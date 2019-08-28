 Муженко: главная ошибка Иловайска - то, что поверили Путину, обещавшему "зеленый коридор"

Об этом генерал армии Виктор Муженко, возглавлявший Генеральный штаб Вооруженных сил Украины с июля 2014 года по 21 мая 2019 года, заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас уже есть информация, что 23-24 числа российские подразделения окружали группировку в Иловайске. Кстати, это не только Иловайск, то же было и на Луганском направлении. Но 23-го числа еще не было никакой информации. У нас и у Президента стопроцентно не было информации", - сказал Муженко.

По словам экс-главы Генштаба, что происходит что-то необычное, стало ясно во второй половине дня 24 августа 2014 года, когда парад уже завершился. Тогда полковник Ромигайло доложил ему, что лично видел колонну, которая прошла мимо без опознавательных знаков и под флагами НВФ "ДНР".

Также на Цензор.НЕТ: Под Иловайском погибло 220 военных, 40 пропали без вести, 13 до сих пор в плену, - Генштаб озвучил уточненные цифры потерь 2014 года

"Как я уже говорил, один из вариантов был остаться в Иловайске. Другой вариант... выйти на север через Харцызск - подняться вверх для соединения с одним из подразделений 25-й бригады. Это тоже был вариант выхода из ситуации. Я считаю, что этот вариант был бы с минимальными потерями", - сказал Муженко.

Он рассказал, что еще один вариант был - выход на широком фронте в район Мариуполя на юг. Но было принято решение выхода по тем маршрутам, которые были согласованы с россиянами как маршруты выхода под соответствующие гарантии, под "зеленый коридор".

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Росія - вбивця наших синів": под посольством РФ в Киеве проходит акция с участием семей погибших под Иловайском воинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Муженко рассказал, что с инициативой "зеленого коридора" выступил президент России Владимир Путин. И потому "основная вина на россиянах, которые не выполнили договоренностей, отказавших в гарантиях и нарушивших все международные нормы. Это преступление Российской Федерации", подчеркнул генерал.

Что касается принятия решений нашим командованием, то была ошибка в том, что думали, что не будет расстрела, надеялись, что Россия эту гарантию не нарушит, добавил он.

Муженко подчеркнул, что определять в том, кто виноват в трагедии под Иловайском должны правоохранительные органы. Для этого у них есть материалы уголовного дела и соответствующих экспертиз.

Смотрите также: Лондонские исследователи обнародовали новые доказательства участия РФ в войне на Донбассе, - The Guardian. ВИДЕО