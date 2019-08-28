"Причина пожара в отеле в Одессе - короткое замыкание, - прокуратура"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на одесское издание "Думская".

Как сообщил на заседании Одесского апелляционного суда прокурор Евгений Антощук, отель загорелся из-за "чрезмерной нагрузки на электросети и замыкания электропроводки".

Кроме того, он проинформировал суд, что Сергей Дурач, бизнес-партнер подозреваемого владельца гостиницы Вадима Черного, покинул Украину.

Напомним, сегодня судьи Одесского апелляционного суда продолжили заседание по делу о жалобе защитников владельца здания сгоревшего отеля "Токио-Стар" Вадима Черного на приговор об аресте без права внесения залога. Судьи собрались еще вчера, однако не вынесли решения.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

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Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан. 20 августа суд отправил его под арест сроком на 60 дней без права выхода под залог. Черный назвал решение суда "политическим заказом".

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.

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