроекты будет голосовать монокоалиция. Когда есть консолидированное большинство, оно может принимать как законы необходимые, так и те, которые могут развернуть общественные процессы в обратном направлении", - сказал Филатов.
Мэр Днепра также напомнил, что существовала практика, когда перед принятием государственных бюджетов центральная власть пыталась "ограбить" территориальные общины, особенно город Днепр - как бюджетообразующий мегаполис.
Филатов отметил, что сейчас к нему "поступают сигналы" о попытке восстановить этот метод. Такая ситуация может стоить городу воплощения ряда важных проектов. В частности, речь идет о троллейбусе на жилмассив Победа-6.
"Вы (жители города Днепра. - Ред.) выбрали, а теперь вы с них спрашивайте", - добавил глава города.
Филатов подчеркнул, что не боится досрочных выборов в местные советы. В то же время, кроме денег, территориальные общины должны получить больше полномочий. Речь идет о полиции общественного порядка и экологическом контроле. Также, по мнению Филатова, количество местных депутатов должно сократиться, а сами они должны избираться от микротериториальних общин, не быть партийными и заниматься исключительно территориями.
Посмотреть полный выпуск программы "Спроси Филатова" можно здесь.
Просто всем давно известно, что в каждом детском садике и троллейбусе Днепра есть частичка Ведралексеевича.... Т.е ведролексеевич доил всех.
Борюсик, что там с мостом? Успеешь вернуть сп#жженое до срока а?
Вполне нормальньіе слова, - вьібрали - жрите.
у меня есть документ
Я вообче могу отсєда
Улететь в любой момент! (с)
Зебил потому и зебил что дольше одной мьісли-инстинкта мозг не работает
_______________________________________________________________________________________
Хоч він Філатов, але правий. Ця монокоаліція розверне все у протилежному напрямку, тобто до росії.
Наступного дня пані прийшла на роботу в шоковому стані.
- Щось трапилося?
- Наш сусід мав ресторан. Приходили данецькі відтискати його бізнес, він відмовився. Вночі його знайшли з арматуриною в голові.
- Пані, чи це не "переділ власності"?
Наверное или к тюрьме или к бегам готовится...
Братва Зе по ходу его в банду не взяла...