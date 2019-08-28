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 За неделю истребители НАТО сопроводили 9 военных самолетов РФ, - Минобороны Литвы

Истребители Североатлантического альянса (НАТО) трижды поднимались в воздух, чтобы сопроводить девять военных самолетов Российской Федерации, совершавших полеты над Балтикой 19-25 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ.

Два самолета Су-30, которые летели из Калининградской области Российской Федерации в континентальную часть Российской Федерации, истребители НАТО заметили 19 августа. Оба самолета летели без работающего радиолокационного ретранслятора, имели план полета и радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением.

Еще два самолета – Су-34 и Т-134 – истребители НАТО опознали 20 августа. Су-34 не поддерживал радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением, не имел плана полета, а также летел без работающего радиолокационного ретранслятора.

Также на Цензор.НЕТ: Решение о размещении ядерных ракет в Европе должно принимать НАТО, - Моравецкий

Самолеты Су-27, Ил-76 и два Су-30 были зафиксированы 21 августа. Су-27 и Су-30 не поддерживали радиосвязь с региональным центром полета.

Источник: https://censor.net.ua/n3144996
 
 
 Топ комментарии
 
За неделю истребители НАТО сопроводили 9 военных самолетов РФ, - Минобороны Литвы

Так бы звучало лучше: За неделю истребители НАТО сопроводили в мир иной 9 военных самолетов РФ.
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Какая разница , как это называть ! Это - *общее пространство* ! Равняемся На Турцию - залетели - сбили ...!!!
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Realno krome samoliotov netu s kem i bylo sbyt ix jesly i vleteli .Da pokupajem NASAMS-3 eti tak sbjut liuboj samoliot.За тиждень винищувачі НАТО супроводжували 9 військових літаків РФ, - Міноборони Литви - Цензор.НЕТ 9917
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За неделю истребители НАТО сопроводили 9 военных самолетов РФ, - Минобороны Литвы

Так бы звучало лучше: За неделю истребители НАТО сопроводили в мир иной 9 военных самолетов РФ.
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Это ожидание. А реальность - эскорт для для высокого гостя.
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Ну да......
Просто экономии ради - 1 раз сбить чем 9 раз сопровождать!
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С каких это пор стали писать сопроводить а не перехватить? Ах да, совсем забыл, Зеля наш!
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Какая разница , как это называть ! Это - *общее пространство* ! Равняемся На Турцию - залетели - сбили ...!!!
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"Перехопити" - це примусити змінити напрямок польоту. Застосовується при зальоті порушника у територіальні води чи перетині кордонів над суходолом. "Супроводити" - це попередити "козломорде, не дури, гуляй лісом і подалі від нас".
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Куди це їх супроводжувли ?
Якось негарно змінюється риторика в ЗМІ при Зелі.
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Realno krome samoliotov netu s kem i bylo sbyt ix jesly i vleteli .Da pokupajem NASAMS-3 eti tak sbjut liuboj samoliot.За тиждень винищувачі НАТО супроводжували 9 військових літаків РФ, - Міноборони Литви - Цензор.НЕТ 9917
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Vot ecio eti kupim 500 stuk s amerikancev oni kak by samyje lucyje v mire na dani moment
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