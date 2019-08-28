 Человек просто из компа выскочил. И тут на него набросились, так что реакция абсолютно нормальная, - Коломойский об общении Богдана с журналистами

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Игорь Коломойский.

По мнению Коломойского в Офисе президента "пока грамотно все делают, но еще пребывают в эйфории, им кажется, что море по колено".

"Я им пытаюсь как-то донести, что у Петра Алексеевича было 303 человека парламентское большинство в ноября 14-го года. И через год все, как дым над водой развеялось. Но пока меня не слышат", - добавил он, отметив, что хочет им донести, "что вершина – это последняя точка перед спуском".

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По его словам, у президента нет сомнений по поводу его действий: "Там же Богдан есть для советов. Он все знает".

Комментируя историю с заявлением об отставке Богдана и дальнейшим общением по этому поводу с журналистами Радио "Свободы", Коломойский заявил: "Люди, живущие в интернете, болезненно воспринимают столкновения с реальностью. Но я-то Богдана знаю, он же нормальный человек. Ну есть у него эта болезнь с Фейсбуком, с этими телефонами, он в них сидит. Когда человек все время сидит и смотрит, он становится частью этого телефона. Я детям своим вообще запрещаю за обеденный стол брать телефоны, айфоны, гаджеты любые. То, что Богдан выдал с журналистами, я считаю, что это явление, раньше говорили "человек из футляра", а теперь "человек из Фейсбука". Он вышел из виртуального мира, а его что-то спрашивают. Он говорит: "А вы кто такие? Вы журналисты? Что вы от меня хотите типа?" – "Общественное мнение, то-се, значимая информация". – "Та я не знаю, мы с миром общаемся совсем по-другому, отстаньте от меня типа". Человек просто из компа выскочил. И тут на него набросились, так что реакция абсолютно нормальная. А когда они к Зеленскому подскочили в предвыборную кампанию? Так же напали на Богдана. А человек только из Фейсбука вернулся, надо же понимать, у него там свои мысли, у него там большое сообщество, правильно? Лайкают, то-се, и тут ему сразу ба-бах по голове эти "свободовцы": "А как вы это объясните? А что вы себе задумали?". Ничего страшного"

Полный текст интервью с Игорем Коломойским "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год" читайте здесь.

Напомним, 1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.

2 августа информацию об отставке Богдана опровергли глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и замглавы Офиса Президента Руслан Рябошапка.

Богдан в свою очередь подтвердил, что писал заявление также, как и все.

Вместе с тем, глава Офиса президента Андрей Богдан, отвечая на вопрос о возможном подрыве доверия к СМИ в результате его неудачной шутки с заявлением об увольнении, сказал, что команде президента Владимира Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.