EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  407  10
Материалы по теме:
Все про:Крым (21785) оккупация (6840) Россия (73713) Укрэнерго (156)

 "Укрэнерго" подала иск в арбитражный суд на Россию из-за потери активов в оккупированном Крыму

НЭК "Укрэнерго" уведомила Российскую Федерацию о передаче в арбитражный суд требований в споре по поводу незаконного захвата своих инфраструктурных объектов на территории Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Укрэнерго" требует компенсации за нарушение Россией межгосударственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Также в требования входит компенсация ущерба от незаконной экспроприации инвестиций "Укрэнерго" в Крыму и нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту", - говорится в сообщении.

Требования "Укрэнерго" возникли после захвата Россией активов, имущества и бизнеса компании в результате незаконной оккупации и попытки аннексии Крыма в 2014 году.

Ранее, в апреле 2018 года, высшим должностным лицам РФ были вручены официальные письменные сообщения НЭК "Укрэнерго" об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной. Их целью было проведение консультаций и переговоров с представителями России для решения спора путем переговоров. Но российская сторона не предоставила ответа.

"В связи с этим 27 августа 2019 года "Укрэнерго" передало спор на разрешение в арбитражный суд (ad hoc) в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли от 15 декабря 1976 года (ЮНСИТРАЛ). Следующим шагом станет формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения этого спора", - сообщили в пресс-службе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министерство энергетики поручило "Укрэнерго" проанализировать возможность пересмотра энергобаланса для снижения тарифов на электричество

Источник: https://censor.net.ua/n3145012
 
   
 Топ комментарии
 
Давно пора Законно (по решению суда) забирать все имущество ПЕДЕРАЦИИ по всему миру!
 показать весь комментарий
 
Сегодня в 19.00 под АП по ул. Банковая 11 будет акция протеста против назначения Авакова в новое правительство.
Песыки, вы придете или вы как всегда только срать в коментариях и молиться на своего Парашенка будете?
 показать весь комментарий
 
Нужно было еще в 2014 начать забирать и национализировать имущество Рашки в Украине. Вместо етого Парашенко тянул время и дал Рашке возможность продать и переоформить все имущество на украинских олигархов.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Давно пора Законно (по решению суда) забирать все имущество ********* по всему миру!
 показать весь комментарий
 
 
Нужно было еще в 2014 начать забирать и национализировать имущество Рашки в Украине. Вместо етого Парашенко тянул время и дал Рашке возможность продать и переоформить все имущество на украинских олигархов.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты приготовил свой дырявый карман под огромные контрибуции?
 показать весь комментарий
 
Сегодня в 19.00 под АП по ул. Банковая 11 будет акция протеста против назначения Авакова в новое правительство.
Песыки, вы придете или вы как всегда только срать в коментариях и молиться на своего Парашенка будете?
 показать весь комментарий
 
 
А ЗЕфанаты уже там? Рюкзаки с сухпаем получили?
 показать весь комментарий
 
Суд ми виграємо, а компенсацію будемо чекати десятиліттями
 показать весь комментарий
 
Если в ********* народ живет бедно то активов за бугром много их и забирать можно и частный капитал при доказательствах что он принадлежит ***** и его своре!
 показать весь комментарий
 
Осталось только ждать что кто нибудь найдет эти доказательства.
"Укрэнерго" подала иск в арбитражный суд на Россию из-за потери активов в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2763
 показать весь комментарий
 
Такие дела сроков давности не имеют, рано или поздно кацапы за все заплатят. А решение суда нужно, без него никак.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх