EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  2525  66
Все про:Коломойский (1127) Богдан Андрей (147) Офис Президента (73)

 Человек просто из компа выскочил. И тут на него набросились, так что реакция абсолютно нормальная, - Коломойский об общении Богдана с журналистами

В Офисе президента пока все делают грамотно, но еще пребывают в эйфории.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Игорь Коломойский.

По мнению Коломойского в Офисе президента "пока грамотно все делают, но еще пребывают в эйфории, им кажется, что море по колено".

"Я им пытаюсь как-то донести, что у Петра Алексеевича было 303 человека парламентское большинство в ноября 14-го года. И через год все, как дым над водой развеялось. Но пока меня не слышат", - добавил он, отметив, что хочет им донести, "что вершина – это последняя точка перед спуском".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для спасения Украины я готов стать коммунистом: сдать все и быть простым директором завода, как было у большевиков при НЭПе, - Коломойский

По его словам, у президента нет сомнений по поводу его действий: "Там же Богдан есть для советов. Он все знает".

Комментируя историю с заявлением об отставке Богдана и дальнейшим общением по этому поводу с журналистами Радио "Свободы", Коломойский заявил: "Люди, живущие в интернете, болезненно воспринимают столкновения с реальностью. Но я-то Богдана знаю, он же нормальный человек. Ну есть у него эта болезнь с Фейсбуком, с этими телефонами, он в них сидит. Когда человек все время сидит и смотрит, он становится частью этого телефона. Я детям своим вообще запрещаю за обеденный стол брать телефоны, айфоны, гаджеты любые. То, что Богдан выдал с журналистами, я считаю, что это явление, раньше говорили "человек из футляра", а теперь "человек из Фейсбука". Он вышел из виртуального мира, а его что-то спрашивают. Он говорит: "А вы кто такие? Вы журналисты? Что вы от меня хотите типа?" – "Общественное мнение, то-се, значимая информация". – "Та я не знаю, мы с миром общаемся совсем по-другому, отстаньте от меня типа". Человек просто из компа выскочил. И тут на него набросились, так что реакция абсолютно нормальная. А когда они к Зеленскому подскочили в предвыборную кампанию? Так же напали на Богдана. А человек только из Фейсбука вернулся, надо же понимать, у него там свои мысли, у него там большое сообщество, правильно? Лайкают, то-се, и тут ему сразу ба-бах по голове эти "свободовцы": "А как вы это объясните? А что вы себе задумали?". Ничего страшного"

Полный текст интервью с Игорем Коломойским "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год" читайте здесь.

Напомним, 1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.

2 августа информацию об отставке Богдана опровергли глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и замглавы Офиса Президента Руслан Рябошапка.

Богдан в свою очередь подтвердил, что писал заявление также, как и все.

Вместе с тем, глава Офиса президента Андрей Богдан, отвечая на вопрос о возможном подрыве доверия к СМИ в результате его неудачной шутки с заявлением об увольнении, сказал, что команде президента Владимира Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.

Источник: https://censor.net.ua/n3145017
 
 
 Топ комментарии
 
Бо
"Свинарчуки!!! Коко... Бариг!!! Кококо... Мародер! Бізнес на крові!!!! Куд-куд...
Ротердам +!!! Кудах! Кудах! Куд-кудаааах!!!!
 показать весь комментарий
 
стиль общения Богдана с сотрудниками: хамство, оскорбления, постоянные крики и психологическая агрессия .. дурочка Мендель недавно отгребла прилюдно (в присутствии других сотрудников Офиса перЗедента) за свои высказывания об обстрелах ВСУ "мирнага насИления Бамбаса": "Тупая звИзда" это было самое легкое и уменьшительно-ласкательное..
так что Беня тупо врет..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ЭЭЭЭЭЭй журналисты - а почему молчим О шуфриче руководителе комитета Свободы слова ?
 показать весь комментарий
 
 
Новость естьч смотрите на главной странице, никто не получит.
 показать весь комментарий
 
интересно а в туалет и пожрать и с женщиной Богдан также в виртуале???????????????
 показать весь комментарий
 
Бо
"Свинарчуки!!! Коко... Бариг!!! Кококо... Мародер! Бізнес на крові!!!! Куд-куд...
Ротердам +!!! Кудах! Кудах! Куд-кудаааах!!!!
 показать весь комментарий
 
 
А об организованных протестах журналистов скинте новость , будте так добры
 показать весь комментарий
 
 
покажите мне новость о протестах журналистов , если есть такая ( читала только о журналистах Эспресссо]
 показать весь комментарий
 
 
це медведчук проти авакова - хіба то журанлісти- то димовуха
 показать весь комментарий
 
По этой ссылке нет ничего по нынешней ситуации у нас.
 показать весь комментарий
 
ДМИТРО ТУЗОВ УП Представник ОПЗЖ у кріслі голови Комітету з питань свободи слова й інформаційної політики - це знущання над принципами свободи слова
 показать весь комментарий
 
 
Журналісти ЕСПРЕСО обурені затвердженням Нестора Шуфрича головою парламентського комітету з питань свободи слова - оце й усі ппотести
 показать весь комментарий
 
Админ просто издевается над псячими экскрементами
Просто берет по одной фразе из интервью и дает как новость, берет поп-корн и смотрит на завывания экскрементов
 показать весь комментарий
 
 
А фраз было много. Человек просто из компа выскочил. И тут на него набросились, так что реакция абсолютно нормальная, - Коломойский об общении Богдана с журналистами - Цензор.НЕТ 4739
На целый день хватит и на завтра еще останется.
 показать весь комментарий
 
 
я искренне не понимаю чему вы радуетесь. у вас же в Украине огромные проблемы, а вы смеетесь над комментариями в форуме... думаете поможет?
 показать весь комментарий
 
 
а разве речь обо мне? я и в ФРГ себя неплохо чувствую. мне просто удивительно, что 73% все никак не разглядят своего голого короля. ни черта не сделано, проблемы увеличиваются с каждым днем, а они ржут. придурки что-ли? но не может же такая масса людей превратиться в идиотов, или может?
 показать весь комментарий
 
 
в чём то вы и правы:.в ФРГ по прежнему пьют пиво с сардельками и не видят заявлений кацапов что ФРГ это уже их земля и они требуют устройства законодательства,которое им подходит.Правда,то что они ни капли сил не приложили для строительства ФРГ их нимало не смущает.Мы требуем.Есть ощущение,что для вас"Когда за мной пришли ,протестовать было некому".
 показать весь комментарий
 
вы ошибаетесь. вероятно это с языковым барьером связано. если вы понимаете только по-русски, и доверяете переводам с немецкого, то вам расскажут и переведут все, что вы пожелаете, кроме правды.
 показать весь комментарий
 
Ты успеваешь конспектировать фразы этого Барыги?
 показать весь комментарий
 
 
Тоді чому ти пасешся на Майданно-Порохоботському Цензорі, а не на якійсь помийці медвед-чуха чи взагалі "Задом-бац.орг"?
 показать весь комментарий
 
стиль общения Богдана с сотрудниками: хамство, оскорбления, постоянные крики и психологическая агрессия .. дурочка Мендель недавно отгребла прилюдно (в присутствии других сотрудников Офиса перЗедента) за свои высказывания об обстрелах ВСУ "мирнага насИления Бамбаса": "Тупая звИзда" это было самое легкое и уменьшительно-ласкательное..
так что Беня тупо врет..
 показать весь комментарий
 
 
Вот оно что.
Вот почему Беню так "несет".
То есть словоблудие Бенино - это отчет о проделанной работе.
 показать весь комментарий
 
 
це ж і УБД в нього є після оформлення портфоліо?
 показать весь комментарий
 
 
А як же... Все, як належить. УБД, пільги на комуналку , безкоштовний проїзд...
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, у это Богдана в его виртуальном мире существует Украина и государственная безопасность? Или только Офис, ухо Зелени и чучело Пороха?
 показать весь комментарий
 
 
А что богдан всевышний ?
По нему тоже плачет ук
 показать весь комментарий
 
Дедушка разыгрывает из себя такого себе рубаху парня. Который делится с вами откровениями вам недоступными. На самом деле он играет и путает. Дело его дрянь,раз на хвосте США. Поэтому он на многое теперь согласен. Но и это его не спасет,если Америка потребует.
 показать весь комментарий
 
 
Беня спокоен.У США на него ничего нет.Еврейские разборки ,не более.
 показать весь комментарий
 
Дві гидкі морди... це я про вас - зеленський і богдан. А також про інших членів команди зебіла! Можете передати у СБУ , я не боюся, моє і'мя та прізвище правдиві.
Ви - трупи, політичні, а, сподіваюся і ...
 показать весь комментарий
 
что еще про жынку 3 тысчателития тут напишешь??

алегг надавааа вынасиии казлаааа!!!!

ЗАБЫЛ??
 показать весь комментарий
 
Коломойский заявил: " Но я-то Богдана знаю, он же нормальный человек.

богдан распивает шампанское по 500$ за бутылку на французском курорте
с файерами , укрфлагом под украинский гимн,

пели богданыссучьи
"запануем у своей сторонке!!!!!!!!!!!"

а в енто время в украине хоронят убитых тоже под укргимн с укрфлагом.

нормальный мужик гаварите??

моральный урод - ***** каламоская и вся его банда приватовская.

до ентаго была мальдивская.

Источник: https://censor.net.ua/n3145017
 показать весь комментарий
 
Да все они суки дорвавшиеся до влады
 показать весь комментарий
 
Человек просто из компа выскочил. И тут на него набросились, так что реакция абсолютно нормальная, - Коломойский об общении Богдана с журналистами
вот ,было бы неплохо что бы они обратно в этот комп переместились)))
напоминает сказку об алладине )
а, кто тогда всемогущий джин?
 показать весь комментарий
 
Богдана надо тзасунуть туда где его место.....Лезет впереди всего...****** уже.
 показать весь комментарий
 
 
пусть стоит в сторонке и "смотрит"...может и телику.
 показать весь комментарий
 
 
Да куда же его "засовывать", ежели Богдан, по словам Бени, только что "просто из компа выскочил". Вы подождите, не спешите, дайте Кварталу принять закон о расподаже черноземов, а только потом "засовывайте".
 показать весь комментарий
 
 
Беня бесспорно умный чувак и прикольный.Но эти два дебила его утопят.Просто потому что дебилы.Да и хрен с ним.
 показать весь комментарий
 
 
та шо такоє у нас класная ******* ігарь валєріч прав а ізбєратєль такова нє найти все как на подбор Человек просто из компа выскочил. И тут на него набросились, так что реакция абсолютно нормальная, - Коломойский об общении Богдана с журналистами - Цензор.НЕТ 664
 показать весь комментарий
 
 
Да пошел на куй этот умственный дегенерат Богдан вместе вместе с таким же Беней.
 показать весь комментарий
 
 
А Богдан пальцем деланный? Не понимал, что станет публичным лицом? Работая адвокатом (известным будучи) не имел опыта общения с журналистами? Это из товарища просто бытовое хамство прет, а не отсутствие опыта общения.
 показать весь комментарий
 
что-то слишком много сегодня коломойши...прямо викицитатник плачет!))) (не успевает конспектировать)
иди-те ка уже... кофе пить...
 показать весь комментарий
 
"Там же Богдан есть для советов. Он все знает". Источник: https://censor.net.ua/n3145017
узкоглазый и лупатый думают за зельца...гнусавому остается фальшиввй аккомпанемент...
 показать весь комментарий
 
Из компа выскочил Богдан,
Поносом всех поорошал,
Но Беня тут же оправдал:
"Из компа выскочил Богдан!"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх