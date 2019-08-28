 Морпеха, застрелившего сослуживца на КПП в Одесской области, на 2 месяца отправили под стражу

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

"27 августа следственный судья Беляевского райсуда Одесской области рассмотрел ходатайство следователя Усатовского отделения полиции Беляевского отдела ГУ НП в Одесской области и применил к военнослужащему С., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) Уголовного кодекса Украины, меру пресечения в виде содержания под стражей на гауптвахте Южного территориального управления военной службы правопорядка сроком на 60 дней без определения размера залога ", - отметили в суде.

По данным предварительного следствия, подозреваемый, будучи военнослужащим срочной военной службы воинской части А3821, применил во время пребывания в помещении контрольно-пропускного пункта этой воинской части 25 августа около 11 часов. 15 мин. имеющийся у него автомат АК-74. Выстрелом в голову он причинил гражданину К. смертельное ранение.

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Защитник подозреваемого и подозреваемый не возражали против удовлетворения ходатайства прокурора, который доказал суду наличие риска со стороны подозреваемого скрываться от органов досудебного расследования и суда, поскольку он обоснованно подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за которое военнослужащему может быть назначено наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы.

Подозреваемый не женат, детей не имеет, что свидетельствует об отсутствии прочных социальных связей, на территории Одесской области не зарегистрирован. По его словам, по месту регистрации подсудимый не проживал, снимая жилье в Киеве.