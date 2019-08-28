 Россия за неделю отказала во въезде двум сенаторам США

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Первым об отказе в получении визы сообщил сенатор от Республиканской партии Рон Джонсон. Он связал это с критическими высказываниями в адрес президента России Владимира Путина.

МИД России заявил, что сенатор находится в "стоп-листе" в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Ведомство также утверждает, что Джонсону было об этом известно, и за визой он не обращался.

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Следом за Джонсоном американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что получил отказ в визе для въезда в Россию. Он намеревался приехать в составе двухпартийной делегации Конгресса США.

"К сожалению, российские власти продолжают изолировать свою страну, препятствуя как нашему, так и нескольким другим визитам в последние месяцы", - говорится в заявлении Мерфи. По его словам, он критиком Кремля, но верит в важность сохранения диалога между двумя странами. Сенатор-демократ осуждает, в частности, захват Россией украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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