 Муженко: главная ошибка Иловайска - то, что поверили Путину, обещавшему "зеленый коридор"

Об этом генерал армии Виктор Муженко, возглавлявший Генеральный штаб Вооруженных сил Украины с июля 2014 года по 21 мая 2019 года, заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас уже есть информация, что 23-24 числа российские подразделения окружали группировку в Иловайске. Кстати, это не только Иловайск, то же было и на Луганском направлении. Но 23-го числа еще не было никакой информации. У нас и у Президента стопроцентно не было информации", - сказал Муженко.
По словам экс-главы Генштаба, что происходит что-то необычное, стало ясно во второй половине дня 24 августа 2014 года, когда парад уже завершился. Тогда полковник Ромигайло доложил ему, что лично видел колонну, которая прошла мимо без опознавательных знаков и под флагами НВФ "ДНР".
Также на Цензор.НЕТ: Под Иловайском погибло 220 военных, 40 пропали без вести, 13 до сих пор в плену, - Генштаб озвучил уточненные цифры потерь 2014 года
"Как я уже говорил, один из вариантов был остаться в Иловайске. Другой вариант... выйти на север через Харцызск - подняться вверх для соединения с одним из подразделений 25-й бригады. Это тоже был вариант выхода из ситуации. Я считаю, что этот вариант был бы с минимальными потерями", - сказал Муженко.
Он рассказал, что еще один вариант был - выход на широком фронте в район Мариуполя на юг. Но было принято решение выхода по тем маршрутам, которые были согласованы с россиянами как маршруты выхода под соответствующие гарантии, под "зеленый коридор".
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Росія - вбивця наших синів": под посольством РФ в Киеве проходит акция с участием семей погибших под Иловайском воинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Муженко рассказал, что с инициативой "зеленого коридора" выступил президент России Владимир Путин. И потому "основная вина на россиянах, которые не выполнили договоренностей, отказавших в гарантиях и нарушивших все международные нормы. Это преступление Российской Федерации", подчеркнул генерал.
Что касается принятия решений нашим командованием, то была ошибка в том, что думали, что не будет расстрела, надеялись, что Россия эту гарантию не нарушит, добавил он.
Муженко подчеркнул, что определять в том, кто виноват в трагедии под Иловайском должны правоохранительные органы. Для этого у них есть материалы уголовного дела и соответствующих экспертиз.
Смотрите также: Лондонские исследователи обнародовали новые доказательства участия РФ в войне на Донбассе, - The Guardian. ВИДЕО
«Если наказывать тех кто не вывел из Иловайска без потерь, то начинать нужно с тех кто завел туда.
https://site.ua/skitalec/8982/
После Крыма и ввода рашинских войск в лугандон нести -"поверили ......" это или диб-м или наивность и то и др - преступление в военное время!
ТупіБойові Вівці Бужанського !
ВПЄРЬОД !!!!!
конченный камандущий-конченный -
поставили придурка стрелять по врагам,
а придурок муженко повериллл врагам-Паверилл!!!
вот она укрармия-1-я в эвропе!!!
пабеждает за счет веры врагам, который стреляют!!
дебилы бл.
Источник: https://censor.net.ua/n3145031
Сдают уже Украину Путине по зекоридоре.
Вот это керували чуваки. Где противник - не знали, вова наообещал - они уши развесили.
Резюме: Мы не виноваты. Так получилось. Виноват противник.
https://rktracy.blogspot.com
Это было для нас неприемлемо, и было спланировано идти на прорыв, который должен был начаться в 3 часа ночи 29 августа. Он не начался. Потому что на более низком уровне было принято решение выходить под гарантии российской стороны. И уже утром шли переговоры с российскими переговорщиками, которые затягивали время. Видимо, для того, чтобы дать возможность своим подразделениям занять соответствующие опорные пункты, чтобы создать огневой мешок для встречи наших подразделений. В. Муженко
Кто теперь виноват?
«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Ни один из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не имел более $3080,. Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза.
Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/офшори
Вопрос "что делать" уже в прошлом. Будь ответственность в августе, не было бы Логвиново весной.
------------------------------------
Шедеврально- Пу звонил Му, чтоб "помочь", а начальник ГШ поверил начальнику оккупантов. .
Вообще - с кем собирался воевать? Боевиков ДНР наши штабисты насчитали всего 750 и легко вооруженных, против них со всей тяжелой техникой и артиллерией выдвинулись тысячи регулярной армии плюс 6 добробатов, не считая правосеков, не указанных ни в одной сводке. Так на кого готовились, коль скоро Изварино уже показало, что РФ не дает разбить боевиков и стреляет из пушек и градов возле своей границы? Если шли на легкую прогулку против местных ополченцев и казаков, то почему Изварино забыли? Если шли с учетом возможности применения РФ своей военной группировки, то на что рассчитывали со своими хилыми силенками и не готовыми серьезно воевать бойцами?
Складывается впечатление, что у высшего руководства и генерального союзника была стратегическая мечта втянуть РФ в серьезный бой на укр. территории, чтоб остались ясные следы российского участия в боевых действиях, а победа не требовалась.
муженко врет. Точно помню как за пару дней перед парадом шла репетиция, и в это же время новостной фон был об Илловайске и люди тогда возмущались зачем парад и почему эта техника еще в Киеве. Получается вся страна знала про Илловайск кроме муженко.