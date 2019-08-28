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Все про:Зеленский (2569) опрос (1733) социология (413) КМИС (77)

 71,5% украинцев ждут от Зеленского прекращения войны на Донбассе, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Украинцы хотят прекращения войны на Донбассе, повышения зарплат и пенсий, а также снижение тарифов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

"Первоочередными задачами для президента Владимира Зеленского и его команды граждане считают: прекращение огня на Донбассе - 71,5%, рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий) - 44%, снижение тарифов - 31%, наказание виновных в коррупции должностных лиц - 21,5%, уменьшение влияния олигархов на политику - 18%", - говорится в сообщении.

71,5% украинцев ждут от Зеленского прекращения войны на Донбассе, - опрос 01

За последние четыре года сегодня украинцы больше всего уверены в успехе реформ в Украине (70%, из них 26% уверены в успехе и еще 44% - в целом верят, хоть и имеют определенные сомнения). Совсем не верят в успех реформ сейчас 6% граждан (для сравнения: в июле 2015 года таких было 30%, в мае 2016 г. - 28%, в октябре 2017 г. - 40%).

В осуществлении необходимых реформ граждане все надежды возлагают на новоизбранного президента Зеленского (66%), новоизбранную Верховную раду (43%) и будущее правительство (35,5%). Все другие инстанции, на которые ранее возлагались надежды, существенно потеряли в своем значении - общественные организации, страны Запада, МВФ и Всемирный банк, ученые.

71,5% украинцев ждут от Зеленского прекращения войны на Донбассе, - опрос 02

Относительно предложений люстрации (увольнения) должностных лиц бывшей власти мнения граждан разделились: 31% уверены, что увольнять надо всех без исключения, еще 29,5% считают, что увольнять надо индивидуально - тех, кто был задействован в противоправной деятельности или просто не справляется с работой, а по мнению 16%, увольнять надо тогда, когда на эту должность есть лучшая кандидатура.

Предложение электронного голосования (по Интернету) поддерживает 38,5% граждан, не поддерживает - 43%, остальные не определились.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 54,5% жителей ОРДЛО считают Донбасс частью Украины, на подконтрольной территории таких 95%, - опрос ZOiS

Источник: https://censor.net.ua/n3145029
 
 
 Топ комментарии
 
Какой дремучий идиотизм... Как будто это зависит от Зеленского.
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Некорректно. Прекращения войны хотят, наверное, все 100%. Разница в методах, в цене, которую готовы заплатить. Надо было задать второй вопрос - каким путём?
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опять нам навязывают мир любой ценой - за мир ЛЮБОЙ ценой ,я лично против
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Це зборисько виловлених з вулиць людей.
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опять мыролюбцы из намордовии купили наших шестерок. опять блеяние - тамжынашилюди - адиннарот. Пора наверное выжигать эти центры общественного времени.
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71,5% украинцев ждут от Зеленского прекращения войны на Донбассе, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Кмис-

ну кмис ентот поиздерджался на курортах - нада зарабатывать-
разные графиики печатать.
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Багато хто з наших людей,хочуть лягти під московитів.
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Припинення вогню на данбасі ?
Це щоб наша армія припинила чи рашисти ?
Чому нема уточнення ?
Який урод складав ці опитування ?
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Ця статистика готує нарід до капітуляції.
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нє понял єсчьо ждут 71,5% украинцев ждут от Зеленского прекращения войны на Донбассе, - опрос - Цензор.НЕТ 4583 а пачєму толька 71,5 % а гдє патірялі 2.5 %
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За 100 дней количество долбо..ов на 2,5% уменьшилось. С такими темпами отрезвления через год можно будет проводить новые выборы.
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Мало кто ждёт объединения Украины и Евро/НАТО-интеграции от Зеленского - вот правильный заголовок. Так что ли?
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"Наживаются на крови!"
"Не хотят прекращать войну!"
"Мародеры!!!"
...
Зе-бильчики, я все правильно сказал про текущую Власть?

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Как велика в Украине доля тупого быдла. Это ставит крест на шансах страны развиваться..
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От этого клоуна уже никто ничего не ожидает. Даже самый примитивный примат умнее этого Зеклоуна.
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Эта лживая манипуляция !!! Я не хочу окончания конфликта,любой ценой !!!!!!!!! Лучше для нас его заморозить окружив колючей проволокой эту раковую опухоль !!! Мне не нужны эти отбросы свободно едущие к нам и гуляющие по улицам !!! Убийц на эшафот,организаторов-публично !!!
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Я против баранов,которые не понимают разницы между окончанием вторжения путлера и капитуляцией ему !
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У меня тоже подозрение, что это чудовищная манипуляция.
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*"Поки переноситься обмін. Поки немає указу про помилування, швидше за все, є якісь сили в офісі Володимира Зеленського, які хочуть зірвати обмін, обрушити його рейтинг", - зазначив він.*ну что троли ******** вы и ваши колеги порохоботы в его партии засланные козачки не исключено. хотят так же как и вы идиоты ставить ЗЕ палки в колёса. что бы у него всё сорвалось и не получилось... мрази. будет ему плохо . будет и стране! и будете вонять...мол видите ничего не получается... знаем вас тварей проплаченых....всё что он хорошего не сделал и не заявил на сегодня. вам всё измена...понты и черт знает что вы тут ещё пишите и на ПРЯМОМ канале обсасывают...(( с такими выродками далеко страна не пойдёт и войну не закончить...((
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не нервничай так, с вашим наркоманом все уже решено - будем валить. Расслабься и попытайся получать удовольствие.
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Він не нервує, а друкує інформацію, яку йому дали. Невже Ви думаєте, що він сам це написав?
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Ali Hasan*то скопировал только что с патриотов украины сайта... ..а ти ы тут как тут.. ладно...надоели... завтра РАДА ДОЛГОЖДАННАЯ .ПОСМОТРИМ. * один заявляет что президента ВАЛИТЬ будут. а другой тоесть ты! его поддерживаешь в убийстве угрозе президента.... ну и сайт.ну и антиукраинский ресурс.. пока...((
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Так это все логично порохоботы по методичке работают а не на интересы Украины
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Порохоботы 5 лет защищали Украину, а вы, суки продажные, ее просрали.
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да что вы говорите???? за 5 лет прошедших 5 или 6 складов с боеприпасами было взорвано в Украине. Защитнички
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Ты еще посчитай сколько танков и ББМ-ов уничтожено, и прочей техники. Мразь диванная.
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аякже, ще й по рассеянски пишут в камменты ибо надо панимать
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это зависит от куйла а не от зелЕной падали.какой же оболваненый народ
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Насправді більшість хоче зниження комунальних тарифів, а загибель українських воїнів більшість населення не цікавить.
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більшість бажає більше грошенят , насправді
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снижение тарифов - 31% - це опитані київляни ?
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поки Донбас не стане бандерівським нехай перевиховують його кацапи
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Ой, не киздите так явно))))) знают все что зестаду главное в жизни -жрать, жрать и жрать... правда, оказывается, не еду, а дерьмо
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Так вот почему сегодня одни высеры от Коломойши. Опять гонят дурочку и отвлекают от главного. Убедить всех что они готовы на мир любой ценгой т. е. попросту сдаться.
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подскажите пожалуйста (я может неправ или просто не знаю) где еще ( бывших сссровских - не пхать) в какой стране (странах) мира проводятся такие опросы на тему - чего вы хотите от Президента? ....мне действительно интересно!
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в общем процент зебилов стабилен
73 % в апреле
71 % сейчас
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кто-нибудь может объяснить этим 71%, что закончить войну можно мгновенно.
для этого они должны стать натуральными рабами и потерять все свое иммущество. кто-то пойдет на органы, кто-то в публичный дом. а кому-то повезет на кирпичном заводе в Дагестане. любая падаль с колорадкой и автоматом сможет их раздеть догола и измаваться сколько влезет перед тем как пристрелить. кто согласен на это - укр. паспорт с заявлением на выход из гражданства на стол и вот тут распишитесь. а потом - за поребрик. хошь в днрию, хошь в лугндонию, а хошь в крымляндию. компенсацю я бы сразу выдавал, как подъемные. все равно ЕСПЧ присудит. но главное - на хрен из страны!
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А я думав,що 71% мріяв,щоб зелепуха почав пенсії в Ізраїль сплачувати. 71,5% украинцев ждут от Зеленского прекращения войны на Донбассе, - опрос - Цензор.НЕТ 9212
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А 25% не дадут 71% дебиля помириться с Путиным!!! Т.к 25% имеет силу и решимость этого не допустить!!!!
Для нового власного Дебилья!!! Если Вы попробуете реализовать раскрученную ВАМИ!!! потребность плебеев помириться!!! За Вашу жизнь я и копейки не дам!!!
Думайте!!!
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У нас нечувана витримка: ми здатні витримувати виливи неймовірніших кретинів.(с)
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