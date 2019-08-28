 Невакцинированные дети смогут посещать школы в Киеве, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.
"2 сентября начнется новый учебный год, и запрета невакцинированным детям посещать учреждения образования не будет... Запретить детям посещать учреждения образования мы не можем", - сказал он на пресс-брифинге о подготовке столичных образовательных учреждений к новому учебному году в среду.
Чиновник отметил, что в случае низкого уровня вакцинации и ухудшения статистических данных о наличии заболеваний, власти Киева будут вынуждены ограничивать невакцинированных детей в учреждения образования и обеспечивать их правом на дистанционное образование.
В то же время он подчеркнул, что власти города совместно с медиками должны работать над тем, чтобы вакцинация детей проходила на должном уровне.
В связи с чем, профильная комиссия КГГА вынесла решение поручить департаментам образования и медицины отработать коммуникационную форму информирования киевлян о необходимости вакцинации.
Среди прочего Мондриевский отметил, что учреждения образования не имеют права и возможности проверять достоверность справок о вакцинации детей, которые предоставляют родители.
Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун и министр образования Лилия Гриневич на совместной пресс-конференции сообщили, что дети без прививок не будут допущены в школы и детсады.
От якраз невакциновані, на першому етапі розділення, і могли б поповнити неформальні школи.
Те ж з дитсадками. На місті нових депутатів можна прийняти таке положення.
Лучше бы просто отдали решение этого вопроса руководству школ.
Потому что последователи нациста Менгеле так решили?
Столбняк. Делается по той причине, что ребёнок вследствие своей активности и подвижности может легко пораниться и занести инфекцию.
Гепатит В. Данное заболевание очень заразное и может быть подхвачено через общие с больным человеком вещи либо через слюну.
Полиомиелит. Она оплачивается страховкой в странах Европы и легко переносится организмом.
Ветрянка, краснуха и корь. Данные заболевания очень заразны, их можно легко подхватить, находясь в обществе. Чаще всего ими болеют дети.
https://vactsina.com/vse-vaktsinyi/vaktsinatsiya-v-evrope.html
Читайте подробнее на: https://miridei.com/idei-dlya-doma/semya-i-deti/kak-delayut-privivki-v-stranah-mira/
© miridei.com
Читайте подробнее на: https://miridei.com/idei-dlya-doma/semya-i-deti/kak-delayut-privivki-v-stranah-mira/
© miridei.com
Читайте подробнее на: https://miridei.com/idei-dlya-doma/semya-i-deti/kak-delayut-privivki-v-stranah-mira/
© miridei.com