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 Киевские новости, Общество
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Все про:вакцина (394) КГГА (2226) Киев (17853) школа (1887)

 Невакцинированные дети смогут посещать школы в Киеве, - КГГА

В Киеве не будет запрета невакцинированным детям посещать учреждения образования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

"2 сентября начнется новый учебный год, и запрета невакцинированным детям посещать учреждения образования не будет... Запретить детям посещать учреждения образования мы не можем", - сказал он на пресс-брифинге о подготовке столичных образовательных учреждений к новому учебному году в среду.

Чиновник отметил, что в случае низкого уровня вакцинации и ухудшения статистических данных о наличии заболеваний, власти Киева будут вынуждены ограничивать невакцинированных детей в учреждения образования и обеспечивать их правом на дистанционное образование.

В то же время он подчеркнул, что власти города совместно с медиками должны работать над тем, чтобы вакцинация детей проходила на должном уровне.

В связи с чем, профильная комиссия КГГА вынесла решение поручить департаментам образования и медицины отработать коммуникационную форму информирования киевлян о необходимости вакцинации.

Среди прочего Мондриевский отметил, что учреждения образования не имеют права и возможности проверять достоверность справок о вакцинации детей, которые предоставляют родители.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун и министр образования Лилия Гриневич на совместной пресс-конференции сообщили, что дети без прививок не будут допущены в школы и детсады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Недоверие к вакцинам - "тренд" постсоветских стран, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3145016
 
 
 Топ комментарии
 
С хера? Потому что педалькины и прочих куеплётов из КГГА детишки в школы Киева не ходят? Я не понимаю, почему за дебильные поступки родителей-дегенератов, должны расплачиваться другие семьи? Хотите умертвить своего ребёнка таким способом - пожалуйста делайте это в гордом одиночестве. Дегенераты хотят компанию. Болеть одним не интересно. Мрак. Невакцинированные дети смогут посещать школы в Киеве, - КГГА - Цензор.НЕТ 4603
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Так давайте и бешенных собак тогда в школу пускать. Хуже ж не будет.
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Родители-дегенераты потом проголосуют за Витальку - расчет на это. Это заигрование с быдлом похоже на обещание ворам-евробляхерам делать бесконечные отсрочки по растаможке.
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Так давайте и бешенных собак тогда в школу пускать. Хуже ж не будет.
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А чому, не вирішити проблему простіше? Розділити школи на нормальні і неформальні.
От якраз невакциновані, на першому етапі розділення, і могли б поповнити неформальні школи.
Те ж з дитсадками. На місті нових депутатів можна прийняти таке положення.
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ХЗ. Наверное потому, что тогда нормальных будет не много.

Лучше бы просто отдали решение этого вопроса руководству школ.
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Вы имеете в виду бешеных агрессивных вакцинаторов?
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Почему здоровые дети должны ходить в неформальные школы, а привитые инвалиды - в формальные?
Потому что последователи нациста Менгеле так решили?
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С хера? Потому что педалькины и прочих ********* из КГГА детишки в школы Киева не ходят? Я не понимаю, почему за дебильные поступки родителей-дегенератов, должны расплачиваться другие семьи? Хотите умертвить своего ребёнка таким способом - пожалуйста делайте это в гордом одиночестве. Дегенераты хотят компанию. Болеть одним не интересно. Мрак. Невакцинированные дети смогут посещать школы в Киеве, - КГГА - Цензор.НЕТ 4603
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Родители-дегенераты потом проголосуют за Витальку - расчет на это. Это заигрование с быдлом похоже на обещание ворам-евробляхерам делать бесконечные отсрочки по растаможке.
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Та проблема глибша. От чому хворі на туберкульоз, стоять на обліку, в обов'язковому порядку, а на хворих СНІД, це не розповсюджується?
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А почему ЗДОРОВЫЕ непривитые дети должны стоять на каком-то учете? Ставьте на учет вакцинированных инвалидов.
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Классно, когда человека обзывают дегенератом только за то, что он в отличие от Вас умеет читать. Это что, новая форма религии - "не верим в грамотность, верим в вакцины"?
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Вообще-то ЗАРАЗНЫ именно привитые Вы бы, батенька, хотя бы одного ребенка завели. прежде чем комментировать. Ну а если Вы вакцинировали своего, не читая инструкции к вакцинам и не зная, что в течение двух недель заразны привитиые, а не непривитые, то это вопиющая безответственность.
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Список обязательных вакцин для детей в Европе:
Столбняк. Делается по той причине, что ребёнок вследствие своей активности и подвижности может легко пораниться и занести инфекцию.
Гепатит В. Данное заболевание очень заразное и может быть подхвачено через общие с больным человеком вещи либо через слюну.
Полиомиелит. Она оплачивается страховкой в странах Европы и легко переносится организмом.
Ветрянка, краснуха и корь. Данные заболевания очень заразны, их можно легко подхватить, находясь в обществе. Чаще всего ими болеют дети.
https://vactsina.com/vse-vaktsinyi/vaktsinatsiya-v-evrope.html
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Ну надоело уже Ваше вранье. Пишут на форумах люди, которые реально живут в Англиях, Германиях, Швециях - что нигде, кроме постнацистской Италии, прививки не являются обязательными.
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Бельгия Тут недавно отменили закон об обязательной вакцинации, потому что движение антипрививочников достигло небывалых масштабов. Были даже акции женщин по поводу того, что каждая мать сама вправе решать такие вопросы, касающиеся здоровья ребенка. Но государственные органы спросят с вас по всей строгости при поступлении в школу. Также тут оставили одну обязательную для всех прививку - от полиомиелита.

Читайте подробнее на: https://miridei.com/idei-dlya-doma/semya-i-deti/kak-delayut-privivki-v-stranah-mira/
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Израиль Страна, в которой необычайно развита медицина и куда стремятся наши соотечественники за качественным лечением, естественно, очень внимательно относится к вакцинации. Здесь она принудительна. Про прививку от туберкулеза вы должны думать сами, а вот остальные препараты обязательно колют. Причем, тут постоянно ведутся разработки ради более безопасных и действенных препаратов, так что осложнения сведены к минимуму.

Читайте подробнее на: https://miridei.com/idei-dlya-doma/semya-i-deti/kak-delayut-privivki-v-stranah-mira/
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Не хвилюйтеся. Богатирьова уже прилетіла на допомогу команді ЗЕ і щеплення може взагалі відмінить.
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навпаки. Щеплення стане обовязковим але буде проводитись виключно тією вакциною що купуватиметься через фірми Богартирьовой з прибутком 1000%.
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Ну надоело уже Ваше вранье. Пишут на форумах люди, которые реально живут в Англиях, Германиях, Швециях - что нигде, кроме постнацистской Италии, прививки не являются обязательными.
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Во Франции также был принят закон о необходимом проведении прививания. Согласно закону всем детям нужно провести 11 обязательных прививок согласно календарю вакцинации. Обязательными вакцинами считаются от: дифтерии, полиомиелита и столбняка, в то время как 6 других прививок от коклюша, кори, гепатита В, краснухи и паротита были рекомендованными. 1 января 2018 года подобный статус изменили на обязательный.
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В Чехии также можно написать отказ, но органы здравоохранения тут поступают мудрее. В стране проводится масштабная пропаганда за уколы, постоянно пишутся статьи в газетах и выходят программы на ТВ. В школу могут не взять без прививки, придется еще поискать заведение, где вас примут. Тут бесплатно делают вакцины от гепатита В, столбняка, коклюша и дифтерии, полиомиелита и туберкулеза и еще от многого. Также последнее время вводится политика штрафов. Ребенок без прививки - заплати примерно 200 евро.

Читайте подробнее на: https://miridei.com/idei-dlya-doma/semya-i-deti/kak-delayut-privivki-v-stranah-mira/
© miridei.com
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