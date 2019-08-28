 Пока Ахметов копает и продает уголь, украинцам будут предлагать формулы для оправдания сверхприбылей, - Шалайский

Об этом на своей странице в сети Facebook написал главный редактор "Наших грошей" Алексей Шалайский, передает Цензор.НЕТ.
"Почему не существует формул "Зерно+", "Сало+" и "Компьютеры+"? Потому что, когда есть свободный рынок, то такие формулы - до задницы. Ты можешь разрешить Законом Украины продавать картофель и по 1000 грн за кг, но если она стоит 20, то и продашь ты ее за 20", - отмечает журналист.
Отсутствие же свободного рынка угля, подчеркивает он, является причиной высокой цены на него ради сверхприбыли единственного игрока.
"Ахметов сам себе уголь копает, сам себе продает и придумывает разные формулы, чтобы хоть как-то оправдать свою надмаржу. Какой бы дешевый уголь вы не привезли в Украину - продать его не удастся. Потому что ребятам нужен не дешевый уголь, а сверхприбыль от дорогого", - заключает Шалайский.
Все нормальные давно это знают
Зелебобику расскажите
Когда депутату Слуги Народа Дубинскому не понравился депутат Слуги Народа Давид Арахамия, то Дубинский сказал публично прямым текстом в своем блоге и в передаче Право на Владу:
Что Арахамия ОБМАНЫВАЕТ,
Что Арахамия Х*Й ЗНАЕТ ОТКУДА ВЗЯЛСЯ В ПАРТИИ,
Что Арахамия говорит, НИ В ЧЕМ НЕ РАЗБИРАЯСЬ И НЕ ПОНИМАЯ,
Что у него к Арахамии ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ.
Когда Арахамия предложил, что за депутатами СН будет следить "Большой Брат", Бужанский и Дубинский высмеяли Арахамию. А Бужанский отдельно сказал, что кое-кому (то есть Арахамии) наденут БУДКУ НА ГОЛОВУ, потому что депутаты авторитарных замашек Арахамии терпеть не будут (там очень смешно получилось, потому что Бужанский пугал совком, лол).
На это все Арахамия молчит.
То есть критика внутри партии Слуга Народа есть. Может депутат Слуги Народа встать и въ*бать сопартийца с размаху. Вот посчитали Дубинский и Бужанский, что ошибается Арахамия, и вжалили на 10 из 10.
Возможна критика, допустима, существует, есть такая практика. Причем самая жесткая. Х*й его знает в каком Ашане нашли этого Арахамию, не может он быть главой фракции, - говорит нам Дубинский. Наверное, честный и принципиальный человек, не может просто молчать.
Интересно, а почему, когда не прав Бужанский, мы внутренней критики не видим? Или когда Дубинский не прав и сексист, почему об этом никто не говорит? Вот именно так. Вышел бы Гурин или Разумков, или Янченко и сказали бы - е*ать, Бужанский - вата, 3,14дец, не может в такой прогрессивной партии, как наша, он быть. Или про сексизм Дубинского там - не место ему среди нас современных людей со своими пещерными устоями. Нет такого.
Наоборот, мы видим даже оправдания и рассуждения депутата Слуги Народа Мити Гурина про то, что вина - это иудео-христианский конструкт, лол, про проблемы общества и еще черти про что. И видим суетливые лайки депутата Слуги Народа Безгина мы под каментами депутата Мити Гурина. Нет вины, а значит, и не виноват никто.
Нету общей ответственности, а есть только персональная ответственность, говорит нам Митя Гурин. И потому Гурин отвечает за себя, Бужанский - за себя, Дубинский - за себя, говорит нам Митя Гурин. А вот Дубинский например, в отличие от Гурина, не говорит о персональной ответственности. Наоборот. Он говорит, что если Арахамия несет чушь, то это будет плохо влиять на всю фракцию, на то как фракция выглядит.
Не знаю, что и думать по этому поводу.
Выглядит как то, что в партии Слуга Народа есть трусы и приспособленцы, которые юлят, оправдывают(ся) или молчат. А есть люди, которые партией Слуга Народа владеют, и эти люди говорят, что хотят. В том числе и про других депутатов партии Слуга Народа.
раскулачить? низя, поднимется вой, убегут испугаются инвесторы
увеличить объем АЭС? хз, может быть
ну что потом два раза не бегать...