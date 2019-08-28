 В этом году в Бахмуте набрали только украиноязычные первые классы

Об этом местному "Свободному радио" рассказала начальник управления образования Марина Рубцова, информирует Цензор.НЕТ.

"Первые классы - все украиноязычные. Вторые - вопрос статистики, сейчас не назову точно", - сказала Рубцова.

В этом году за парты в Бахмуте сядут 750 первоклассников. Преподавать им будут по программе "Новая украинская школа", и исключительно на государственном языке. Однако для тех, кто желает изменить язык преподавания, такая процедура предусмотрена.

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"По решению педагогических советов и директоров можно изменить (язык обучения. - Ред). Они самостоятельны и имеют все полномочия для принятия таких решений. Если есть согласование с родительским комитетом, то они могут переходить", - добавила Марина Рубцова.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в соседнем Славянске Донецкой области в этом году первоклашек также будут принимать также только в украинские классы.