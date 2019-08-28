 Суд в Киеве освободил пропагандиста Вышинского из-под стражи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Видео Олег Богачук
Прокуроры заявили, что не против смягчения меры пресечения журналисту, которого обвиняют в госизмене, на личное обязательство. Об этом стало известно в ходе заседания суда, где рассматривалась жалоба на продление ареста Вышинского.
В свою очередь прокуратура АР Крым на своей странице в сети Facebook сообщила, что Киевский апелляционный суд отменил решение Подольского районного суда города Киев от 19 июля 2019 года, которым было продлено содержание под стражей руководителю незарегистрированной организации "РИА Новости-Украина" и в соответствии изменил меру пресечения на личное обязательство.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае Вышинского речь не идет об обмене, только об освобождении, - адвокат
Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".
17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".
10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.
19 июля Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября срок содержания под стражей Кирилла Вышинского.
а вот рашке подмахнули...так уже да!
(с наших кто-то уже отпущен?) или то односторонний обмен...как и перемирие?
так то тогда и не обмен и не перемирие...а хренпоймичто!
ну, а ягодки созреют после формирования всех ветвей власти
ну ,а куда дует ветер или откуда дует, думаю ,многим понятно после стодневного кэрування зе-ко-******
это при Николае Первом заложено было,читай книги,ПТУ-шник..
p.s. зелебобы на сколько тупые, что они даже и не знают, кто какие реформы проводит и в чем заключалась судовая реформа, как же уже противно вас тварей читать.... одно и тоже, каждый говномес списывается на папередников
Випустити одного з найбільш цінних аґентів ГРУ, на якого кацапи були готові обміняти десятки громадян України, могли тільки державні зрадники.
обычный писака для русни. менкий мордовский шнырь.
Мабуть, за свободу слова дуже переживають.
кто-то из "узеленского" это как-то обоснует??? или они еще от праздника не пришли в себя?
Карати зрадників та злодіїв треба так, щоб наступні десять поколінь боялись, так як кацапи й тепер до всрачки бояться УПА.
Це повний хмиздець, пані та панове.
Чекаємо на тріумфальне повернення чівокуні?
p.s. типичный зелебоб.
p.s.s. этого издевательства я вам не прощу, никогда.