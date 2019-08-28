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Все про:виза (1090) Россия (73713) США (15257)

 Россия за неделю отказала во въезде двум сенаторам США

МИД России в течение недели отказал двум сенаторам США - республиканцу и демократу - в получении виз. Оба ранее критиковали Путина и захват Россией украинских моряков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Первым об отказе в получении визы сообщил сенатор от Республиканской партии Рон Джонсон. Он связал это с критическими высказываниями в адрес президента России Владимира Путина.

МИД России заявил, что сенатор находится в "стоп-листе" в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Ведомство также утверждает, что Джонсону было об этом известно, и за визой он не обращался.

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Следом за Джонсоном американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что получил отказ в визе для въезда в Россию. Он намеревался приехать в составе двухпартийной делегации Конгресса США.

"К сожалению, российские власти продолжают изолировать свою страну, препятствуя как нашему, так и нескольким другим визитам в последние месяцы", - говорится в заявлении Мерфи. По его словам, он критиком Кремля, но верит в важность сохранения диалога между двумя странами. Сенатор-демократ осуждает, в частности, захват Россией украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145004
 
 
 Топ комментарии
 
Уявляю, що коїться у двох нещасних сенаторів на душі! 😨 Вони не зможуть потрапити на 1/7 частину земної поверхні, яка є мусорником і клозетом цієї планети. Це все одно, що не пускати людину в туалет. Ці два сивочолі політики ніколи не зможуть поцюрити під кущами, запалювати асфальт біля лавочки шкаралупою соняшникового насіння, отримати по обличчю від осіб кавказької національності декілька плюх, подихати повітрям, насиченим всіма відомими елементами таблиці Мєндєлєєва, побродити у густгму тумані Єкатеринбургу і звичайно, подивитись на мумію людини??, яка при житті знищила близько 12 мільйонів своїх співгромадян.
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интересно, а чего они ожидали? Создали "стоп-лист" российских политиков - получили ответные меры. Вполне логично.
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Ну, вот... Только собрались понежиться на августовском солнышке на пляжах Северодвинска, а тут... Просто подлый удар под дых...
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МИД России заявил, что сенатор Джонсон за визой не обращался.

класика жанра
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И прекрасно! Главное, чтобы Лорак и Повалий пускали. Проклинаем путена и раиссю как можем: ВИДЕО
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Ну, вот... Только собрались понежиться на августовском солнышке на пляжах Северодвинска, а тут... Просто подлый удар под дых...
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Даже более нету у американцев сенатора Джонсона !
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Для Украины это страшная и непонятная новость.
Мордор лютует. Это как такое можно американских сенаторов нах послать?
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да брось..
это просто смешно,такие понты - для внутреннего нарасиянского потребителя..
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интересно, а чего они ожидали? Создали "стоп-лист" российских политиков - получили ответные меры. Вполне логично.
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Казломордые лютуют, надо срочно принимать расеюшку в G7.
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Уявляю, що коїться у двох нещасних сенаторів на душі! 😨 Вони не зможуть потрапити на 1/7 частину земної поверхні, яка є мусорником і клозетом цієї планети. Це все одно, що не пускати людину в туалет. Ці два сивочолі політики ніколи не зможуть поцюрити під кущами, запалювати асфальт біля лавочки шкаралупою соняшникового насіння, отримати по обличчю від осіб кавказької національності декілька плюх, подихати повітрям, насиченим всіма відомими елементами таблиці Мєндєлєєва, побродити у густгму тумані Єкатеринбургу і звичайно, подивитись на мумію людини??, яка при житті знищила близько 12 мільйонів своїх співгромадян.
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слабо понимаю америкосов желающих приехать в расейскую помойку...
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