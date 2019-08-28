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 Политика Украины
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Все про:освобождение (310) Вышинский (139) Федоров Михаил (6)

 Глава СПЧ при Путине Федотов надеется на соответствующий ответ России на освобождение Вышинского в Киеве

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов надеется на соответствующий ответ со стороны России на освобождение журналиста Кирилла Вышинского киевским судом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

 "Я очень рад, что в судьбе Кирилла Вышинского произошел такой решительный поворот. Считаю, это очень хорошая новость для всех нормальных людей. Журналисту, который не совершил правонарушения, нечего делать в СИЗО", - сказал Федотов "Интерфаксу" (Interfax.ru) в среду. Он надеется, что "с нашей стороны будут соответствующие ответы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в Киеве освободил пропагандиста Вышинского из-под стражи

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.

19 июля Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября срок содержания под стражейКирилла Вышинского.

Источник: https://censor.net.ua/n3145032
 
 
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С немытыми кулуарно зелень порешала походу...
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Ага. В кремле раздался истерический смех. Ждите дальше лохи. ***** своих вытащил. Украина же своих кинула.
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Оказывается Вышинский не совершил правонарушения раз его выпустили из СИЗО. А Сенцов походу будет сидеть до конца жизни так как он преступник раз его не отпустили
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Во *** наглости нет предела....Освобождение? По рашистким раскладам ему ле 40 надо впаять....ну исходя из приговора Сенцову.
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не нужно равнять Украину с паРашей. Украина строит демократическое государство с верховенством Закона, в отличии от сраного Мордора
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смешно...особенно последние 5 лет....С карманными судами и Грановским и Филатовым смотрящими.
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Я так понимаю, что Вышинского обменяли на Бекирова... Вернее обменялись обменом их освобождением з под стажи...
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