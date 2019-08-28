 О светоотражающих жилетах для школьников говорил премьер. У нас никаких нормативных документов нет, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян на пресс-брифинге о подготовке столичных образовательных учреждений к новому учебному году в среду
"Это было заявлено премьер-министром. У нас нет никаких нормативных документов. Когда мы получим такие нормативные документы, тогда будем над этим работать", - сказала она.
В свою очередь замглавы КГГА Валентин Мондриевский отметил, что сама идея является хорошей, но пока нет конкретной даты реализации такого проекта.
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"Если это будет введено как норма, то все регионы, города, в том числе и Киев, будет это выполнять", - добавил чиновник.
Как сообщалось, в июле премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что с 1 сентября 2019 года все ученики 1-4 классов будут носить специальные светоотражающие жилеты, чтобы быть заметными в темное время суток.
Сколько сейчас в Америке?
А может лучше обязать ВСЕХ носить такие жилеты в темное время суток?
Как же задолбали эти суицидники на дорогах... На улице ночь а эти чудаки херачат по трассе! без каких либо светоотражающих полосок. Их нихера не видно так как на встречу светит другая машина.
ПОтом проблем будет вагон если собьеш.
Этот жилет стоит каких то 100грн. а можно просто купить полоски и одевать их поверх другой одежды.