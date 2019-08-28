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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2786) Филатов (336) децентрализация (431)

 Филатов - жителям Днепра по поводу монокоалиции в Раде: "Вы выбрали, а теперь вы с них спрашивайте". ВИДЕО

У монобольшинства, которое образовалось в Верховной Раде после внеочередных выборов, есть все инструменты для завершения реформы децентрализации. В то же время местные выборы станут возможными только после того, как территориальные общины будут иметь не только деньги, но и более широкие полномочия, а также будет исправлен избирательный закон.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил в пятом выпуске авторской передачи "Спроси Филатова".

"Главное - за какие законопроекты будет голосовать монокоалиция. Когда есть консолидированное большинство, оно может принимать как законы необходимые, так и те, которые могут развернуть общественные процессы в обратном направлении", - сказал Филатов.

Мэр Днепра также напомнил, что существовала практика, когда перед принятием государственных бюджетов центральная власть пыталась "ограбить" территориальные общины, особенно город Днепр - как бюджетообразующий мегаполис.

Филатов отметил, что сейчас к нему "поступают сигналы" о попытке восстановить этот метод. Такая ситуация может стоить городу воплощения ряда важных проектов. В частности, речь идет о троллейбусе на жилмассив Победа-6.

"Вы (жители города Днепра. - Ред.) выбрали, а теперь вы с них спрашивайте", - добавил глава города.

Филатов подчеркнул, что не боится досрочных выборов в местные советы. В то же время, кроме денег, территориальные общины должны получить больше полномочий. Речь идет о полиции общественного порядка и экологическом контроле. Также, по мнению Филатова, количество местных депутатов должно сократиться, а сами они должны избираться от микротериториальних общин, не быть партийными и заниматься исключительно территориями.

Посмотреть полный выпуск программы "Спроси Филатова" можно здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филатов рассказал о методе достройки метро в Днепре

Источник: https://censor.net.ua/n3145041
 
 
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Охренело.....Так освободи кресло мэра....иди на вольные хлеба.
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Монописюарно, что там рассказывает обезжиренный жиробас Борюсик.
Просто всем давно известно, что в каждом детском садике и троллейбусе Днепра есть частичка Ведралексеевича.... Т.е ведролексеевич доил всех.
Борюсик, что там с мостом? Успеешь вернуть сп#жженое до срока а?
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Человек каламойского жалуется на ограничения воровства.Понять его можно. Но нужно ли ? ))
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И где ж тьі увидело "ограничения воровства"? Филатов - жителям Днепра по поводу монокоалиции в Раде: "Вы выбрали, а теперь вы с них спрашивайте" - Цензор.НЕТ 7952
Вполне нормальньіе слова, - вьібрали - жрите.
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Він Зебенятам не сказав головного - вибрали обгортку, а з обгортки не спитаєш, вона порожня. А сама цукерка нині на Цензорі БЄНЯфіс влаштувала.
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скоро ваще никто не признается что ходил на выборы и голосовал по-приколу)))))
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я (філатов) - фольклорньій елемент
у меня есть документ
Я вообче могу отсєда
Улететь в любой момент! (с)
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Прощай! Там в тайге пора ягель собирать, ехай на***!
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його єдина алтернатива в окупованому Дніпрі то віделкул
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Нашел к кому обращаться.
Зебил потому и зебил что дольше одной мьісли-инстинкта мозг не работает
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"Главное - за какие законопроекты будет голосовать монокоалиция. Когда есть консолидированное большинство, оно может принимать как законы необходимые, так и те, которые могут развернуть общественные процессы в обратном направлении", - сказал Филатов. Источник: https://censor.net.ua/n3145041
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Хоч він Філатов, але правий. Ця монокоаліція розверне все у протилежному напрямку, тобто до росії.
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Пам'ятаю як приїхав у відрядження до Дніпра(петровська) відразу після 1 туру виборів-2004. На об'єкті вирішував питання з немолодою пані, інженером, грамотною та вихованою. Зайшла мова про вибори. "Ми з чоловіком за яйцуковича, ми не хочемо нового переділу власности..." (її чоловік єврей, підприємець high-mid сегменту).
Наступного дня пані прийшла на роботу в шоковому стані.
- Щось трапилося?
- Наш сусід мав ресторан. Приходили данецькі відтискати його бізнес, він відмовився. Вночі його знайшли з арматуриною в голові.
- Пані, чи це не "переділ власності"?
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Про набіги Даунецких на Дніпрянських там цілі легенди ходять ...
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похудел сильно....
Наверное или к тюрьме или к бегам готовится...
Братва Зе по ходу его в банду не взяла...
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