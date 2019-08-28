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Все про:журналистика (2441) Нацполиция (9979) Найем Маси (63)

 Полиция ведет уже открытую войну против журналистики. На профессора Иванова завели дело из-за участия его сына в фейсбук-группе, - Маси Найем

Против профессора журналистики, доктора филологических наук и президента Академии украинской прессы Валерия Иванова открыли уголовное дело по ряду статей УК, включая вымогательство и угрозу убийством. Юрист Маси Найем убежден, что это не что иное, как травля из-за участия сына Иванова в фейсбук-группе, где было опубликовано расследование в отношении заместителя начальника главного следственного управления Нацполиции Евгения Шевцова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Маси Найем написал у себя в фейсбуке.

По его словам, у Иванова недавно прошли обыски дома, а на его счета и счета жены был наложен арест.

"Официальным обоснованием этих обысков стало досудебное расследование в уголовном деле по статьям уголовного кодекса, "очень характерным" для профессора журналистики: вымогательство, угроза убийством, незаконное лишение свободы или похищение человека...", - отмечает адвокат.

Он добавляет, что в рамках досудебного расследования по другому уголовному делу, которое раннее было заведено на сына Иванова, полиция также запросила у Академии украинской прессы информацию по сотням транзакций.

"Полученная информация уже через четыре часа после передачи была слита в СМИ с сомнительной репутацией. На этих же сайтах, пытаясь навредить репутации профессора, ежедневно публикуются материалы с недостоверной информацией о нем, а на некоторых мероприятиях с участием Валерия Феликсовича начали появляться проплаченные провокаторы", - сообщает Маси Найем.

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Причина всего этого, как отмечает адвокат, кроется в участии сына Иванова - Дениса в фейсбук-группе, в которой было опубликовано расследование в отношении заместителя начальника главного следственного управления полиции Евгения Шевцова, связанное с его доходами, с его женой и уголовным делом на компанию, которая причастна к их семье.

"У Дениса начались обыски по уголовному делу, которое вообще было закрыто. После обысков пошли угрозы и он с женой и двумя малолетними детьми были вынуждены покинуть страну", - пишет Маси Найем, добавляя, что после отъезда Дениса начались обыски в доме у его отца.

Полиция ведет уже открытую войну против журналистики. На профессора Иванова завели дело из-за участия его сына в фейсбук-группе, - Маси Найем 01
Полиция ведет уже открытую войну против журналистики. На профессора Иванова завели дело из-за участия его сына в фейсбук-группе, - Маси Найем 02
Полиция ведет уже открытую войну против журналистики. На профессора Иванова завели дело из-за участия его сына в фейсбук-группе, - Маси Найем 03

Источник: https://censor.net.ua/n3145028
 
 
 Топ комментарии
 
мася - вы сделали это вместе. ничего. придет шуфрич начальником над вами блядями -не так еще запоешь
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Ну, Наєм 5 років працював для того, щоб це традилося. працював уперто і наполегливо.
Ну, що, голомозий, результат тобі сподіваюся подобається?
Порох вам був "нєдостаточно отлічний"? Хотєлось нє поймі чєво, толі большой і чістой любві, толі рєволюціі, толі севрюжини с хрєном...
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Все, як у 30-і. Оголошують всіх ворогами ЗЄнарода
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Все, як у 30-і. Оголошують всіх ворогами ЗЄнарода
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Нічо, Міністр Свободи слова, Н. Шуфрічь, разбєрьотся.
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ця Мася весь час поливала брудом Порошенка, а тепер он воно як
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Вот именно... Порошенку было "насрать" на "гавкотню" Ивановых, Найемов, Соболевых и Лещенок - он делом занимался...А "блазенята", понимая, что у них "не вытнцовывается", и они "обсираются", начинают недовольным "рты затыкать"... И "найемы" "абижаться начинают...
Можно сказать этим, "абидевшимся", только одно: "ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО ВМЕСТЕ!!!"
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Скоро все заЗЕленіє, як нирки на деревах - не буде ані корупції, ані інших проблем
(принаймні не буде тих, хто хоч пошепки півслова скаже, що насправді не ЗЕленіє)
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А при Порошенко мвд руководил не Аваков, и пилиция левые дела ни разу не заводила, да порохоботик?
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мася - вы сделали это вместе. ничего. придет шуфрич начальником над вами ******* -не так еще запоешь
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Ну, Наєм 5 років працював для того, щоб це традилося. працював уперто і наполегливо.
Ну, що, голомозий, результат тобі сподіваюся подобається?
Порох вам був "нєдостаточно отлічний"? Хотєлось нє поймі чєво, толі большой і чістой любві, толі рєволюціі, толі севрюжини с хрєном...
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ЗЕрабочие и ЗЕкрестьяне поддерживают товарища ЗЕсралина в борьбе в врагами ЗЕнарода. Да здравствует товарищь ЗЕсралин!!
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Рюкзаков строит по приказу зе тоталитарное государство
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А разве эта Мася не этого хотела 5 лет?
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Все вопросы к Шуфричу он начальник будущий со свободы слова
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Патриоты кто там рассказывал шо на Расейке садят за пост в Интернете, при этом приговаривая какие же коцабы рабы - холопы, и как царь лупит их сапогом в рыло. Эуу ЗЕбилолохторат 73% ...Барский сапог готов, рылятники приготовили ЗЕхолопы??
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Зе выходи из погреба схрона не слышно и не видно твоим спикером стал Коломойский сегодня озвучил всю программу по которой Вы будете рулить надо быть президентом а не тенью твой рейтинг очень скоро превратиться в тыкву
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А им всё равно какой у них рейтинг. Аваков расстреляет любой протест.
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Мася!
На профессора Иванова завели дело за незаконное обогащение! Полиция ведет уже открытую войну против журналистики. На профессора Иванова завели дело из-за участия его сына в фейсбук-группе, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 8386
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После открытия дела по ролику "Зе с грузовиком" - ничему не удивляюсь.
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скоро журналисты будут вспоминать порошенко с его "Дорогенькой" как Золотой Век свободы слова и демократии.. Полиция ведет уже открытую войну против журналистики. На профессора Иванова завели дело из-за участия его сына в фейсбук-группе, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 2151
Уже притихли журналисты... - и коррупция исчезла и свинарчуки всякие....
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Нічого ці медіашлюхи не будуть згадувати.
Їм все одно, шо у жопу страусам Януковича заглядати, що лити лайно на Порошенка.
Бізнес.
Вони ще будуть вибачатися перед Максом Бужанським.
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Ну так чего ещё ждать-то... Одним из первых, после ухода Пороха, в страну вернулся януковский решала Портнов.
Развели вас, зелебобиков, как лохов. Собственно, вы и есть лохи.
Запасайтесь вазелином, зелекозлики. Беня вас любить будет, как и раньше любил.
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Ха! В хаосе мыслей желаешь всем своего настоящего? Небось у тебя запас вазелина огромный и всегда пополняемый. Аварийный запас какой? Литр?
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Гадаєш тобі літри вистачить? У Бєні на тебе інші види.
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маси наем иди в жопу вместе с лещенко- лелик и болик
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Это пухлый мальчик со взором горящим, сын Дениска, он в розыске.... У него арестовали Porsche и Land Rover. Дениска - хороший! Так Мася сказала!
Дениска набизнесил на две статьи: вымогательство в особо крупном размере (ч.4 ст.189 УК Украины) и создании преступной группы (ч.1 ст.225 УК Украины)
Потом копнули под папу..... а там...... поле не паханное! Папу будут пристраивать паровозом.
У папы и сынка транзакций нашли с переводами в евро и баксах на шестизначне цифры. Семья Ивановых негодует! Как Вы думаете где сейчас Дениска с фамилией Иванов? В Израиле. Он ея гражаднин!))) Свободу Дениске!!! Да Мася?

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Забыл добавить, бабло Дениска тырил с Укрзалізниці приблизительно 2 300 000 долларов...... Хороший мальчик! Полиция ведет уже открытую войну против журналистики. На профессора Иванова завели дело из-за участия его сына в фейсбук-группе, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 8072
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хто з УЗ був "в доле" ?
хлопчик з вилиці сам такі справи не вирішує,
вирішують дяді у кабінетах і кабмінах
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Странно, Значит Порошенко был не так уж плох? Да найемы?
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Зараз ці найєми почнуть мантри: «Ах, я така затуркана, така затуркана !»

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Порядочный человек никогда не будет поддерживать соевую мразь. Порохосос = вор
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Журнашлюхам поделом.
Лизали задницу авакову и его нацженам - получите!
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званітє баканаву шо ета за черт наєм шо оно хочєт
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"Ооо! Итить твою мать,профессор! Иди сюда,выпей с нами!" (с)
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вНаем много пи*дел какой Порох злобный диктатор и деспот.
Ну вот и допи*делся.
Теперь этот пи*дежь таки станет реальностью.
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Бутусов, давай ще хоч трішки про Коломойського, бо пєтюшки знову всі теми гімном закидали!
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Евгений Шевцов и его подельница-жена (ватная сепаратистка). Его жена фактически спонсор русских террористов на Донбассе.
Поліція веде вже відкриту війну проти журналістики. На професора Іванова завели справу через участь його сина у фейсбук-групі, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 6670
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И вот этот сепар-тихушник, гандон - Шевцов, после опубликования журналистских расследований по нему, используя свое служебное положение, связи фактически ведет войну с журналистами и Украинскими сайтами, добиваясь их закрытия.
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Вот статья на сайте ОРД, где все предельно четко расписано, кто такой этот петух Шевцов и как его телка, ватная сепарша обналичивает бабло в лнр и днр от лотерей и интернет-казино.
https://ord-ua.com/2019/08/26/eksperiment-nad-obshestvom-kak-shevcov-i-degrik-zatykayut-rot-neugodnym/
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