 В МИД Польши сравнили строительство "Северного потока-2" с пактом Молотова-Риббентропа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Польское Радио".

По словам заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского, во время торжественных мероприятий к 70 годовщине начала Второй мировой войны, когда 10 лет назад на Вестерплатте одним их гостей был президент России Владимир Путин, власть Польши связывала с тем визитом "фальшивые надежды".

"В наших отношениях с Россией царила определенная наивность", - сказал он.

По его словам, тогдашняя речь Путина на Вестерплатте "релятивизировала определенные подписанные договора" и свидетельствовала о критической оценке Россией Пакта Молотова-Риббентропа. Однако, как подчеркнул он, затем началось строительство газопровода Nord Stream 2, что, если говорить о государствах, которые сотрудничают в этом проекте, могло напоминать сотрудничество России и Германии много лет назад.

"Газопровод в обход Польши, стран Балтии, - это именно такое соглашение за спинами", - заявил Шинковский.

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По его словам, если бы не сильный альянс Польши и США, вопрос Nord Stream 2 "был бы уже решен".

"Сопротивление строительства Nord Stream 2 не является безнадежным именно благодаря союзу с Соединенными Штатами", - считает он.

Строительство газопровода Северный поток-2 реализует контролируемая "Газпромом" компания Nord Stream 2 AG. При этом в финансировании проекту участвуют также европейские компании Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

США, Украина и ряд стран Центральной Европы выступают против Северного потока-2, считая, что реализация проекту направлена на уничтожение украинской ГТС и усиление монопольных позиций Газпрома в Европе.

Проект пользуется полной поддержкой правительства Германии.