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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1127) Россия (73713) Донбасс (19239) минские соглашения (2620)

 Мы можем предложить РФ снять часть санкций в обмен на Донбасс, а в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму, - Коломойский

На данный момент возник благоприятный момент, чтобы заставить Путина выполнить Минские соглашения в новом формате.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Игорь Коломойский.

"Российская Федерация при всей моей нелюбви к ней и к порядкам, которые там творятся, к режиму, она все-таки член ООН, член Совета безопасности, вернулась в ПАСЕ. Т.е. они как-то стараются соблюдать лицо, свой внешний облик, играть иногда по каким-то правилам. Но если Россия пытается быть цивилизованней, надо ей в этом помогать, найти, ради наших пленных, такие правила, которым Россия будет вынуждена следовать", - отметил он.

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"Есть два вида санкций. Вначале санкции были введены за Крым, а потом после 17-го июля, когда они сбили "Боинг", были введены санкции по Донбассу. И россияне от них реально страдают. Поэтому я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция. Надо возвращать Донбасс сейчас. Ну, а потом пройдет несколько лет, Россия неустойчива, там всегда возможна внезапная смена власти, и мы возьмем свое, если подготовимся. Если мы отработаем механизм уступок – наша земля в обмен на санкции, значит это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму", - отметил Коломойский.

"Но не отказываясь ни в коей мере от нашего суверенитета над Крымом, и даже усиливая нашу работу в этом направлении. Но если мы реалисты, если мы хотим продвижения к миру и освобождению нашей земли, то надо начать с отработки плана мирного освобождения, чтобы при нашей жизни у нас вернулся хотя бы Донбасс. Да, надо отделить вопрос Крыма и вопрос Донбасса, как это ни печально звучит", - акцентировал он.

По словам Коломойского, санкции с РФ могут быть сняты при трех условия: "когда на Донбассе наступил мир – это раз, когда Россия выведет свои войска – это два, когда мы восстановим контроль Украины над государственной границей – это три".

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"Теперь возник благоприятный момент, чтобы заставить Путина выполнить Минские соглашения в новом формате. Сегодня совпали вектора, можно воспользоваться этой ситуацией и предложить им: убираем требования об изменениях в Конституцию, оставим особый статус, не будем его раз в году продлевать, сделаем его на 5 лет, переходный период и проведем там выборы", - добавил он.

"Первое – прекращение огня, обмен пленных – большей части, и обязательно тех, кто уже давно сидит с 14-15-го годов. Второе: проведения выборов по украинскому законодательству под контролем украинской власти. Третье: на следующий день после проведения выборов начинается процесс передачи контроля над границей. Т.е. буквально так: выводятся российские войска и передается контроль над границей полностью украинским войскам. Сейчас есть пункт, что контроль над границей передается после изменений в Конституции, то есть никогда. Ни при Порошенко этого бы не было, ни при Зеленском этого не будет, ни при ком другом, потому что невозможно проголосовать, найти 300 голосов за изменения в Конституции, федерализацию, конституцию отдельных республик, за прочий бред. Потому что если это сделать, то Украинская держава перестанет существовать. Поэтому, в-четвертых, заменить в Минском соглашении обязательства по внесению изменений в Конституцию на 5- летний закон об особом статусе Донбасса", - рассказал Коломойский о своем видении выполнения Минских соглашений.

"Провели выборы, на следующий день началась передача контроля над границей, а через 30 дней она закончилась. За 2 месяца до выборов можно принять закон об особом статусе и сказать, что он действует 5 лет, переходной период реинтеграции, потому что многие вещи, которые написаны в особом статусе, они уже в остальной Украине уже существуют де-факто и де-юре. То, что мы называем децентрализацией. Ну так хрен с ними, пусть они проведут свои сраные выборы - ведь мы там в них будем участвовать по украинским законам, доступ будет у наших СМИ. Например, "Слуга народа" наверняка может участвовать, посмотрим, кто популярней окажется на Донбассе – Путин или Зеленский? "Голос" с Вакарчуком пойдет, Тимошенко, "Оппозиционный блок-За життя". Нам не надо бояться выборов", - добавил он.

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"Россияне должны уйти и забрать всех преступников с собой. В Минских соглашениях прописана амнистия, это надо выполнять. Но те, кто воевал и помогал оккупантам, у кого руки по локоть в крови, которые мародерили, пытали пленных, насиловали женщин - им надо свалить, для них пощады не будет, амнистия на них не распространяется. Россия должна весь этот мотлох забрать себе, если нет – пусть используют время и по-тихому от них избавляются, также как они убрали Захарченко, Беднова, Мозгового и остальных. Вот Плотницкий – умный человек, все понял, и уехал тихонько сам. А Захарченко "бакланил", не уехал, вот его и списали.

Полный текст интервью с Игорем Коломойским "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год" читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3145027
 
 
 Топ комментарии
 
Бутусов решил устроить неделю пиара для Бени ? Сначала большое интервью Коломойского в топе, а затем каждый день через статью абзацы из этого интервью в виде отдельных статей. Давно такого облизывания на Цензоре не было.
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Мы ничего не можем предлагать кацапстану. Кацапстан кинет, ведь это же гопники. Мы можем только стать сильным государством, а тогда уже разговаривать с позиции силы. Других вариантов просто нет.
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Не к добру беня появился. Слишком много его. Неужели все ради авакова?
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хозяина страны не может быть много! привыкайте ...
или вы решили, что про Голобородька он вам крутил кино от любви к искусству?
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Не только ради Рюкзаковича. Х*йло топает ногами. Беня вернулся, свою марионетку на трон усадил, а воз и ныне там: санкции против Рашки никто не снимает, и с G7 как-то некрасиво получается... Беня - это всего лишь лёгкая фигура, которая должна форсировать известные события.
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Пренебрежительным «И тут Остапа понесло» принято комментировать чей-то абсолютно и очевидно неправдоподобный рассказ
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Бутусов решил устроить неделю пиара для Бени ? Сначала большое интервью Коломойского в топе, а затем каждый день через статью абзацы из этого интервью в виде отдельных статей. Давно такого облизывания на Цензоре не было.
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Ну почему пиара? У вас же есть мозги - читайте, анализируйте, делайте выводы.
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Які мозгі? Як би вони були, то не обрали б в президенти ляльку на мотузочках.
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Попередній був не кращий, вже як на те пішло. Президенти приходять і йдуть, а Україна залишається.
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Видимо, от сладкого уже с души вернет. Ветер перемен, понимаете ли
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Зате у Цензора тепер матеріалу для подачі валом. Вистачить на тиждень.
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никаких полумер, Крым - значит, забыть? и что за снятие санкций? вода для оккупированного Крыма?
коломойский много на себя берет..
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Правильно Беня, надо их об.......... ть. Надо много пообещать, а потом на........ кинуть. Вот это подход, Бени нечего терять в России, как НЕКОТОРЫМ.
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Мы ничего не можем предлагать кацапстану. Кацапстан кинет, ведь это же гопники. Мы можем только стать сильным государством, а тогда уже разговаривать с позиции силы. Других вариантов просто нет.
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Зачем заслуги Запада прикорманиваешь ? И не тебе снимать,если ты их не вводил. И кацапы об этом и без тебя знают.Да не чешутся. К чему тупая болтовня ? Зная тебя,ты только выменять шото можешь. Для своей пользы.
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Оооо, Европа их снимет с радостью. Они тут ждут и не дождутся повода.
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Один Бєня побачив "окно возмлжностєй". Одне з двох: або всі сліпі, а Бєня - зрячий, або Бєня - Пйотр Пєрвий, а всі решта - зебіли, ой, вибачте, кацапи.
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уже подташнивает... слишком много бенефиКции ))))
так до вечера и Днепр-город сдадим...в следующее окно возможностей
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Если снимут санкции за дамбас то Рашке больше ничего и не нужно. Санкций за крым практически нету. Да и про крым тогду уже никто и не будет вспоминать. Да и нах. нам тот дамбас на таких условиях? У нас что диарея, что нужно срочно возвращать разрушенный и разграбленный дамбас да еще на таких условиях? Дамбас сегодня ето большой мешок с дерьмом, на которого нужно десятки миллиарды долларов из бюджета выделить для восстановления и возобновления поставок газа и пенсий. К тому же там сейчас сотни тысяч боевиков-инвалидов, которых конечно же повесят на наши с вами плечи и на нашу медицину.
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Так Ссаныч уже анонсировал миллиарды на восстановление Бамбаса. Сказал что все олигархи будут участвовать. Коломойский даже обязался покрасить ларек, или два.
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ну харьков тоже пропадет теперь точно
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было бы в Украине национальное правительство и президент (как в Израиле) то сидел бы сейчас Беня в тюрьме за свои преступления...
А сейчас этот преступник дает советы по капитуляции украинскому народу....
Пипец...
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Был бы в Украине единый народ было бы в Украине все. А так в Украине жывут только порохосрань и зебилы которые воюют друг с другом, смотрят чтобы сосед не ездил на дешовой евробляхе и восхваляют своего хозяина и режим олигархов
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Что-то много Бени сегодня. Наверное, Зелепут, наученый американцами, решил бениного кандидата прокатить.. Завтра будет интересно.
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А де ж подівся "галабародька" зі своїми роликами??? Що, зєзасранці, вітайте тепер справжнього "короля сцирка"-Бєню!!! Зєлєногній вже відпрацювас свої срібники,- ось вам справжній , обраний вами, хазяїн...Смєрди, вітайте свого сцаря!!!
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Парламентські через рік, каже беня. Бажано одразу після президентських.
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усі пропозиції бєні в перекладі на звичайну мову означають: здатися агресору, прийняти його план по "інтеграції" ************** у складі України, що призведе до повномаштабної громадянської війни та втрати країни.
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дать право голоса лугандонцам - то это тотальный ппц для Украины,окончательный и бесповоротный..
у самих идиотов большинство,а с абизянами будет просто Бантустан..
короче,хай тот данбаз еще лет 15-20 понаслаждается "свабодай"
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на Цензорі що сьогодні?... Мы можем предложить РФ снять часть санкций в обмен на Донбасс, а в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму, - Коломойский - Цензор.НЕТ 5567 день народження Коломойського відмічають?
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Пройшло 100 днів великого ніКуя блазня. 100 днів ніхКуя, окрім поступових зливів інтересів країни
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Это можно было бы рассматривать как вариант, если бы ОРДЛО вернули без всяких условий, вывели свои войска, отпускников, рубли, паспорта, если захотели то и всех предателей забрали с собой, потому что амнистии не будет, передали границу под контроль Украины вернули всех наших пленных, заложников. В общем вернули на состояние 2013 года. И обсудили возможные компенсации за нанесенный ущерб, вывезенное оборудование и т. д.. Тогда можно было бы говорить о снятии части санкций за Донбасс. При этом крымские санкции оставить в силе.Всяческие "предложения" о пуске туда жд сообщения, подача воды , эл. энергии и прочего пресекать сразу же. ( она так и остается оккупированной и временно отрезанной частью Украины) На таких условиях можно было бы вести разговор. Все остальное это скрытая капитуляция, и реальная угроза украинской государственности.
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этот обсос с пейсами реально не в курсе, что выполнение минска и подразумевает снятие санкций по донбасу? раха сидит в Венесуэле, в африке итд, за тысячи км а тут Украину под боком они реально считают, что она оставит в покое? Да никогда в жизни и пока зелебобы это не поймут - у нас нет шансов, никаких.
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То в чому ж тут ноу-хау від Бені? Кацапи ******** ордло Україні постійно, як автономію з правом вето. Бо після цього з них знімуть частину санкцій, а вони отримають контроль над Україною. Ті ж кацапські яйця, тільки в профіль. Продаєте, батенька, продаете
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Так , то план Зе-коломойського на найближчі місяці .Тому він і в інтерв'ю Бутусову сказав, що наступні вибори в парламент будуть через рік , ато і раніше , щоб ввести в Раду сепарів лугандона . Все як ***** хоче , так коломойша і робить А потім , як портнов сказав --патріотів , волонтерів, атошників , в тюрьми , на колиму....((((( Зеідійоти що ви наробили ???!! Вас же першими в сибір виселять массово , а Неньку заселять кацапами , як то вже вони робили (((
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Первокласників зобов'язують вчити вірші про Зеленського. зескот, ви це обрали для своїх дітей та онуків?
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Это вот каким идиотам он это толкает?

А 5 лет кацапам предлагали что-то другое? Зачем вобще санкции вводили?
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Це тільки початок. Лайно не заспокоїться, доки собою не вимаже все навкруги.
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Жыденок ну прям со всего хочет поиметь.

Вывод: повесить тварь,пока он все не продал
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Беня езжай в Америку там тебя ждут.
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