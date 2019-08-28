EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  605  13
Все про:арест (9867) Богатырева (695) задержание (5481) прокуратура (3615)

 Прокуратура просит арестовать Богатыреву

Прокуратура Киева внесла в Печерский райсуд столицы ходатайство об аресте бывшего министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой. Накануне вечером ее задержали в аэропорту "Жуляны".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокуратурой города Киева в Печерский райсуд столицы внесено ходатайство относительно решения вопроса о применении в отношении экс-руководительницы Минздрава Украины, задержанной 27.08.2019 в аэропорту "Жуляны", ранее уже избранной меры пресечения в виде содержания стражей", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в мае 2015 года Печерский райсуд столицы избрал Богатыревой меру пресечения в виде содержания под стражей. Бывшую главу Минздрава подозревают в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах.

Читайте на Цензор.НЕТ: При прохождении пограничного контроля на Богатыреву сработала база данных, после этого ее передали Нацполиции, - пресс-секретарь ГПСУ Демченко

Согласно постановлению суда от мая 2015 года, в течение 48 часов после задержания Богатыреву должны доставить в суд для решения вопроса о применении избранной меры пресечения.

Теперь соответствующее ходатайство внесено прокурором в Печерский райсуд. Время заседания определится в ходе автоматического распределения дел в суде, добавили в прокуратуре.

Раиса Богатырева была задержана в аэропорту Жуляны в Киеве во вторник, 27 августа. Она вернулась в Украину после того, как суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Однако была задержана, так как из розыскной базы ее до сих пор не сняли.

Также на Цензор.НЕТ: Голосеевский райсуд обязал ГПУ закрыть дело против Богатыревой, прокуратура Киева обжалует решение

Источник: https://censor.net.ua/n3145040
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да неужели!? Судя по всем её соратникам ей только в Раду.
 показать весь комментарий
 
 
Так она и приехала что бы стать министром здравоохранения)))
 показать весь комментарий
 
Бодя из Сен-Тропе вернется, - порешает..
 показать весь комментарий
 
 
Как трудно все...Чего же еще нужно ? Преступник есть.Состав преступления. Еще и попросить надо ?
 показать весь комментарий
 
 
Странно. ее задержали без постановления об аресте? А так можно?
 показать весь комментарий
 
Раиса Богатырева была задержана в аэропорту Жуляны в Киеве во вторник, 27 августа. Она вернулась в Украину после того, как суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Однако была задержана, так как из розыскной базы ее до сих пор не сняли. Источник: https://censor.net.ua/n3145040

Портнов своих не бросает. А еще он друг Богдана
 показать весь комментарий
 
 
Ну шо зєліки, хто там про "бивших ригів" кричав? Тепер прилізли не якісь там ефемерні та перефарбовані, а справжні - наглі та цинічні, які грабували та гвалтували Україну до 2014 року. Цього ви хотіли?
 показать весь комментарий
 
Ну, бл........ дь, читай, Суд ОБЯЗАЛ Закрыть Против Нее Дело. Суды были созданы ПАРАШЕНКО. Вывод, ВЫ Х........ло.
 показать весь комментарий
 
Шапито очередное Юлик напоследок денежек хочет сбить
 показать весь комментарий
 
Еще один лакмус проверить адекватность зелов. Но после решения по Авакову не удевлюсь если тетенька место Супрун опять займет.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх