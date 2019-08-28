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 Прокуратура требует пожизненного заключения для матери, оставившей на 11 дней в закрытой комнате двух малышей, один из которых умер от голода

27 августа 2019 в Голосеевском районном суде Киева состоялись судебные прения в производстве по обвинению киевлянки, которая на 11 дней оставила без присмотра двух своих малышей в закрытой комнате, один из которых умер от голода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Действия злоумышленницы квалифицировано как умышленное убийство малолетнего ребенка (п.2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

"Во время дебатов прокурор поддержала весь объем приведенных в суде доказательств и попросила суд назначить обвиняемомой суровое наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Украины, в виде пожизненного лишения свободы", - сообщают в пресс-службе.

В свою очередь обвиняемая в ходе дебатов своей вины в содеянном не признала.

Заслушав стороны, суд удалился в совещательную комнату и назначил дату оглашения приговора на 29 августа 2019.

Напомним, жуткое преступление произошло в декабре 2016 года. 21-летняя жительница Киева на 11 дней оставила годовалого сына и 2-летнюю дочь без пищи и воды в закрытой квартире. Мальчик умер, а девочку удалось спасти.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145034
 
 
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да почему то "повстанцев" Димбассу и предателей на свободу с мороженным и цветами..не Эпоха судов Зедебилов....
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вальцманоид, ты везде успеваешь хрюкать со своими методичками. ))
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За что пожизненное? Под личное обязательство ее выпустите или под ночной домашний арест. Или для етого ей нужно было убить чужих детей и побольше и сказать что ее ждут дома?
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Хорошего адвоката ей нужно которые вытащили и не из таких передряг преступников убивавших десятки людей. Они знают как затянуть дело на десятилетия а потом освободить по закону Савченко
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Просто оставьте её саму на 11 дней без еды и воды...Других слов нет, нет понимания и оправдания содеянному, потому как это не укладывается в сознании.
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Ну конечно это же не сепаратисты, оккупанты, тут прокурорские покажут суровость и принципиальность . ..
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алкоголь... наркотики - вот вся причина и следствие

таких тыщи.
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