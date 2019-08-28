 71,5% украинцев ждут от Зеленского прекращения войны на Донбассе, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

"Первоочередными задачами для президента Владимира Зеленского и его команды граждане считают: прекращение огня на Донбассе - 71,5%, рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий) - 44%, снижение тарифов - 31%, наказание виновных в коррупции должностных лиц - 21,5%, уменьшение влияния олигархов на политику - 18%", - говорится в сообщении.

За последние четыре года сегодня украинцы больше всего уверены в успехе реформ в Украине (70%, из них 26% уверены в успехе и еще 44% - в целом верят, хоть и имеют определенные сомнения). Совсем не верят в успех реформ сейчас 6% граждан (для сравнения: в июле 2015 года таких было 30%, в мае 2016 г. - 28%, в октябре 2017 г. - 40%).

В осуществлении необходимых реформ граждане все надежды возлагают на новоизбранного президента Зеленского (66%), новоизбранную Верховную раду (43%) и будущее правительство (35,5%). Все другие инстанции, на которые ранее возлагались надежды, существенно потеряли в своем значении - общественные организации, страны Запада, МВФ и Всемирный банк, ученые.

Относительно предложений люстрации (увольнения) должностных лиц бывшей власти мнения граждан разделились: 31% уверены, что увольнять надо всех без исключения, еще 29,5% считают, что увольнять надо индивидуально - тех, кто был задействован в противоправной деятельности или просто не справляется с работой, а по мнению 16%, увольнять надо тогда, когда на эту должность есть лучшая кандидатура.

Предложение электронного голосования (по Интернету) поддерживает 38,5% граждан, не поддерживает - 43%, остальные не определились.

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