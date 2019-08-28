 Полиция ведет уже открытую войну против журналистики. На профессора Иванова завели дело из-за участия его сына в фейсбук-группе, - Маси Найем

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Маси Найем написал у себя в фейсбуке.
По его словам, у Иванова недавно прошли обыски дома, а на его счета и счета жены был наложен арест.
"Официальным обоснованием этих обысков стало досудебное расследование в уголовном деле по статьям уголовного кодекса, "очень характерным" для профессора журналистики: вымогательство, угроза убийством, незаконное лишение свободы или похищение человека...", - отмечает адвокат.
Он добавляет, что в рамках досудебного расследования по другому уголовному делу, которое раннее было заведено на сына Иванова, полиция также запросила у Академии украинской прессы информацию по сотням транзакций.
"Полученная информация уже через четыре часа после передачи была слита в СМИ с сомнительной репутацией. На этих же сайтах, пытаясь навредить репутации профессора, ежедневно публикуются материалы с недостоверной информацией о нем, а на некоторых мероприятиях с участием Валерия Феликсовича начали появляться проплаченные провокаторы", - сообщает Маси Найем.
Причина всего этого, как отмечает адвокат, кроется в участии сына Иванова - Дениса в фейсбук-группе, в которой было опубликовано расследование в отношении заместителя начальника главного следственного управления полиции Евгения Шевцова, связанное с его доходами, с его женой и уголовным делом на компанию, которая причастна к их семье.
"У Дениса начались обыски по уголовному делу, которое вообще было закрыто. После обысков пошли угрозы и он с женой и двумя малолетними детьми были вынуждены покинуть страну", - пишет Маси Найем, добавляя, что после отъезда Дениса начались обыски в доме у его отца.
Можно сказать этим, "абидевшимся", только одно: "ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО ВМЕСТЕ!!!"
(принаймні не буде тих, хто хоч пошепки півслова скаже, що насправді не ЗЕленіє)
Ну, що, голомозий, результат тобі сподіваюся подобається?
Порох вам був "нєдостаточно отлічний"? Хотєлось нє поймі чєво, толі большой і чістой любві, толі рєволюціі, толі севрюжини с хрєном...
На профессора Иванова завели дело за незаконное обогащение!
https://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/details/?id=3019088603048556
Уже притихли журналисты... - и коррупция исчезла и свинарчуки всякие....
Їм все одно, шо у жопу страусам Януковича заглядати, що лити лайно на Порошенка.
Бізнес.
Вони ще будуть вибачатися перед Максом Бужанським.
Развели вас, зелебобиков, как лохов. Собственно, вы и есть лохи.
Запасайтесь вазелином, зелекозлики. Беня вас любить будет, как и раньше любил.
Дениска набизнесил на две статьи: вымогательство в особо крупном размере (ч.4 ст.189 УК Украины) и создании преступной группы (ч.1 ст.225 УК Украины)
Потом копнули под папу..... а там...... поле не паханное! Папу будут пристраивать паровозом.
У папы и сынка транзакций нашли с переводами в евро и баксах на шестизначне цифры. Семья Ивановых негодует! Как Вы думаете где сейчас Дениска с фамилией Иванов? В Израиле. Он ея гражаднин!))) Свободу Дениске!!! Да Мася?
хлопчик з вилиці сам такі справи не вирішує,
вирішують дяді у кабінетах і кабмінах
Лизали задницу авакову и его нацженам - получите!
Ну вот и допи*делся.
Теперь этот пи*дежь таки станет реальностью.
https://ord-ua.com/2019/08/26/eksperiment-nad-obshestvom-kak-shevcov-i-degrik-zatykayut-rot-neugodnym/