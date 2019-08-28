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 Политика Украины
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 Под риском выхода из "Слуги народа" где-то до 100 человек, - Коломойский

По мнению Игоря Коломойского, через год в Украине будут новые выборы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Игорь Коломойский.

"В странах со слабыми демократическими традициями, монополизация экономики приводит к монополизации и в межпартийной борьбе. Поэтому сколько бы партий не было у нас – получается КПСС: Слуга народа, Партия регионов, Наша Украина. Потому что Леонид Данилович как говорил всегда? Всех много, а всего мало, всего на всех не хватит. То, что эту фракцию покинут разные группы и члены – это 100%. Вопрос – в каком количестве и к чему это приведет. Я не верю, что люди пошли туда за воплощением идеалов. Сколько у нас зарплата народного депутата? Я не верю, что 254 человека пошли за 30 тысячами. Не верю. Мы привыкли воевать с собственным государством, потому что советское государство было государство подавления и уничтожения человека", - рассказал Коломойский.

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Комментируя замечание, если Зеленский поднимет зарплату до 5 тысяч долларов депутатам и правительству, Коломойский ответил: "Все равно будут паршивые овцы, найдутся. Но значительно меньше. А как людям это сказать? Они ж скажут, твою мать, что ж это вы, слуги народа такие, что теперь вам надо пятерку?!"

"Под риском выхода где-то до 100 человек. "Паршивыми овцами" будут прежде всего бизнесмены. Через год в Украине будут новые выборы - даю свой прогноз. Только уже на базе полностью пропорциональной системы", - отметил Коломойский.

По его мнению причиной досрочных выборов может стать лишь, то что "слуги народа" начнут бл..довать": "А они будут точно бл..довать, вопрос в масштабах. И это нормальный человеческий процесс осознания, зачем вы пришли в парламент".

"Их ведь и не за что зацепить, они ж все откуда? Парикмахеры? Или фотограф со свадьбы? Что ему предъявить? Фотоаппарат отнимем? Ну что? Вот, допустим, фотограф выиграл у Богуслаева. Богуслаева есть чем зацепить? Есть. А фотографа? Как он туда попал этот фотограф? Не знаю. Вместе с тем, нельзя всех под одну гребенку. Есть группа риска, но большая часть "слуг народа" все-таки не за деньги зашли, а с желанием что-то изменить, и это будет сильным фактором влияния", - отметил Коломойский.

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Полный текст интервью с Игорем Коломойским "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год" читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3145008
 
 
 Топ комментарии
 
Бєня чудово розуміє, що більше вони не протримаються.
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Через год...а может и ранее...у фотографа будет личная фотостудия... и с десяток фотосалонов.... у парикмаххера будет несколько личных салонов красоты... и массажных салонов.....и поворов появятся собственные рестораны.....это зеленое стадо пришло в раду аза этим...а не за идеалами....

Как в той песне..."А мы едем, а мы едем за деньгами. За туманом едут только дураки."....
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Ти дійсно не бачиш різниці між недореформованими судами, які при Порошу боялися виносити неадекватні рішення, а тепер, при Зєєєлє, не бояться?
Тоді медицина безсила!
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Нащо вибирати кретинів, витрачати час та гроші на їх навчання, потім втрачати на їхній некомпетеності та бездіяльності? Для того щоб через рік їх знову перевибирати? Слухай, ти геній в царині державного управління та економіки...
ПиСи: значок не муляє?
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Интересно кем был сам колонемойский до того как честнейшим образом поприватизировал,все что душа пожелала?
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Тем самым, что и шоколадный ПеПа. То есть обычным гражданином Совка.
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Не лояльных Бене в его партии быть не должно!!!
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Ну от Беня і пояснив вівцям - що вони їх не на кормівлю вели, а на стрижку, а там і бойня рядом.
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Ну і добре. Через рік Вовік роспустить Раду, бо не буде більшості, і будуть вибори вже тільки за списками. Не буде цієї корумпованої мажоритарки.
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А потім тобі відповідати за свої слова. (Адмін дозволив подібні слова).
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буде у зе не 47,а відсотків 30...
але ,надіюсь ,при пониження бар"єру до 4 відсотків зайде ще дві-три партії.. Нічого страшного..Аби була лише хоч якась і деологія і чітка програма...
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Павло! За рік може статись стільки всього, що ці наші прогнози будуть виглядати просто смішно Під ризиком виходу зі "Слуги народу" десь до 100 осіб, - Коломойський - Цензор.НЕТ 8919 Під ризиком виходу зі "Слуги народу" десь до 100 осіб, - Коломойський - Цензор.НЕТ 7516
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Слушайте меня . бандерлоги - говорил Ка.ламойский зелёным макакам.
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Тут самое главное - успеть землю толкнуть.
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Беня свинтил из Швейцарии в Украину , прячась от расследования США . Он думает , это ему поможет.
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Кто это вообще придумал, что работать надо за дарма ? Давайте нормальную зарплату и депутатам и людям!
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Кто тебе мешает? Зарабатывай! Меня не устраивала зарплата я уволился и создал собственное место работы и свой частный пенсионный фонд. А ты стоишь с протянутым загребайлом "дайте не минайте... бо ми того варті"...
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Зарплата депутата не 30 000, там слишком хитрожопая система начисления эту сумму нужно увеличить раза в три с учётом всех "довольствий" как то доплата за "ранг", доплата за доступ до "держ. таємниці", доплата за житло, доплата за проїзд. матеріальна дАпАмога... АздАрАвительные, на депутаНську діяльність пільги на рідню рідну...
Короче там сам чёрт запутается в тех выплатах элитному падлу!
Там реальные расходы кардинально расходятся с официальным размером "нищенской" зарплаты.
И последнее: В нормальных странах уровень зарплати парламентария составляет две-три средне-заработных по стране! И Украина по этому параметру соответствует мировым стандартам А то что "элитным" проституткам всё мало, так пусть экономику подымают и с этого и получают увеличение своих доходов!
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валерйович переживає що в раду зайшла сотня бомжів без освіти та власності і яких нема за що зачепити - ось і пророкує що через рік він їх поміняє
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