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 Экономика, За рубежом
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Все про:Газ (9122) Польша (4867) МИД Польши (230) Северный поток (486) Транзит газа (74)

 В МИД Польши сравнили строительство "Северного потока-2" с пактом Молотова-Риббентропа

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский сравнил строительство российского газопровода Северный поток-2 с подписанием пакта Молотова-Риббентропа перед Второй мировой войной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Польское Радио".

По словам заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского, во время торжественных мероприятий к 70 годовщине начала Второй мировой войны, когда 10 лет назад на Вестерплатте одним их гостей был президент России Владимир Путин, власть Польши связывала с тем визитом "фальшивые надежды".

"В наших отношениях с Россией царила определенная наивность", - сказал он.

По его словам, тогдашняя речь Путина на Вестерплатте "релятивизировала определенные подписанные договора" и свидетельствовала о критической оценке Россией Пакта Молотова-Риббентропа. Однако, как подчеркнул он, затем началось строительство газопровода Nord Stream 2, что, если говорить о государствах, которые сотрудничают в этом проекте, могло напоминать сотрудничество России и Германии много лет назад.

"Газопровод в обход Польши, стран Балтии, - это именно такое соглашение за спинами", - заявил Шинковский.

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По его словам, если бы не сильный альянс Польши и США, вопрос Nord Stream 2 "был бы уже решен".

"Сопротивление строительства Nord Stream 2 не является безнадежным именно благодаря союзу с Соединенными Штатами", - считает он.

Строительство газопровода Северный поток-2 реализует контролируемая "Газпромом" компания Nord Stream 2 AG. При этом в финансировании проекту участвуют также европейские компании Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

США, Украина и ряд стран Центральной Европы выступают против Северного потока-2, считая, что реализация проекту направлена на уничтожение украинской ГТС и усиление монопольных позиций Газпрома в Европе.

Проект пользуется полной поддержкой правительства Германии.

Источник: https://censor.net.ua/n3145015
 
 
 Топ комментарии
 
Дуже влучне порівняння ПП2 з Пактом Молотова-Ріббентропа, бо співпадає багато моментів.
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Може виберемо його президентом, бо він має нове обличчя і знає як керувати державою?
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Дуже влучне порівняння ПП2 з Пактом Молотова-Ріббентропа, бо співпадає багато моментів.
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как это нарасия сама себе за транзит башлять будет ?
ну,ты лошара.. В МИД Польши сравнили строительство "Северного потока-2" с пактом Молотова-Риббентропа - Цензор.НЕТ 9152
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Поляки понятное дело за Ямальскую магистраль беспокоятся. Страны Балтии вообще не при делах, какого хрена свой нос суют.
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А Мюнхенский договор 1938-го года, Польша вспомнить не хочет?
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Это в тему, тем более перед встречей по поводу годовщины второй мировой.
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Россия сегодня это Германия 1939г, когда Гитлер уже развязал 2 мировою войну и готовился к захвату новых территорий. Та же внешняя агрессивная политика, бряканье оружием, вмешательства во внутренние дела других государств, непредсказуемость. Те же ограничения свободы слова, свободы прессы, свободы собраний и митингов. Чего стоят только выступления российского фашиста Жириновского. Поэтому очень правильно замечено, что строительство "Северного потока-2" аналогично подписанию пакта Молотова-Риббентропа.
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Ну, Польща ж має вихід до Балтицького моря, має такий сякий флот з торпедами і глибинними бомбами, має підводні човни, має військових з тестикулами і єслішо меркельшмеркель і ***** дзвонити не буде...
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У поляков тоже рыльце в пушку.

Польша приняла участие в разделе Чехословакии: 21 сентября 1938 года, в самый разгар судетского кризиса, польские деятели предъявили чехам ультиматум о «возвращении» им Тешинской области, где проживало 80 тысяч поляков и 120 тысяч чехов.

День в день с заключением мюнхенского соглашения, 30 сентября, Польша направила Праге очередной ультиматум и одновременно с немецкими войсками ввела свою армию в Тешинскую область, предмет территориальных споров между ней и Чехословакией в 1918-1920 годах. Оставшись в международной изоляции, чехословацкое правительство вынуждено было принять условия ультиматума
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