EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Общество
  836  16
Все про:украинский язык (709) школа (1887) Донецкая область (4340) Бахмут (Артемовск) (274)

 В этом году в Бахмуте набрали только украиноязычные первые классы

Во всех первых классах школ Бахмута обучение будут вести на украинском языке. Первых классов с русским языком обучения в городе не будет.

Об этом местному "Свободному радио" рассказала начальник управления образования Марина Рубцова, информирует Цензор.НЕТ.

"Первые классы - все украиноязычные. Вторые - вопрос статистики, сейчас не назову точно", - сказала Рубцова.

В этом году за парты в Бахмуте сядут 750 первоклассников. Преподавать им будут по программе "Новая украинская школа", и исключительно на государственном языке. Однако для тех, кто желает изменить язык преподавания, такая процедура предусмотрена.

Также на Цензор.НЕТ: В Австралии, Аргентине, Словакии есть украинские школы, а в России, где живет почти 7 млн украинцев, - нет, - Ельченко в Совбезе ООН. ВИДЕО

"По решению педагогических советов и директоров можно изменить (язык обучения. - Ред). Они самостоятельны и имеют все полномочия для принятия таких решений. Если есть согласование с родительским комитетом, то они могут переходить", - добавила Марина Рубцова.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в соседнем Славянске Донецкой области в этом году первоклашек также будут принимать также только в украинские классы.

Источник: https://censor.net.ua/n3145035
 
   
 Топ комментарии
 
Патамушта біндери поїли всіх рускаязичних младєнцев разом з рускаязичними снєгірямі.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У лаптеногих славянский мир свой, отдельный. Существующий только в их больном воображении.
 показать весь комментарий
 
Патамушта біндери поїли всіх рускаязичних младєнцев разом з рускаязичними снєгірямі.
 показать весь комментарий
 
 
оні могут піріхадіть по согласію радітєльскіх камітетаф, а біндєрьі могут возвратится...
 показать весь комментарий
 
10 лет непрерывного доминирования украинской культуры в информационной среде(ТВ, радио, СМИ, интернет, госслужба + фестивали, праздники, памятные даты + кинофильмы и мультфильмы) ..и через 10 лет и Донбасс, и Луганщина и Харьковщина и Днепр - везде будет доминировать украинское мировоззрение и украинский язык..
если Зеленая Шмаркля такого добьется, это будет круто!.. я начну его уважать! а пока, это малоросс обдолбанный..
 показать весь комментарий
 
 
Рано радуемся, судя по устремившимся тенденциям команды зелов ждать нам автономий вторых государственных и всяких иных кремлевских хотелок.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Однако для тех, кто желает изменить язык преподавания, такая процедура предусмотрена.Источник: https://censor.net.ua/n3145035

И какой тогда смысл. Надо заставлять.
 показать весь комментарий
 
такая процедура має бути платна!!!
нєфіг мовою окупанта за державний кошт вчити!!!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
это только иллюзии
 показать весь комментарий
 
дуже добре... якщо це дійсно воля батьків і дітей то буде невимушено і неважко!
 показать весь комментарий
 
До речі:
Я якщо рік тому у Донецьку на оголошеннях писали Поездки в Артемовск,
то тепер пишуть в Бахмут.
Навіть на окупованій території можна щось змінити якщо хотіти.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх