 УЗ хочет вновь скрытно поднять тарифы для грузоотправителей на миллиарды, - Каленков

Бизнес расценивает эти намерения как злоупотребление монопольным положением УЗ – и намерен оспаривать предлагаемые изменения в Антимонопольном комитете и в судах. Такое мнение после совещания представителей бизнеса и УЗ высказал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, пишет Обозреватель.

"Анонсированные УЗ изменения приведут к тому, что рынок грузоотправителей заплатит больше – по нашим подсчетам, на 3 млрд. грн в расчете на год. Единственное, что сделала УЗ – это разложила это повышение на ближайшие полтора года. Думаю, это повод для многих предприятий обратиться и Антимонопольный комитет, и в суды для того, чтобы отстаивать свои права. Потому что УЗ, с одной стороны, настаивает, что является рыночным субъектом и требует соответствующего к себе отношения, а с другой, пользуясь своим монопольным положением, продавливает выгодные для себя решения", - отметил Каленков.

Суть предлагаемых УЗ изменений заключается во включении в плату за пользование вагоном кроме почасовой оплаты еще и "штрафных санкций" - за перевозку груза на 200 км за каждые сутки сверх 48 часов. Учитывая, что железной дорогой в Украине перевозится порядка 60% всех грузов (по отдельных грузах – до 100%), последствия нововведений в случае их утверждения ощутят все.

"Любые тарифные изменения отразятся на себестоимости товара в Украине. Первое: это приведет к замедлению экономического роста. Второе: товары будут дорожать внутри страны и будут терять конкурентоспособность на внешних рынках. Думаю, мы будем консультироваться с предприятиями, которые входят в ОП "Укрметаллургпром" (а это 40% всех грузов, которые перевозит УЗ) – и, оставаясь в законодательном поле, будем апеллировать и к новой власти", - заявил Каленков.

"Думаю, люди, которые сформируют новый Кабмин, новое Министерство инфраструктуры, АМКУ, понимают, что государственный монополист, крупнейшая компания, злоупотребляет своим положением. И что нужно прислушаться к рынку, к реальному бизнесу", - добавил он.

По мнению Каленкова, очередные изменения, предлагаемые УЗ – не что иное, как новое скрытое повышение тарифов, которые за последние полтора года увеличились уже на 50%.

"Скрытое выкачивание ресурсов из грузоотправителей отражается на всех наших операциях. Мы считаем, что у УЗ есть гигантские возможности повышать собственную эффективность и зарабатывать дополнительные средства, в том числе, и для инвестиций", - резюмировал Каленков.