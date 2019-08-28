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 Политика Украины
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Все про:ВР (23352) женщины (555) зарплата (1895) Коломойский (1127) гендерные проблемы (102)

 "Красивым женщинам-депутаткам, одиноким, достаточно трешки в месяц, мужчинам – пятерка. Никто не идет туда ради 30 тысяч гривен", - Коломойский

По мнению Игоря Коломойского, нормальная женщина в парламент не пойдет.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Игорь Коломойский.

Комментируя вопрос зарплат народных депутатов, Коломойский заявил: "Я не верю, что 254 человека пошли за 30 тысячами. ... В Киеве за сколько можно прожить? Вот начнем с женщин. Сколько нормальной молодой женщине, бальзаковского возраста, нужно денег, чтобы прожить? Из любой фракции. Три тысячи долларов женщине надо? Какой выход? Или у нее муж и она содержанка или ей надо самой зарабатывать. Нормальная женщина, у которой в голове – "Три К", пойдет в парламент? Она ж не пойдет, ей нахрен не надо трешка баксов, политика. А если женщина в бизнесе зарабатывает что-то, но все бросает и идет в парламент, для чего? А маникюр надо сделать, педикюр, одеться надо, прическа, макияж, косметика, питание, что-то еще. Но женщина найдет мужчину себе и как-то устроится. Особенно боевая, энергичная, еще и хороша собой, правильно?"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Под риском выхода из "Слуги народа" где-то до 100 человек, - Коломойский

Вместе с тем, Коломойский поддчеркнул, что считает свои взгляды не сексистскими, а фрейдистскими: "Я всегда прежде всего о женщинах говорю, для меня они и их мнение важнее всего!"

"Сколько мужчине надо зарабатывать, если женщине минимум трешку долларов? Что делать с женой депутата? Она сколько должна получать? У нас если депутат будет получать трешку, то тогда депутат будет ходить голый и босый в сандалях. Все заберет жена, трешку на себя. На себя и детей. Красивым женщинам-депутаткам, одиноким, достаточно трешки. 5 лет продержится. А если взять мужчину, то ему минимум пятерку надо дать. Потому что трешку жене и две себе. Конечно, сейчас сразу начнут орать, что это за гендерное неравенство? Поэтому пятерку надо и женщине давать. Тогда женщина-депутат будет в шоколаде по сравнению с мужчиной, у которого, дай бог, чтобы тысяча осталась, потому что жена узнает, что пятерка и заберет 4. Ну, на тысчонку как-то тоже можно", - продолжил олигарх.

Полный текст интервью с Игорем Коломойским "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год" читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3145020
 
 
 Топ комментарии
 
а каким нужно было дебилом - чтобы голосовать за зеленского? спроси себя "Красивым женщинам-депутаткам, одиноким, достаточно трешки в месяц, мужчинам – пятерка. Никто не идет туда ради 30 тысяч гривен", - Коломойский - Цензор.НЕТ 704
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Красивые женщины могут дозаработать на панели.... "Красивым женщинам-депутаткам, одиноким, достаточно трешки в месяц, мужчинам – пятерка. Никто не идет туда ради 30 тысяч гривен", - Коломойский - Цензор.НЕТ 7965
Цензору удалось взять интервью у этого проходимца с тройным гражданством..., и теперь этим интервью будет пачкать новостную ленту целую неделю...
Цензор!, - может хватит уже дерьма...?
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по этим ценам Каломойский будет скупать депитутов.. Все уже посчитано до нас!
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Читаю "откровєнія" Коломойського і думаю як такі примітивні люди можуть грабувати нас 28 років??? Якими дебілами потрібно бути щоб такі неандертальці як Коломойський та порошенко ставали олігархами в Україні?
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а каким нужно было дебилом - чтобы голосовать за зеленского? спроси себя "Красивым женщинам-депутаткам, одиноким, достаточно трешки в месяц, мужчинам – пятерка. Никто не идет туда ради 30 тысяч гривен", - Коломойский - Цензор.НЕТ 704
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Зеленського не плутай з коломойським! Це при порошенку - Голові Ради НБУ Коломойський виводив гроші з Приватбанку в офшори! Якими потрібно було бути дебілами щоб голосувати за порошенка!
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Ты, зеленый дебил, путаешь , как и вы все- святое с праведным- При Порошенко его поймали и все забрали, деал завели уголовные, а вот при твоем гребанном зелебобике ему все отдают обратно. Как задрали эти все кремлевские зеленодрысные *****
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Приватбанк почали віддавати коломойському ще до закінчення виборів, судді призначені порошенком. Отже або справи були погано розслідувані, або порошенко почав в ручному режимі керувати судами щоб налякати виборців і добавити собі голосів! В обох випадках це показник слабкості порошенка як Президента, бо він не зміг довести справу до кінця, а тільки створював видимість роботи! Те що порошенко втратив владу це добре, тепер вони разом з коломойським мають сісти на довічне з конфіскацією майна!
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правильно.. зелена шмаркля - слуга коломойского. и не более того)
Это ж каким нужно быть дебилом - чтобы голосовать за слугу коломойского "Красивым женщинам-депутаткам, одиноким, достаточно трешки в месяц, мужчинам – пятерка. Никто не идет туда ради 30 тысяч гривен", - Коломойский - Цензор.НЕТ 4461

п.с. неужели при вазелине - коломойский вернул 5.5 млрд. долларов. украденных из Привата?) неа? обещался "киоск покрасить" - да и то, пошутил над зебилами "Красивым женщинам-депутаткам, одиноким, достаточно трешки в месяц, мужчинам – пятерка. Никто не идет туда ради 30 тысяч гривен", - Коломойский - Цензор.НЕТ 4461
Да и более 10+ млрд долларов УЖЕ положил в свой карман.. за первые 100 дней шмаркли))
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Зеленський чесний бізнесмен, на відміну від порошенка та коломойського! Тепер потрібно щоб Зеленський поступив по закону і посадив і порошенка і коломойського, можна навіть в одну камеру карцера!
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а зараз він приватизував Україну через кишенькового президента. І виводить гроші не з якогось там банку, а з усієї економіки. В курсі, що його фірми платять за електрику в 6 разів менше, ніж всі інші?

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"То всё суды порошенковские - специально подставляют Вову зеленского! И Коломойский не может отказаться выполнять решения судов, а вова - повлиять на суды!
Вот так попередники подставляют честных и неподкупных слуг народа" "Красивым женщинам-депутаткам, одиноким, достаточно трешки в месяц, мужчинам – пятерка. Никто не идет туда ради 30 тысяч гривен", - Коломойский - Цензор.НЕТ 82

примерно такая мантра-отмазка у зебилов пошла...
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Судді порошенка будуть звільнені коли запрацює нова Верховна Рада, а за всі неправосудні рішення судді порошенка будуть відповідати по всій строгості закону і рішення щодо поверненя Приватбанку коломойському не врятують брудних порошенківських суддів!
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ЗЕбил, ты подаешь надежду на выздоровление. поздновато конечно, но динамика хорошая.
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- Увидев меня такой, мужчины взволнуются. Они задрожат. Они пойдут за мной на край света, заикаясь от любви. Но я буду холодна. Разве они стоят меня? Я - самая красивая. Такой элегантной кофточки нет ни у кого на земном шаре(с)
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А й дійсно, навіщо простим кнопкодавам платити більше? Щоб стали незалежними від бригадирів? Дурня якась. "Слуга народу" повинен харчуватися підножним кормом.
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да да за талоны на мацу они бегом побежали чтобы ВОРОВАТЬ МИЛЛИОНЫ И МИЛЛИАРДЫ ЕСТЕСТВЕННО НЕ НА 3 КОСЫХ БАКСОВ ПОБЕГЛИ а Ты Беня с Зелей на какую зарплату побегли и власть в Украине ЗАХАПАЛИ хайвпло похабное??? во во кто бы мяукал бы для начала.... "Красивым женщинам-депутаткам, одиноким, достаточно трешки в месяц, мужчинам – пятерка. Никто не идет туда ради 30 тысяч гривен", - Коломойский - Цензор.НЕТ 5404
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повний треш!!! Бєня і посади і зарплатню, вже не криючись, роздає... ЗєлоХторат, ви вже зрозуміли, кого насправді обрали президентом держави???
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неее.. зебилы, как и расейские ватники веря что "сцарь добрый - бояре плохие" "Красивым женщинам-депутаткам, одиноким, достаточно трешки в месяц, мужчинам – пятерка. Никто не идет туда ради 30 тысяч гривен", - Коломойский - Цензор.НЕТ 2147..
Пока новые методички для отмазок зебилам не спустили - будут молчать.
Потом начнут орать: "Петя виноват, зубожиння, а жить депутатам на что? всё правильно - слуги должны получать 5 тыс баксов чтобы не вАравать, и вообще - учителям по 4 тыщщи.. а слугам по 5!"
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а гроші на зарплатню для "молодих і красівих" та все інше з наших кишень!!! а не з їх оффшорів, що аж репаються від грошей, вкрадених в Україні і українців!!! А Бєня "стригтиме" тепер всіх, хто працює...Що він відверто і не приховує...
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Вообще о&%#ли! Нихрена еще не сделали (да и не сделают), а им 5$тыс баксов подавай.
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А какую мзду брали вы, чтобы попасть в вашу партию, а Беня? А им то надо эти деньги отбить. Или ты Беня великий наперсточник.
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Красивые женщины могут дозаработать на панели.... "Красивым женщинам-депутаткам, одиноким, достаточно трешки в месяц, мужчинам – пятерка. Никто не идет туда ради 30 тысяч гривен", - Коломойский - Цензор.НЕТ 7965
Цензору удалось взять интервью у этого проходимца с тройным гражданством..., и теперь этим интервью будет пачкать новостную ленту целую неделю...
Цензор!, - может хватит уже дерьма...?
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я всегда голосовал за тех, кому мудрый и простой нарид дает не больше 2, 5%.....
Из года в год.....
и из года в год с легким сердцем стебаюсь над малороссами потерявшими свое достоинство... - такими как ты к примеру...
Только в этот раз пришлось во 2-м туре проголосовать за порошенко из безысходности... "Красивым женщинам-депутаткам, одиноким, достаточно трешки в месяц, мужчинам – пятерка. Никто не идет туда ради 30 тысяч гривен", - Коломойский - Цензор.НЕТ 7986
А сейчас двумя руками за то, что бы порошенко был разорен и унижен... - из за него мы вынуждены читаем интервью этой плесени и преступника Бени - настоящего президента Малороссии.....
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Жалко. Жалко что не встретил я тебя в донецких степях в 14 или 15 годах. Ты бы обозвал меня малоросом, я бы тебя пристрелил, и сказал бы шо миша з'їла, ну в смысле пропал без вести, вместе со своим достоинством.
А то что у нас нарид тупой это Порох виноват. Нужно было нарид в ГУЛАГ, или сразу в Быковнянский лес?
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Я поділяю Вашу думку майже повністю, окрім вимоги припинити це лайно. Ні, навпаки, лайна потрібно багато і відбірного, саме такого. Народ повинен бачити і чути своїх хазяїв, вибачте, героїв. Лише у такому випадку можливе швидше пробудження від заколисаного стану.
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Нафига занимать место на Цензоре подобной болтовнёй ?
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прєзєдєнт Украіни ігарь валєріч севодня в ударє "Красивым женщинам-депутаткам, одиноким, достаточно трешки в месяц, мужчинам – пятерка. Никто не идет туда ради 30 тысяч гривен", - Коломойский - Цензор.НЕТ 3048
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Сколько нужно самому Бене? Пятёрку в месячц хватит. Всё остальное у него необходимо экспроприировать (по его же логике).
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Боже мой, оказывается как было ХОРОШО, когда эта еврейская рожа сидела в Израиле и не вякала!

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Він не вякаж, він викладає програму і порядок наступних кроків. Хто має вуха, хай почує, хто має розум, хай усвідомить, хто має здоровий глузд, хай робить висновки
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Бутусов, а нарежь-ка ты интервью этого барыги не на цитаты, а вообще на слова. Типа: "Коломойский в откровенной беседе с главным редактором Цензора сказал Ээ." И сделай ещё 150 статей. И мародёровцев запах привлечёт и они слетятся, и баннеров можно натыкать пару тысяч штук.
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А шо такое? Абидна шо Беня Слугам платит больше чем тебе?
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а шо цє за цабє такє ??? коломойский і чому в нтого постійно бєрут іньтєрвью ??? базікало воно звичайнє - ось воно хто !!!
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Беня уже подсчитал сколько будет тратить на своих марионеток?... совсем недорого-то получается???)
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"Я не верю, что 254 человека пошли за 30 тысячами" - И я не верю. Кто-то верит? "Красивым женщинам-депутаткам, одиноким, достаточно трешки в месяц, мужчинам – пятерка. Никто не идет туда ради 30 тысяч гривен", - Коломойский - Цензор.НЕТ 2071
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вірять, їх багато, ціла популяція бидляків під назвою zebilus vulgaris
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Хотел устроиться в школу на трудовика или ОБЖ. ВАКАНСИЙ НЕТ! Всё занято. Ждут по 4000 долярив США в месяц зарплаты. преподавать.
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сусідка препод, приторговує коло чоловіка свого у вільний час, після обіцянок вже теж в "ждущем режиме" "Красивым женщинам-депутаткам, одиноким, достаточно трешки в месяц, мужчинам – пятерка. Никто не идет туда ради 30 тысяч гривен", - Коломойский - Цензор.НЕТ 9564
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Приведите Супрун.


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под лозунгом абынеющенко выбрали человека который впустил в Украину войну.
под лозунгом абынепорошенко выбрали человека который эту войну проиграет.
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Ти зрозумів, що у тебе лише один рік, або менше?
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Выходит что я за всю жизнь насобирал на одну месячную депутатскую зарплату? "Красивым женщинам-депутаткам, одиноким, достаточно трешки в месяц, мужчинам – пятерка. Никто не идет туда ради 30 тысяч гривен", - Коломойский - Цензор.НЕТ 3418
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картофель уже 30, все что ты насобирал уйдет в эту зиму. "конц эпохи бедности ".
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Достаточно? Это типа на такси и мороженое? Со временем у них многократно возростают запросы....Яркий пример Сюмар, козак Гаврилюк, Парасюк...................
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нормальная женщина в парламент не пойдет. всьо ! "Красивым женщинам-депутаткам, одиноким, достаточно трешки в месяц, мужчинам – пятерка. Никто не идет туда ради 30 тысяч гривен", - Коломойский - Цензор.НЕТ 5218 Источник:https://censor.net.ua/n3145020
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"женщина найдет мужчину себе и как-то устроится. особенно боевая, энергичная, еще и хороша собой..." знаю одну стриптизершу, которая нашла себе этого мужчину, и устроилась неплохо.
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ще в цьому інтервю бєня повторить, що війна у нас громадянська, а з рассії треба зняти санкції, бо братскаму рассійскаму нароту тяжело жить. схоже, бутусов це не надрукує
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Посоромтеся, на жінках не економлять, це аксіома
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А чего, прямо сказано. А чего ему стеснятся. Как по мне он начинает нравиться, Без комплексов. Кукловод настоящий. Шо заслужили, то и получайте. ПОРХОБОТИКИ, начинайте визжать. Хвалить он вас не будет, он вас ......... будет с ПАРАШЕЙ.
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Бутусов брав інтерв'ю.
Розбили на фрази.
Є і стаття де викладена перша частина розмови повністю.
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После возвращения оттуда Ваш муж стал другим! Тлетворное влияние Запада!)
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Остановите кто-то этот поток сознания .
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Хм. Коломойский уже назначает содержание депутатам. Как там с борьбой на ниве коррупции избиратели?!
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Якщо беруть у Коломойського, то це не корупція. "Красивым женщинам-депутаткам, одиноким, достаточно трешки в месяц, мужчинам – пятерка. Никто не идет туда ради 30 тысяч гривен", - Коломойский - Цензор.НЕТ 6134
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С такими доходами далеко не все живут даже в самых благополучных странах...
Пора бы пану Коломойскому трошки приземлиться.
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Ні, я розумію, що Коломийський веселий єврей, але платити прислузі Слуги невідомо якого народа 3...4 тис доларів? Капєц...
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