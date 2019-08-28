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Все про:Иловайск (373) Муженко (316)

 Муженко: главная ошибка Иловайска - то, что поверили Путину, обещавшему "зеленый коридор"

Во время подготовки и проведения парада ко Дню Независимости в 2014 году об окружении под Иловайском ничего не было известно. Первая информация о трагедии появилась во второй половине дня.

Об этом генерал армии Виктор Муженко, возглавлявший Генеральный штаб Вооруженных сил Украины с июля 2014 года по 21 мая 2019 года, заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас уже есть информация, что 23-24 числа российские подразделения окружали группировку в Иловайске. Кстати, это не только Иловайск, то же было и на Луганском направлении. Но 23-го числа еще не было никакой информации. У нас и у Президента стопроцентно не было информации", - сказал Муженко.

По словам экс-главы Генштаба, что происходит что-то необычное, стало ясно во второй половине дня 24 августа 2014 года, когда парад уже завершился. Тогда полковник Ромигайло доложил ему, что лично видел колонну, которая прошла мимо без опознавательных знаков и под флагами НВФ "ДНР".

Также на Цензор.НЕТ: Под Иловайском погибло 220 военных, 40 пропали без вести, 13 до сих пор в плену, - Генштаб озвучил уточненные цифры потерь 2014 года

"Как я уже говорил, один из вариантов был остаться в Иловайске. Другой вариант... выйти на север через Харцызск - подняться вверх для соединения с одним из подразделений 25-й бригады. Это тоже был вариант выхода из ситуации. Я считаю, что этот вариант был бы с минимальными потерями", - сказал Муженко.

Он рассказал, что еще один вариант был - выход на широком фронте в район Мариуполя на юг. Но было принято решение выхода по тем маршрутам, которые были согласованы с россиянами как маршруты выхода под соответствующие гарантии, под "зеленый коридор".

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Росія - вбивця наших синів": под посольством РФ в Киеве проходит акция с участием семей погибших под Иловайском воинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Муженко рассказал, что с инициативой "зеленого коридора" выступил президент России Владимир Путин. И потому "основная вина на россиянах, которые не выполнили договоренностей, отказавших в гарантиях и нарушивших все международные нормы. Это преступление Российской Федерации", подчеркнул генерал.

Что касается принятия решений нашим командованием, то была ошибка в том, что думали, что не будет расстрела, надеялись, что Россия эту гарантию не нарушит, добавил он.

Муженко подчеркнул, что определять в том, кто виноват в трагедии под Иловайском должны правоохранительные органы. Для этого у них есть материалы уголовного дела и соответствующих экспертиз.

Смотрите также: Лондонские исследователи обнародовали новые доказательства участия РФ в войне на Донбассе, - The Guardian. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3145031
 
 
 Топ комментарии
 
И кто же это сделал? Случайно не вы с Порошенком?
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это не ошибка, а сговор с пукиным, где поросенко подставил Патриотов под расстрельный коридор..
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Неправда, главная ошибка в том что вы долбо..бы или предатели. Можно было выходить 4-5 ю частями (поочереди) - а не одной колоной, это называется минимизация рисков.
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Ну тоді от Вам ще трохи предикатів:

«Если наказывать тех кто не вывел из Иловайска без потерь, то начинать нужно с тех кто завел туда.

https://site.ua/skitalec/8982/
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Донік - очінь, очінь сірйозний військовий афтарітєт-порохобот.
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Головна помилка була в тім що Генштабом ЗСУ була обрана неправильна тактика ведення бойових дій - блокування доріг великою кількістю блок-постів ВОПів/РОПів, розпорошення сил та засобів між сотнями блок-постів і як наслідок втрата маневреності, ініціативи, оточення та розгром! Муженко програв цю війну в першу чергу тактично! Муженко мав обмаль сил та засобів і мав концентрувати їх для ведення маневреної війни - потрібно було створювати великі укріплені батальйонні райони оборони на панівних висотах і з них робити постійні рейди та засідки великими силами для контролю навколишньої території та доріг, потрібно було самим шукати ворога і знищувати його, постійно пересуватись навколо укріпленого батальйонного району оборони! А ми обрали іншу тактику - стоятьнепровокувать, блокуючи дороги своїми тілами та трупами! Ця помилкова тактика малих опорних пунктів має відійти в минуле і має бути замінена на тактику ведення маневреної війни! Для цього потрібна велика кількість БПЛА розвідувальних та ударних, окремі війська БПЛА, бронетехніка MRAP яка має великий моторесур для постійних пересувань по території і яка не боїться мін та фугасів, а також засідок ворога! Артилерія має здійснювати рейди вздовж лінії фронту, щоб скоротити час реагування на бойову ситуацію з 40 хвилин до 5 хвилин! ЗСУ мають стати агресивними, самі шукати ворога та знищувати його, бути постійно в русі, не давати ворогу вести прицільні обстріли наших позицій! Позиції ЗСУ мають бути за межами зони ураження ворожої артилерії - 20км, а зона від позицій ЗСУ до кордону чи лінії зіткнення має контролюватись за допомоги БПЛА та мобільних груп на MRAP бронемашинах!
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И кто же это сделал? Случайно не вы с Порошенком?
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Всему миру уже понятно, что это Зеленский постоянно приставлял нож в горлу уважаемого Петра Алексеевича и принуждал его верить и верить пукину до победного конца.
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Це зробив прєзік підарашки *****, разом з русскім народом.
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прєзік підарашки *****, разом з русскім народом примушував Порошенка та Муженка повірити пукіну, який обіцяв "зелений коридор"? До речі, в "зеленому коридорі" можна Зеленскького звинуватити. Підказка - безкоштовно.
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А хто змушував тоді почати непідготовлену командуванням ЗСУ операцію в Іловайську?
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"Хтось змушував Головнокомандуючого та все командування ЗСУ щось зробити" - феєрично.
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На той час, Головнокомандуючий та все командування ЗСУ, ВЖЕ ЗВІЛЬНИЛИ БЛИЗЬКО 2/3 Донбасу від русскіх окупантів і їх дамбасскіх шісток.
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а чого вони такі були довірливі, що довірились путіну? це не ясно.
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это не ошибка, а сговор с пукиным, где поросенко подставил Патриотов под расстрельный коридор..
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Настолько неубедительно,что опровергать его слова показаниями непосредственных участников тех событий кажется бессмысленным.Хочется напомнить Грибоедова:"Послушай, ври, да знай же меру!"
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Если ты не изучал, как подло и безчестно москали ведут свои войны, то нахрен вообще подался в генералы?
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Несет какой то детский сад.....
После Крыма и ввода рашинских войск в лугандон нести -"поверили ......" это или диб-м или наивность и то и др - преступление в военное время!
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ТупіБойові Вівці Бужанського !
ВПЄРЬОД !!!!!
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Дело в другом. Вы думали жить по старому. Пряча грехи друг-друга. А тут дело во как обернулось )) Запад начал контролировать и новая власть пришла без скелетов в шкафу. Шантажа не получится. От этого ты и вспомнил эту тему,которую хотел бы похоронить с теми погибшими. Ты просто ссышь. Боишься расследования и наказания.
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Муженко рассказал, что с инициативой "зеленого коридора" выступил президент России Владимир Путин. И потому "основная вина на россиянах,


конченный камандущий-конченный -
поставили придурка стрелять по врагам,
а придурок муженко повериллл врагам-Паверилл!!!


вот она укрармия-1-я в эвропе!!!


пабеждает за счет веры врагам, который стреляют!!


дебилы бл.





Источник: https://censor.net.ua/n3145031
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Главная ошибка в том, что вы, твари, еще дышите.
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Хоть уже только одной ноздрёй, через раз и очень напряженно.
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Эту мерзость уже черви должны высрать. И ни никаких ноздрей.
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Споко, АНТИМАЙДАН ПРИШЕЛ.

Сдают уже Украину Путине по зекоридоре.
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"Сейчас уже есть информация, что 23-24 числа российские подразделения окружали группировку в Иловайске. Кстати, это не только Иловайск, то же было и на Луганском направлении. Но 23-го числа еще не было никакой информации. У нас и у Президента стопроцентно не было информации", - сказал Муженко.

Вот это керували чуваки. Где противник - не знали, вова наообещал - они уши развесили.
Резюме: Мы не виноваты. Так получилось. Виноват противник.
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Ну ведь реально же, они хорошие командиры. Просто очень доверчивые.
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Ну не думали они, ну не знали они, к параду готовились, крестились, да и вышиванки надо было примерять. Ну, кто мог подумать, что Путин такой. НУ, НЕ ВИНОВАТЫЕ ОНИ.
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Военный преступник мужеложенко в попытке оправдать свое преступление прикидывается дурачком-ботаном, который поверил уверениям хулигана, что тот отбирать денег не будет
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главная ошибка - "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди" (с)
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охи гнида эта мужеложенка. Это не ошибка это мыролюбное преступление за которое одно наказание - лютая смерт всем свиньям свиновальца. и его в том числе.
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Кто-то поверит, что живя в 2014 году, было невозможно отследить перемещение крупных колонн противника с тяжелой боевой техникой??? Такое впечатление, что этот соевый скот застыл в развитии в начале 19-го века, когда информацию об передвижении противника доставляли вестовые
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около 23 часов на меня вышел первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал Богдановский, и сказал, что условия меняются, выход возможен только при условии, что техника и вооружение остаются.


Это было для нас неприемлемо, и было спланировано идти на прорыв, который должен был начаться в 3 часа ночи 29 августа. Он не начался. Потому что на более низком уровне было принято решение выходить под гарантии российской стороны. И уже утром шли переговоры с российскими переговорщиками, которые затягивали время. Видимо, для того, чтобы дать возможность своим подразделениям занять соответствующие опорные пункты, чтобы создать огневой мешок для встречи наших подразделений. В. Муженко

Кто теперь виноват?
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Видимо, соевому мародеру было некогда отслеживать перемещения врага, ведь именно в это время свинорошен лихорадочно выводил бабло в оффшоры
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Про ОФШОРИ:
«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Ни один из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не имел более $3080,. Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза.

Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/офшори
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свиновальц- онжыдети? низабудим нипрастим - соевая хатынь?
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оно ради 3000 долларов эти счета открывало?
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"если из клетки с ****** услышишь "зелёный коридор" - не верь ушам своим!" (С)
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В нормальной стране военные преступники пораженко и мужеложенко должны были быть арестованы сразу после Иловайска, преданы суду военного трибунала и на третий день расстреляны перед строем. Только в Украине эти вонючие гниды до сих пор могут находится на свободе
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ти спочатку портнова з овощем і азіровим посади а потім гавкай на пороха, срань ригианальна
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В очередной раз настучали себе граблями по башке. Тоесть поверили ***** после того как он десятки раз нарушил свое слово и плевал на международные документы? И самое интересное что ***** опять продолжают верить. Он Вышинского отпустили и уши развесили верят что ***** поступит аналогично
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Зебобіки, Шуфрич за свободу слова відповідає? І да це не Іловайськ, це продаж вами дебілами України! Шановні ПОРОХОБОТИ, до речі Шуфрич ще не 3,14зжений, то не гаєм часу!!!)))
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да, как ни крути, а рассея-то выходит и не виновата совсем..., это все наши украинские отцы-командиры всему виной - и за котлы и за коридоры, только они в ответе..., а рассея-матушка она ж только за мир во всем мире и особенно в Украине...., да и путин что, слово дал - слово взял, одним словом диктатор, но хороший, мирный такой, не то что наши оголтелые, что Порошенко, что Муженко, им бы только воевать и все...
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тільки проплачені і ******** вірять путлєру і "жертви обману" парашенко і муженко...
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Все было ясно еще в середине 2014. ***** с Парашенком уничтожали активистов и добровольцев чтобы не мешали сдать Украину.
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Аж самому цікаво стало, хто з путіним про Іловайський коридор домовлявся, хто йому повірив?
Муженко: главная ошибка Иловайска - то, что поверили Путину, обещавшему "зеленый коридор" - Цензор.НЕТ 7411
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Це сікрєтна інформація - шикаладна військова таємниця називається.
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Прочитавби кілька книжок по історії (не московських) то не повіривби.
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Возникает закономерный вопрос. Кто поверил? На ком ответственность?
Вопрос "что делать" уже в прошлом. Будь ответственность в августе, не было бы Логвиново весной.
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є гарний привід віддячити кацапам. коли підуть на.уй з криму мостом однією колоною, пару "нептунів" випустить по мосту, але ж українці такі добролюбиві та незлопамятні... а я б захерачив пару штук по срусне, хоча й родичів там хватає, та ми все одно для них фашизтибандери, так що валити як їх хачі давлять )))
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Никто в мире, кроме бывшего главноторгующего и командования ВС Украины.
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Ошибка в том ,что не подняли штурмовики и не сделали коридор ! Барыги проклятые, вы же путлеру пообещали ,что не будете использовать авиацию! Какой коридор на нашей земле !
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Муженко рассказал, что с инициативой "зеленого коридора" выступил президент России Владимир Путин. Источник: https://censor.net.ua/n3145031
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Шедеврально- Пу звонил Му, чтоб "помочь", а начальник ГШ поверил начальнику оккупантов. .
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Це військовий злочин! Де ваше звернення до Гааги? Нема? Шо, також рильце в пушку? Саме з-за цього підправили цифри втрат! І це далеко не в останнє! А знаєте чому? Тому що Путін в Іловайську розстріляв близько ТИСЯЧІ добровольців патріотів, ЯКІ ПРОСТО СТАНОВИЛИ ЗАГРОЗУ ДЛЯ ПОРОШЕНКО! Їх реальних втрат ніколи ніхто не взнає. Це точно так само, як самі руські розстрілювали в Донецьку своїх же чеченців, тільки тому що це була загроза.
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Кто, как и в чем поверил Путину? Что гласит дипломатическая переписка? Нет ее, есть одни слова, что кто то как то договорился. С точки зрения здравого смысла, если уж введены войска и враг окружен, то какой дурак выпустит это войско с техникой и оружием без ясных гарантий, что армия противника не будет дальше воевать? Росс. сторона твердит, что давала добро на выход безоружных и это логично.
Вообще - с кем собирался воевать? Боевиков ДНР наши штабисты насчитали всего 750 и легко вооруженных, против них со всей тяжелой техникой и артиллерией выдвинулись тысячи регулярной армии плюс 6 добробатов, не считая правосеков, не указанных ни в одной сводке. Так на кого готовились, коль скоро Изварино уже показало, что РФ не дает разбить боевиков и стреляет из пушек и градов возле своей границы? Если шли на легкую прогулку против местных ополченцев и казаков, то почему Изварино забыли? Если шли с учетом возможности применения РФ своей военной группировки, то на что рассчитывали со своими хилыми силенками и не готовыми серьезно воевать бойцами?
Складывается впечатление, что у высшего руководства и генерального союзника была стратегическая мечта втянуть РФ в серьезный бой на укр. территории, чтоб остались ясные следы российского участия в боевых действиях, а победа не требовалась.
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Муженко, как и раньше, так и сейчас продолжает врать. Да, Путин обещал зеленый коридор, но с выходом без оружия. Если украинскому командованию такое условие не подходило , то надо было дать команду выхода из окружения с боями, причем большими силами в самом подходящем месте , а не драпать с надеждой что Путин- добрый дядя и не будет стрелять по типа братскому народу.
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г-н Мужено, вы с Порошенко были тогда совсем дураки?
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э нет. они тогда уже были реформистами и мыролюбцами. Дурь можно понять а вот мыролюбность нет.
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"Во время подготовки и проведения парада ко Дню Независимости в 2014 году об окружении под Иловайском ничего не было известно. Первая информация о трагедии появилась во второй половине дня."

муженко врет. Точно помню как за пару дней перед парадом шла репетиция, и в это же время новостной фон был об Илловайске и люди тогда возмущались зачем парад и почему эта техника еще в Киеве. Получается вся страна знала про Илловайск кроме муженко.
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