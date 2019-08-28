 Пока Ахметов копает и продает уголь, украинцам будут предлагать формулы для оправдания сверхприбылей, - Шалайский

Об этом на своей странице в сети Facebook написал главный редактор "Наших грошей" Алексей Шалайский, передает Цензор.НЕТ.

"Почему не существует формул "Зерно+", "Сало+" и "Компьютеры+"? Потому что, когда есть свободный рынок, то такие формулы - до задницы. Ты можешь разрешить Законом Украины продавать картофель и по 1000 грн за кг, но если она стоит 20, то и продашь ты ее за 20", - отмечает журналист.

Читайте также: Ахметов зарабатывает с недр земли Украины, а нас всех считает лохами, - Коломойский

Отсутствие же свободного рынка угля, подчеркивает он, является причиной высокой цены на него ради сверхприбыли единственного игрока.

"Ахметов сам себе уголь копает, сам себе продает и придумывает разные формулы, чтобы хоть как-то оправдать свою надмаржу. Какой бы дешевый уголь вы не привезли в Украину - продать его не удастся. Потому что ребятам нужен не дешевый уголь, а сверхприбыль от дорогого", - заключает Шалайский.