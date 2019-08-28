 "Укрэнерго" подала иск в арбитражный суд на Россию из-за потери активов в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Укрэнерго" требует компенсации за нарушение Россией межгосударственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Также в требования входит компенсация ущерба от незаконной экспроприации инвестиций "Укрэнерго" в Крыму и нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту", - говорится в сообщении.

Требования "Укрэнерго" возникли после захвата Россией активов, имущества и бизнеса компании в результате незаконной оккупации и попытки аннексии Крыма в 2014 году.

Ранее, в апреле 2018 года, высшим должностным лицам РФ были вручены официальные письменные сообщения НЭК "Укрэнерго" об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной. Их целью было проведение консультаций и переговоров с представителями России для решения спора путем переговоров. Но российская сторона не предоставила ответа.

"В связи с этим 27 августа 2019 года "Укрэнерго" передало спор на разрешение в арбитражный суд (ad hoc) в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли от 15 декабря 1976 года (ЮНСИТРАЛ). Следующим шагом станет формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения этого спора", - сообщили в пресс-службе.

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