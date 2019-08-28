 "Евросолидарность" призывает "Голос" и "Батькивщину" выступить против назначения Шуфрича главой комитета по свободе слова: Свобода антиукраинской пропаганды неприемлема

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политсилы.
"Настоящие взгляды пророссийских политиков столь же далеки от свободы слова, насколько близка их позиция к России. Соответственно, предложение правящей власти возглавить этот комитет представителю пророссийской силы означает, что партия "Слуга народа" разделяет российские подходы к монополии власти над информационным пространством", - отмечают в ЕС.
В политсиле удивлены позицией народных депутатов от "Голоса", которые "молча не возражали против оккупации ключевого оппозиционного комитета депутатами пророссийских взглядов".
"Надеемся, что все проевроевропейськи силы смогут вместе выступить против надругательства над базовым демократическим принципом - свободы слова и не допустить такого позора для Верховной Рады 9 созыва, а также дать украинским журналистам реальные инструменты защиты их прав", - резюмировали в ЕС.
Напомним, глава депутатской подготовительной группы и лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во время подготовительного заседания перед первой сессией нового созыва ВР сообщил, что избранный от "Оппозиционной платформы - За жизнь" депутат Нестор Шуфрич возглавит парламентский комитет по вопросам свободы слова.
Нестор Шуфрич в политике с 1996 года, когда стал членом Социал-демократический партии Украины (объединенной). В апреле 2005 года был избран первым зампредседателя партии Виктора Медведчука, экс-главы Администрации Президента Леонида Кучмы. Шуфрич трижды был народным депутатом Украины - в Верховной Раде III, IV и VIІI созывов.
Два года работал в парламентском Комитете по вопросам экономической политики, управления народным хозяйством, собственности и инвестиций, затем еще шесть - в Комитете по вопросам бюджета.
В октябре 2004 года известность получил эпизод, когда Шуфрич (за день до этого сбивший на машине участника митингов оппозиции и оправдавший это тем, что манифестанты шли по проезжей части) в Центризбиркоме единственный пытался противостоять ворвавшимся представителям оппозиции, которые требовали участия в заседании, посвященном открытию избирательных участков в России. 13 декабря 2004 года, непосредственно перед третьим туром президентских выборов, принесшим победу Ющенко, Шуфрич стал уполномоченным представителем Януковича. На выборах-2006 "эсдек" Шуфрич шел в парламент по списку "Оппозиционного блока "Не так!". В декабре 2006-го Шуфрич получил портфель Министра по вопросам чрезвычайных ситуаций в правительстве Виктора Януковича. В марте 2010 года вернулся на пост главы МЧС в правительстве Николая Азарова. Однако уже в июле того же года был смещен и назначен заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Раисы Богатыревой. 22 ноября 2012 года уволен с поста заместителя секретаря СНБОУ в связи с избранием народным депутатом Верховной Рады Украины VII созыва. 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова. По результатам внеочередных выборов Верховной Рады, состоявшихся 26 октября 2014 года, стал народным депутатом Украины VIIІ созыва от партии Оппозиционный блок (№7 в списке).
Напомним, на подготовительном заседании перед первой сессией нового созыва ВР 27 августа утвержден состав и руководство парламентских комитетов. Абсолютное большинство руководящих должностей в комитетах получили представители "Слуги народа".
Сделали зедебильі вместе...
Ой!............... Зе! втулил Шуфрича заведующим по свободе слова.....
Для зебілів це прийнятно, вони зараз доведуть!
И план миленький. Отдать контроль за украинским телеефиром для помьівки мозгов пока беня грабит. А потом отдать остатки Украиньі Владимир Владимировичу
соя соя соя..."(с)
универсальная песенка ботвы на цензоровском форуме
Шуврич - наше фсе!
а ця вся ригівська МЕРЗОТА повтікала з країни та носа не висовувала /
А дякуючи таким зебілам як ти - ригі всі при зе повернулись - шарії та дубінськи і іше ге в депутати балотувались і багато їх вже в парламенті комітети очолють !
Роттердам+ уже хороший.
Слава народному гидранту!
Придется вешать зельцмана за яйца в сквере Шевченко.
Как сказал Корчинский - зельцмана, Богдана за яйца, ав потом, подобных тебе - к стенке, бо веревок не наберёшься
Главное не забыть вставить черенок лопаты перед этим, чтобы жил комично, правил комично и умер комично.
Так что вряд ли эта принципиальная добрая женщина станет с ним конфликтовать.
І тримати в руках ветерани будуть не прапори
- Недавно, когда Богдана поймали на бандюковской сходке в Сантропе, орали, что надо СМИ позакрывать, шоб царя не позорили.
- На постой кого-то вешают и сажают в своих влажных мечтах.
Собственно, зебилы в Украине ничем не отличаются от ************** на Роисе.
Только там этого говна 86%, а у нас 73%.
Не реванш рыгов ни разу.
Фу, это ж холокост!
А де Сява? Так на концертах і буде продовжувати скиглити? Чі буде справно кнопку електронну тиснути?))) Хто хоче парі, що Сявка не буде більше ніж на 2\3 засідань? Агов песіонери галасливі ви де?)))
пообіцяли за прогули більше половини засідань позбавляти мандату..
Что ваша никчемная парция сделала за 5 лет, во главе с свыночолым? А иуды? Вообще заткните рот и не возмущайтесь. Ваше место на задворках. Народ Украины показал голосами кто вы и что вы.