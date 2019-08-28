 "Красивым женщинам-депутаткам, одиноким, достаточно трешки в месяц, мужчинам – пятерка. Никто не идет туда ради 30 тысяч гривен", - Коломойский

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Игорь Коломойский.
Комментируя вопрос зарплат народных депутатов, Коломойский заявил: "Я не верю, что 254 человека пошли за 30 тысячами. ... В Киеве за сколько можно прожить? Вот начнем с женщин. Сколько нормальной молодой женщине, бальзаковского возраста, нужно денег, чтобы прожить? Из любой фракции. Три тысячи долларов женщине надо? Какой выход? Или у нее муж и она содержанка или ей надо самой зарабатывать. Нормальная женщина, у которой в голове – "Три К", пойдет в парламент? Она ж не пойдет, ей нахрен не надо трешка баксов, политика. А если женщина в бизнесе зарабатывает что-то, но все бросает и идет в парламент, для чего? А маникюр надо сделать, педикюр, одеться надо, прическа, макияж, косметика, питание, что-то еще. Но женщина найдет мужчину себе и как-то устроится. Особенно боевая, энергичная, еще и хороша собой, правильно?"
Вместе с тем, Коломойский поддчеркнул, что считает свои взгляды не сексистскими, а фрейдистскими: "Я всегда прежде всего о женщинах говорю, для меня они и их мнение важнее всего!"
"Сколько мужчине надо зарабатывать, если женщине минимум трешку долларов? Что делать с женой депутата? Она сколько должна получать? У нас если депутат будет получать трешку, то тогда депутат будет ходить голый и босый в сандалях. Все заберет жена, трешку на себя. На себя и детей. Красивым женщинам-депутаткам, одиноким, достаточно трешки. 5 лет продержится. А если взять мужчину, то ему минимум пятерку надо дать. Потому что трешку жене и две себе. Конечно, сейчас сразу начнут орать, что это за гендерное неравенство? Поэтому пятерку надо и женщине давать. Тогда женщина-депутат будет в шоколаде по сравнению с мужчиной, у которого, дай бог, чтобы тысяча осталась, потому что жена узнает, что пятерка и заберет 4. Ну, на тысчонку как-то тоже можно", - продолжил олигарх.
Полный текст интервью с Игорем Коломойским "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год" читайте здесь.
Это ж каким нужно быть дебилом - чтобы голосовать за слугу коломойского
п.с. неужели при вазелине - коломойский вернул 5.5 млрд. долларов. украденных из Привата?) неа? обещался "киоск покрасить" - да и то, пошутил над зебилами
Да и более 10+ млрд долларов УЖЕ положил в свой карман.. за первые 100 дней шмаркли))
Вот так попередники подставляют честных и неподкупных слуг народа"
примерно такая мантра-отмазка у зебилов пошла...
Пока новые методички для отмазок зебилам не спустили - будут молчать.
Потом начнут орать: "Петя виноват, зубожиння, а жить депутатам на что? всё правильно - слуги должны получать 5 тыс баксов чтобы не вАравать, и вообще - учителям по 4 тыщщи.. а слугам по 5!"
Цензору удалось взять интервью у этого проходимца с тройным гражданством..., и теперь этим интервью будет пачкать новостную ленту целую неделю...
Цензор!, - может хватит уже дерьма...?
Из года в год.....
и из года в год с легким сердцем стебаюсь над малороссами потерявшими свое достоинство... - такими как ты к примеру...
Только в этот раз пришлось во 2-м туре проголосовать за порошенко из безысходности...
А сейчас двумя руками за то, что бы порошенко был разорен и унижен... - из за него мы вынуждены читаем интервью этой плесени и преступника Бени - настоящего президента Малороссии.....
А то что у нас нарид тупой это Порох виноват. Нужно было нарид в ГУЛАГ, или сразу в Быковнянский лес?
Кофе идешь пить?
под лозунгом абынепорошенко выбрали человека который эту войну проиграет.
Розбили на фрази.
Є і стаття де викладена перша частина розмови повністю.
Пора бы пану Коломойскому трошки приземлиться.