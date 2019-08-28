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Все про:суд (22492) государственная измена (305) Богачук Олег (884) Вышинский (139)

 Суд в Киеве освободил пропагандиста Вышинского из-под стражи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Прокуроры поддержали смягчение меры пресечения главреду "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому, которого подозревают в госизмене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Видео Олег Богачук

Прокуроры заявили, что не против смягчения меры пресечения журналисту, которого обвиняют в госизмене, на личное обязательство. Об этом стало известно в ходе заседания суда, где рассматривалась жалоба на продление ареста Вышинского.

В свою очередь прокуратура АР Крым на своей странице в сети Facebook сообщила, что Киевский апелляционный суд отменил решение Подольского районного суда города Киев от 19 июля 2019 года, которым было продлено содержание под стражей руководителю незарегистрированной организации "РИА Новости-Украина" и в соответствии изменил меру пресечения на личное обязательство.

Суд в Киеве освободил пропагандиста Вышинского из-под стражи 01
Суд в Киеве освободил пропагандиста Вышинского из-под стражи 02
Суд в Киеве освободил пропагандиста Вышинского из-под стражи 03

Суд в Киеве освободил пропагандиста Вышинского из-под стражи 04
Суд в Киеве освободил пропагандиста Вышинского из-под стражи 05

Суд в Киеве освободил пропагандиста Вышинского из-под стражи 06
Суд в Киеве освободил пропагандиста Вышинского из-под стражи 07

Суд в Киеве освободил пропагандиста Вышинского из-под стражи 08
Суд в Киеве освободил пропагандиста Вышинского из-под стражи 09
Суд в Киеве освободил пропагандиста Вышинского из-под стражи 10
Суд в Киеве освободил пропагандиста Вышинского из-под стражи 11

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае Вышинского речь не идет об обмене, только об освобождении, - адвокат

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.

19 июля Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября срок содержания под стражей Кирилла Вышинского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть основание считать обмен Сущенко на Вышинского возможным, - Фейгин

Суд в Киеве освободил пропагандиста Вышинского из-под стражи 12

Источник: https://censor.net.ua/n3145021
 
 
 Топ комментарии
 
А вот и зЕреформи подоспели
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Зебіли, ви зробили це разом! Пишайтесь.
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Ефремова выпустили, Вышинского выпустили, выпускай Богатыреву чтобы бабе не было обидно.
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Пздц. Ну вот и все. Сидеть теперь Сенцову и другим нашим людям в росийских тюрьмах до конца жизни. Обменивать их ненакого. А говорили что ***** своих бросает. Оказывается ***** своих всех вытащил а как раз Украина всех своих предала. Суд у Києві звільнив пропагандиста Вишинського з-під варти - Цензор.НЕТ 3347
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Акуеть - еще и прокуроры не против...
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Обвиненного в госизмене освобождать под личное обязательство? Ето уже не государство Суд у Києві звільнив пропагандиста Вишинського з-під варти - Цензор.НЕТ 9296
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Не уничижайте Украину, из-за прокурорских
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Навіщо міняти це на наших полонених, якщо можна просто, по команді портнова, випустити
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" Звонки" в ответ на непрекращающиеся обстрелы и убийства граждан Украины - раз,Шуфрич - два,.. Вышинский - три.. Зеля начинает "набирать баллы со знаком (- ), если "новости" будут такими как эти дни, то у Вовы еще до получения реальной власти может остаться один жирный _. Не рановато ли...У нас такая страна, как взлететь можно высоко, так и **----ся от туда быстро можно.
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И тут же пришла новость о том что анонсируемый обмен 33 на 33 отложен. Путин помахал морковкой и спрятал, а мы ему вишенку на торт в виде Вышинского.
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Швидкість піднесення на п"єдестал компенсується швидкістю падіння з нього.
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Так что же его так и не подвели под суд, как так получилось, что вину Ефремова за несколько лет не смогли доказать, что мешает собрать улики и передать дело в суд - их отсутствие, слабая работа прокуратуры или иные причины?
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Нет доказательной базы и хорошие адвокаты. Дело рассыпалось. То же самое по Савченко-Рубану и по Вышинскому. И еще придется компенсацию выплачивать за наш счет.
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Зе Пора посадити патріотів, захисників України, добровольців. Свободу регіоналам, зрадникам України, ворогам України, свобода Янику і Азірову!Суди ви є суди України чи суди РФ? І захищаєте державу агресора? Зе команда це кодло зрадників України.Розвели 73% як котят.
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пока еще нет
а вот рашке подмахнули...так уже да!
(с наших кто-то уже отпущен?) или то односторонний обмен...как и перемирие?
так то тогда и не обмен и не перемирие...а хренпоймичто!
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это только ещё цветочки
ну, а ягодки созреют после формирования всех ветвей власти
ну ,а куда дует ветер или откуда дует, думаю ,многим понятно после стодневного кэрування зе-ко-******
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Лизание российских жоп набирает обороты. Зе-команда, она такая.
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Моряки на свободе? Сенцов,Павел Гриб,диугие узники?если наши малоросы думают что это положительно заигрывать для кацапов ошибаетесь,они сейчас массово быкуют и говорят Украина должна еще заплатить и извинится за Вышинского,что удерживала невинного,а Сенцов что сидит за терроризм и правильно,кто б не писал но ИМЕННО ПРИ ЭТОЙ ВЛАСТИ ЕГО ОСВОБОДИЛИ,ПРИ ЭТОЙ ВЛАСТИ ПОРТНОВ ВЕРНУЛСЯ,И ВЫШЕЛ ЕФРЕМОВ
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Этого надо было держать, менять на Сенцова или моряков. Для кремлядей он почему то ценный фрукт.
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Ну що, радійте порохняві, ви з вашим баригою зробили і судову і правоохоронну реформу...
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та ну нах..
это при Николае Первом заложено было,читай книги,ПТУ-шник..
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зато нареформировали мыролюбцы на ней, мама не горюй.
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клятый порошенко сделал в стране демократию, сделал честные и прозрачные выборы во время войны на которых и проиграл пианисту, который теперь гадит Украине.НАНАВЫДЖУ!!!!111111. ДА?)))))))))))

p.s. зелебобы на сколько тупые, что они даже и не знают, кто какие реформы проводит и в чем заключалась судовая реформа, как же уже противно вас тварей читать.... одно и тоже, каждый говномес списывается на папередников
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кто еще сомневается шо зЕ пришел для того шоб кинуть Украину к ногам ***** ?
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Читай выше, это ваше наследие, подчеркну, СУДЫ. РЕХФОРМЫ ваши в действии и не гони ДУРНЫКА. Вот я и сомневаюсь, кто кидает, кого то, кому то в ноги.
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Сразу видно-- пришел тихо сначало, а потом бурно... АНТИМАЙДАН.
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Русскую киздоту начали выпускать на волю, Самый честный министр Аваков остается на посту, у нас ведь в милиции все супер, а видео с рюкзачками ето мираж и небыло его никогда. Зели начали торговать Украиной быстрее других папередников.
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ничего страшного. этого зарусляченного ублюдка поменяют оптом на наших людей.
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Та, якщо тільки він уже завтра не появиться в Москві без усякого обміну.
Випустити одного з найбільш цінних аґентів ГРУ, на якого кацапи були готові обміняти десятки громадян України, могли тільки державні зрадники.
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в чем ценность этого ахента?
обычный писака для русни. менкий мордовский шнырь.
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Щось я не бачив, щоб кацапи так голосили про будь-кого з полонених "трактористів". А про цього навіть Хутін особисто допоминався, я вже мовчу за Захарову та Вєнєдіктова.
Мабуть, за свободу слова дуже переживають.
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Он отказался от обмена, РФ поставила условие оправдательного приговора и освобождения пропагандиста безусловнр, зели унизительно прогнулись.
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Куйло боялся Пороха, понимал, что перед ним гранитная скала, ее не нагнешь. А ЗЕленой соплей Куйло давно подтерся.
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Такими темпами скоро буде проголошення входження до складу РФ та коридор для свинособачих військ в Київ та усі інші міста.
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Ахахаха)))) зебилы, вы такие дебилы -зелясрань освободил пуйло от трибунала и закрытия для рашки портов, выпустил все чмо рыговское -за это получит моряков, как преступников... Слава Богу, что зешобле не долго осталось!
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а что на это скажет товарищ жуков? (с)...
кто-то из "узеленского" это как-то обоснует??? или они еще от праздника не пришли в себя?
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Просто уверен, что на протяжении 100 дней,составляются списки с адресами, ФИО, фото и т.д. вот таких "судей", "прокуроров", ментяр и прочих. Дабы всем воздать ими заслуженное.
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За всю історію новітньої незалежності ніхто і нізащо не поніс відповідальності. Так буде й далі, коли до влади знову прийдуть чистоплюї.
Карати зрадників та злодіїв треба так, щоб наступні десять поколінь боялись, так як кацапи й тепер до всрачки бояться УПА.
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Кинэць соевой хунти, свободу росийськым братам!!!!
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Мало того, что всякая срань рыгоанальная, сидевшая за поребриком, вернулась, ЗЕля еще и явных врагов Украины из тюрем и из-под следствия выпускает. А кули, ЗЕля для низ свой парень. У новому году могут еще и бандюковича вернать. От Зеленой чумы можно всего ожидать.
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Доказова база по Вишинському залізобетонна. Отримає він свою пятнашку, до ворожки не ходи. Але якщо він зараз вигулькне в Москві і нікого в обмін москалі не випустять - хто тоді відповідатиме за це рішення?
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Так наркоман же ж "нікому нічєго нє должєн".
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Что-то мне подсказывает, что аналогичного освобождения равнозначного украинца в России не будет!
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******, ми чекаемо на тебе. Ми зробили це разам.
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Какой позор. Украинцы в рос. тюрьмах загибаются, а новая антиукраинская власть ккак проститутка под Путлера ложиться. Вы Зеприматы делаете этэто вместе с со своим президентом!
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капец..сенцов с сущенко аплодируют стоя!
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Пора Пушилина в Раду вводить. Горжусь малороским электоратом🤡
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Це вже навіть не пердімонокль.
Це повний хмиздець, пані та панове.
Чекаємо на тріумфальне повернення чівокуні?
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Журналист - госизменник. Статья попахивает Северной Кореей.
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Агент он вражеского государства. Даже медаль за оккупацию Крыма имеет.
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штрейхера вообще повесили. тоже журналист и редактор. там ничем не пахнет?
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Ну че, понеслась..п..а по кочкам) Предсказуемо впрочем. Кто-то обменом до сих пор бредит. Помню после возвращения рашки в ПАСЕ тоже все бегали с идеей какого-то там великого договорняка..... а оказалось рашкостанцы банально подкинули бабла и все. Чето не слышно про обмен до сих пор. Хотя большинство уже и забыло про то. У большинства нарида память как у аквариумной рыбки. И тут так будет. Побурлит нарид недельки две, да и забудет. Что-то новенькое подкинут. Може вон харант куем на гитаре слабает, новость буит акуенная или новый сезон сватов покажут, то ваще выбьет нарид из колеи на пол года минимум) Просто к власти пришли правильные люди. К весне воду дадим в Крым, еще через пол года особый статус дыре, еще через год будем лепшии друзьями с рашестаном (что не гарантирует освобождения наших пленных ващето). Главное чтоб сезоны сватов регулярно выходили, шоб нарид от ступарняка не отошел.
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КЛЯТЫЙ ПОРОХ, СДЕЛАЛ ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ И ПРОИГРАЛ СОПЛЕ КОТОРАЯ ГАДИТ УКРАИНЕ! Вот скотина, ненаживу пороха.

p.s. типичный зелебоб.
p.s.s. этого издевательства я вам не прощу, никогда.
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треба на цому не зупинятися. треба ставити жостко вопрос о снятии санкций с )(уйла! так переможем!
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А потом мы удивляемся, что Пуйло нас не "уважает", так мы сами ведём себя как актрисы из немецкого фильма для взрослых. Это уже дно на 101 день правления ЗЕ.
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Да кстати, ярым патриотам и активистам приготовиться. Я это предсказывал еще весной и по ходу оно в таком ключе все и идет. Дальше ваша очередь. Дела будут шить аж гай будет шуметь. Так что поменьше отсвечивайте в фейсбуках и на улицах и да поможет вам Бог.
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