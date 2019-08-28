 Обрушение дома в Дрогобыче: Состояние пострадавших - средней тяжести

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНН сообщили в отделе здравоохранения Дрогобычского городского совета.

"Потерпевшие, поступившие в Дрогобычскую городскую больницу №1, находятся в среднем состоянии тяжести. Всего доставлено 7 пострадавших - 2 взрослых и 5 детей. Из них трое отправлены в областные учреждения. Все остальные находятся в нашей больнице, среднее состояние тяжести, комбинированные травмы. На данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает", - сообщили в отделе.

На месте происшествия развернут мобильный медицинский пункт для оказания помощи жителям. Медицинская помощь организована как на месте, так и в лечебных учреждениях.

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Тем временем в пресс-службе ГСЧС сообщают, что под завалами могут находиться еще пять человек.

"По оперативным данным, еще под завалами может находиться пять лиц, учитывая количество прописанных и возможное количество проживающих людей в этих квартирах. Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут проводиться до окончательного обнаружения лиц, судьба которых остается неизвестной", - сказал замдиректора департамента реагирования ГСЧС Петр Коротинский на брифинге в Киеве в среду утром.

Он также отметил, что в настоящее время все жильцы выведены из дома, оказывается необходимая психологическая помощь и решается вопрос об их отселении.

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.